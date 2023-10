Mint arra sokan emlékezhetnek az előző héten történelmi sikert ért el a MÁV Előre-Foxconn csapat a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnokban. A fehérvári legénység három szettben győzte le osztrák riválisát. A VCA Amstetten NÖ csapata ettől függetlenül egyáltalán nem játszott alárendelt szerepet. Sőt, a második és a harmadik játszmákban alaposan megnehezítette vendéglátói dolgát. Bár a Lokinak elég lenne két szettet is megnyerni ahhoz, hogy tovább lépjen a legjobb, de erre dőreség lenni apellálni.

A VCA Amstetten NÖ ráadásul szombaton a VBK Klagenfurt elleni háromszettes győzelemmel látszólag hamar felállt a padlóról. A most begyűjtött 3 pontnak köszönhetően pedig az osztrák első osztály 7. helyén áll.

- A visszavágó nagyon nehéz lesz. Már az első mérkőzést megelőzően is lehetett látni rajtuk, hogy tudnak ők röplabdázni A videókból egyértelműen kiderült, csak azt nem értettük, hogy miért tartanak ott a saját bajnokságukban, ahol most tartanak. Az összecsapáson aztán megmutatták, hogy egy apró kihagyást is meg tudnak bosszulni. Koncentrálnunk kell. Nem számolgathatunk, nem érkezhetünk úgy Ausztriába, hogy elég két szettet elvinni. Csak a győzelmet tarthatjuk szem előtt. – fogalmazott óvatosan Dávid Zoltán a fehérvári együttes vezetőedzője a csapata honlapján.