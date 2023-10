Kevesen gondolták volna a bajnoki szezon kezdete előtt, hogy az MTK várhatja ezt az összecsapást valamivel esélyesebbként, pedig a tabella állása ezt mutatja, hiszem a fővárosiak dobogó közelben tanyáznak, míg a Vidi mindössze a kilencedik helyről várhatta a fordulót. Győzelem esetén mindegyik csapat feljebb kapaszkodhat, a Fehérvár a nyolcadik Kecskemétet előzheti, míg az MTK pontszámban a harmadik Újpestet érhette útól.

Úgy tűnik Bartosz Grzelak megtalálta az ideális felállást, Fiola eltiltása után visszakerült a kezdőbe, valamint Szabó Levente a sérült Karamoko helyet először kezdett ebben az idényben. Az első helyzet az MTK előtt adódott, mindjárt egy elég komoly, Bognár 15 méterről mellé lőtt, a túloldalon Kalmár szabadrúgását fogta Demjén magabiztosan. Próbálta irányítani a mérkőzést a Vidi, de a kék-fehérek kontárit életveszélyesek voltak, Zsóri a tizenhatoson belülről alig tekert mellé a 10. percben. A 19. percben megfogyatkozott az MTK, Kádár a félpályánál talpalta le nagyon csúnyán Kodrót, egyből villant a piros, a szabálytalanság súlyosságáról minden elárul, hogy a hazaiak támadójának térdén jókora sebet kellett befáslizni. A 24. percben Szabó tekert szépen, de Demjén ki tudta tolni. Hiába az emberelőny, a piros-kékek hátsó alakzata bizonytalan lábakon állt, elől pedig sok volt a pontatlanság. A 31. percben Zsóri révén majdnem megszerezte a vezetést az MTK, a Fehérváron is megfordult támadó egyedül léphetett ki, de Tóth ujjheggyel kitolta a labdát az alsó sarokból. Kicsivel később Kodro lábában is benne maradt a gól, Flores ugratta ki, majd kicsit kisodródva lőtt a csatár, de Demjén védte. A 43. minutumban tovább fogyatkozott a vendég együttes, Thiam megkapta második sárga lapját is. Az első félidő ráadásában megszerezte a vezetést a Vidi, Kalmár szerzett labdát, majd Katonához passzolt, aki 18 méterről bombagólt ragasztott a hosszú felsőbe, 1-0. A fiatal játékosnak megjött lövőkedve, a következő kísérlete éppen csak elkerülte az alsó sarkot.

Viszonylag csenden rajtolt el a második félidő, majd pár per után Zsóri majdnem ki tudott lépni, de a tarkóján landolt a labda, a túloldalon azonban már nem volt kegyelem. Kalmár tűzött rá egy lecsorgó labdát, lövése megpattant egy védőn, így Demjénnek esélye sem volt, 2-0. Az 57. percben megint munkába volt a vendégek kapusa, először Katona újabb bombája csattant a kapufán, majd az ismétlést Szabó rúgta rá, ezt pedig bravúrral védte a hálóőr. Szépen csordogált a mérkőzés, többnyire a hazaiaknál volt a labda, de a helyzetkihasználás nem volt elég hatékony. Aztán a találkozó vége felé haladva még nagyobb lett a fölény, és Kalmár a 88. percben megrúgta a harmadik gólt is. Szépen kijátszott akciót követően lőtt magabiztosan a kapuba a magyar válogatott középpályása, 3-0.

A Fehérvár FC kettős emberelőnyben magabiztosan begyűjtötte a három pontot.

Fehérvár FC – MTK Budapest 3-0 (1-0)

Sóstói Stadion, V.: Bogár (Kóbor, Vígh-Tarsonyi)

Fehérvár: Tóth B. – Csongvai (Kastrati 68.), Serafimov, Fiola – Bese, Flores, Kalmár (Pinto 89.) Katona, Gergényi – Kodro, Szabó L. (Berki 89.) Vezetőedző: Bartosz Grzelak

MTK: Demjén – Hej, Kádár, Bobál – Kovács M. (Kocsis 49.), Kata (Biben 77.), Thiam, Kovács P – Bognár (Molnár 75.) –Stieber (Vég 49.), Zsóri (Spalek 66.). Vezetőedző: Horváth Dávid.

Sárga lap: Fiola (34.), Szeramifov (40.) Gergényi (68.) ill. Thiam (16., 42.)

Kiállítva: Kádár (19.), Thiam (42.)

Gól: Katona (46.), Kalmár (55.), Kalmár (88.)