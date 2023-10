Szerdán a portugál fővárosban szerepeltek Alejandro Zubillaga tanítványai, a csoportkör első fordulójában. Jól kezdtek az A-jelű négyesben, aztán a hazaiak domináltak, szinte végig roppant magabiztosan vezettek. A zárás előtt percekben Chambers és Vojvoda remeklésével a látogatók átvették a vezetést, komoly esélyük volt a sikerre, a hazaiak nagy csatában nyertek 83-79-re. Vasárnap Kecskeméten, a Messzi István Sportcsarnokban szerepelnek a koronázóvárosiak, akik egyértelműen győzelemre készülnek. A hazai bajnokságban hibátlanok, három győzelemmel állnak, legyűrték sorrendben a Budapesti Honvéd, a Szeged és az Oroszlány együttesét is.

-Természetesen diadalra készültünk Lisszabonban, nehéz, fizikális mérkőzésre számítottunk, ami meg is valósult. A Sporting egész mérkőzésen próbált magas ritmusban játszani. Letámadásukkal az első félidőben meg tudtak zavarni minket, sok labdát adtunk el, ezeket jó arányban meg is büntettek gyors kosarakkal, így el tudtak lépni 10-15 ponttal. A második játékrészben változtattunk, sokkal határozottabban jöttünk ki a pályára. A vezetést is sikerült átvennünk, de végül szoros végjátékban vereséget szenvedtünk. A folytatásban fontos lesz, hogy az első perctől kezdve képesek legyünk ugyanazzal a keménységgel játszani, mint tettük szerdán, a második húsz percben – közölte a fehérváriak kosárlabdázója, Takács Milán.

A hétvégi, Kecskemét elleni kapcsán a fehérvári nevelésű hátvéd elmondta, nem jutott sok idejük a KTE elleni felkészülésre, a hangsúly elsősorban a gyors regeneráción volt. Pénteken értek haza Luzitániából, aznap nem tréningeztek, pénteken délelőtt viszont természetesen gyakoroltak az Alba Regia Sportcsarnokban.

-Jól ismerjük a Kecskemétet, rutinos csapat, évről évre hasonló szisztémában játszanak. Nem szabad hagynunk, hogy az ő k diktálják a nekik megfelelő ritmust a mérkőzésen. Erős csapattal találkozunk, nehéz összecsapásra, de természetesen győzelemre számítok.

A Kecskemét egy győzelemmel és két vereséggel áll, az első fordulóban végig vezetve verték a Sopront, majd kikaptak Debrecenben egy teljesen nyílt mérkőzésen, a végjátékban bizonyultak jobbnak a hajdúságiak. A találkozón megsérült a KTE elsőszámú irányítója, csapatkapitánya, a fehérvári nevelésű, az élvonalban a Gáz utcában bemutatkozó Wittmann Krisztián, egy rúgást kapott az egyik támadás során, beszakadt vádlija. A nyáron igazolt, fiatal szerb, Marko Sinik pótolhatná, de az utóbbi napokban nem edzett, vírusos megbetegedéssel bajlódik, a meccsre talán sikerül összedrótozni. Ugyanilyen gondokkal küzd az elnyűhetetlen center, a bosnyák és magyar állampolgársággal egyaránt rendelkező magasember, Kemal Karahodzic is.

A harmadik fordulóban, a hét közepén, Zalaegerszegen volt érdekelt a KTE, az első félidőben vezettek, a hazaiak végül bedarálták a vendégeket, 94-80 lett a végeredmény. Wittmannra eleve nem számíthattak, Sinik már betegen lépett pályára, Karahodzic azóta dőlt ki, nem látogatja a tréningeket. A hazaiak szakvezetője, az Alba Fehérvárt a 2020-21-es idényben irányító, a bajnokságban ötödik helyre vezető tréner, Forray Gábor ezzel együtt is bízik a sikerben.

-A fehérvári csapat erőssége a szervezettség és a taktikai érettség, az Alba elképesztően jó a tranzíciós játékban, a megszerzett labdákkal gyorsan és hatékonyan lendülnek támadásba, jó százalékkal fejezik be akcióikat – nyilatkozta a rivális szakvezetője. - A mi keretünk a korábbi éveknél gyengébb, négy légióssal terveztük a szezont, de fiatal, a felnőtt válogatottban már bemutatkozott centerünk, Kiss Dávid retinája leszakadt, pótlására is külföldit voltunk kénytelenek szerződtetni, ugyanis a hazai mezőnyben nem találtunk megfelelő magasembert. Tehát öt külföldink van, az ő beépítésük időigényes folyamat, ráadásul a sérülések és betegségek miatt nem készülhetünk teljes csapattal. Az Alba mély kerettel rendelkezik, az irányító, Siyani Chambers egyértelműen kulcsfigura, a csapatkapitány, irányítóként és hátvédként is bevethető Vojvoda Dávid az idei szezonban is remekel, Jordan Barnett szintén jó igazolás, magabiztosan tüzel kintről és középtávolról. Isaiah Philmore tavaly végig kiegyensúlyozottan teljesített, rá ezúttal bátran lehet számítani, a légiósok közül – bár szerintem jó játékos -, mindössze a hátvéd, Kris Martin nem találja a ritmust.