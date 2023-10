Egyértelműen győzelmet ünnepelne a péntek este 20.30-kor kezdődő bajnokit követően a Puskás Akadémia FC. A hetedik helyen álló felcsútiak trénere szeretné, ha együttese megszakítaná rossz sorozatát, és megőrizné előnyét a lefújásig.

– Elszántak voltunk a Zalaegerszeg elleni meccsen is, a csalódottság nem is engedte azt, hogy kemény szavakat használjunk az öltözőben az 1-1 után. Jobb helyzetkihasználás kellett volna a győzelemhez. Egy hibasorozat után sikerült hagyni kiegyenlíteni a hazai csapatot. Sajnos, ez a mérkőzés már a harmadik volt a sorban, amelyen győztes meccset engedtünk ki a kezünkből. Itt az idő, hogy jobban koncentráljnk az alap dolgokra. A fiúk ezt felfogták és bennük van a bizonyítási vágy – mondta Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője. – Érzik a fiúk, hogy miben hibáztunk, és javítani próbálnak. Ha sikerül, akkor győztes úton vagyunk. A játék képe rendben van, de nem lesz egyszerű a Kisvárda elleni mérkőzés. A tabella végén vannak, de nem játszanak olyan rosszul. A Kisvárda a játékstílusa alapján választja az edzőket. Mátyus Jani egy jó ember, jó focista volt és jó edző is. Szigorú, fegyelemre inti a csapatát. Jó védekezésből veszélyes támadásokat vezetnek. Erre kell rendesen felkészülnünk.

Az edző azt is elárulta, hogy a sérülésből felépült Puljic és Slagveer mellett Nagy Zsolt is ott lesz a csapatban.