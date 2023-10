Sárbogárd SE – Mór 4–0 (1–0)

Sárbogárd, 150 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Sárbogárd: Brúzsa – Gráczer Bence, Tölgyesi, Luczek, Mayer – Szalai Á. (Tóth P.), Horváth Á. (Kisari), Farkas G. (Deák), Bencze (Simon V.) - Vagyóczki, Joó (Bruzsa). Vezetőedző: Pajor László

Mór: Zámbó – Végvári Á., Loi, Gosztonyi (Gauruder), Bezerédi - Tar, Varga B., Sötét, Mészáros B. - Radács, Szabó K. (Paulik). Vezetőedző: Németh Bálint

Gól: Bencze (40., 59.), Horváth Á. (70., 74.),

Kiállítva: Végvári Á. (45.).

Jók: Tölgyesi, Luczek, Horváth Á., Bencze, ill. senki

A Sárbogárd SE már a mérkőzés kezdetén nagy nyomást helyezett ellenfelére, a játék jobbára a móri térfélen zajlott. Az első találatig azonban a 40. percig kellett várni, egy labdaszerzés után Mayer Dávid ugrott ki a védők közül, majd passzolt a jó ütemben érkező Bencze János elé, aki a kapott labdával meg is zörgette a hálót, 1-0. A játékrész végén pedig Végvári Ádám fegyelmezetlensége miatt emberelőnybe került a vendéglátó. A második félidőt folyamatos tetszetős hazai támadások jellemezték, a Móri SE próbálkozásait a védők minden esetben hárították, kapusuknak szinte nem is akadt dolga. Az 59. percben Luczek Roland egy, a baloldalról érkező labdát mesterien emelt a védők között kilépő Bencze elé, aki ezúttal sem hibázott, 2-0. A 70. percben Tölgyesi Péter szemet gyönyörködtető beadását Horváth Ádám értékesítette, 3-0. A 74. percben Farkas Gábor szabadrúgására pontosan érkezett Horváth Ádám, beállítva ezzel a végeredményt, 4-0. A Sárbogárd SE megérdemelten tartotta otthon a pontokat.

Tudósított: Lengyel István

Martonvásár – Mány-Bicske II. 3–0 (1–0)

Martonvásár, 80 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully Z., Molnár G., Ladányi (Pully R.), Füzér - Fügedi, Jordáki (Deményi), Kóka (Süle), Keresztesi - Pirik (Gábor), Neuvert (Kádár). Vezetőedző: Nagy Tibor

Mány-Bicske II.: Bessenyei – Rimele, Bukovecz, Peinlich (Kovács B.), Vass (Jónás) - Nagy Á., Lopes, Csata, Punk - Kovács L. (Vicz), Tóth I. (Nagy M.). Vezetőedző: Mikael Stiven

Gól: Bukovecz (18. öngól), Jordáki (72.), Ladányi (76.)

Kiállítva: Rimele (58.).

Jók: Jordáki M., Farkas Cs., ill. senki

A jó idő meghozta a Martonnak a három pontot, 18 percnyi játék után tapsolhattak először a hazai drukkerek, ekkor egy szabadrúgás követő keveredés után Bukovecz Ferenc ért szerencsétlenül a labdába, amely a saját kapujában kötött ki, öngól, 1-0. A vendégek próbáltak egyenlíteni, de így könnyebb dolguk volt a gyors hazai csatároknak és egy kontra után Jordáki Milán a 72. percben növelte is az előnyt, 2-0. A 76. percben Ladányi Tibor biztosította be a Martonnak az idei első győzelmét, 3-0.

Tudósított: Gutyina Attila



Tóvill-Kápolnásnyék – Sárosd 1–1 (0–0)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Szajkó (Varga D.), Varga József - Lipóth, Pigler, Kiss Á., Zsigmond L. (Gáspár) - Csörge, Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Sárosd: Bolla J. – Pribék, Hushegyi, Kosztolányi (Buza), Klémán M. - Lakakisz (Szekeres), Majláth, Varga Zs., Paget - Kökény, Szabó N. (Meszlényi). Megbízott edző: Lendvai Tamás

Gól: Gáspár (57.), ill. Majláth (53.)

Jók: Kharboutli Noor, Kiss Á., ill. Majláth, Paget.

Jelenlegi állás szerint a dobogóra hajtó csapatok találkoztak egymással. A kilátogató nézők két ellentétes félidőt láthattak, első játékrészben a Sárosd, másodikban a Nyék volt a jobb. Sok helyzetet nem sikerült feljegyezni, a gólok a második félidőben születtek. Az 53. percben büntetőhöz jutottak a vendégek, melyet Majláth Henrik higgadtan lőtt a kapu bal oldalába 0-1. A válaszra nem sokat kellett várni, az 57.percen 21 méterről Gáspár Benedek értékesített egy szabadrúgást, 1-1. Igazságos döntetlen született.

Tudósított: Sziládi István

MÁV Előre FC Főnix – Ercsi Kinizsi 3–1 (1–0)

Székesfehérvár, 50 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Király B., Tóth K. (Andróczi), Kónya, Csiba - Adorján (Kertész), Bolla Barnabás, Pápai (Tóth B.), Jófejű (Rubos Barnabás) - Zólyomi (Csorba). Balogh L. Vezetőedző: Pavlik József

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Mónus, Juhász B., Schnierer, Lak - György, Buzás, Hujber, Petrás - Rebők (Orza), Somodi (Kun). Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Jófejű (29.), Balogh L. (75.), Andróczi (85.), ill. Lak (82.)

Jók: Király B., Zólyomi, ill. senki

Rossz játékkal is tudott nyerni a vendéglátó együttes.

Tudósított: Pavlik József

Ikarus-Maroshegy – Enying 2–1 (0–1)

Székesfehérvár, 95 néző

Vezette: Ibriksz Máté.

Maroshegy: Kovács Z. – Békefi, Kecskés, Kókány, Menyhárt (Schmuck A.) - Szamarasz, Fi, Drexler, Gimes (Mayer M.) - Csuti (Fülöp), Falusy. Vezetőedző: Szarka Martin

Enying: Farkas Z. – Kalló, Kassai J., Schütz, Nyikos - Lakatos, Csepregi (Kassai Cs.), Halász (Kelemen), Mohai (Kollár) - Keszler (Doma), Kizlinger. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Csuti (48.), Drexler (64.), ill. Csepregi (17.)

Jók: Kovács Z., Falusy, Kókány ill. Kalló, Kizlinger

A 17. percben egy élesen belőtt labdára érkezett jó ütemben Csepregi Imre a hosszú oldalon, ezzel megszerezve a vezetést a vendégcsapat javára, 0-1. Az első félidőben két-három enyingi lehetőségen kívül, valamint a hazaiak pontatlan játékán kívül, több említésre méltó esemény nem történt. A 48. percben Csuti Márton ismerte fel jól a lehetőséget és 18 méterről lőtt szép gólt, 1-1. A 64. percben remek hazai összjáték után Drexler Lóránt volt eredményes, ezzel megfordítva az állást, 2-1. A továbbiakban inkább elpuskázott hazai helyzetek jellemezték a mérkőzést, majd a 88.percben egalizálhatott volna az Enying, de Kovács Zoltán nagyot védett. Két ellentétes félidőt láthattak a szurkolók, az elsőben az enyingi csapat tett többet a győzelemért, a másodikban a hazai, viszont utóbbi jobban használta ki a helyzeteit, így megérdemelten tartotta otthon a három pontot.

Tudósított: Mezővári Balázs

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Bodajk SE 3–2 (1–2)

Mezőfalva, 150 néző

Vezette: Cseh Roland.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Rakonczai, Rózsahegyi, Kis Cs., Török - Balogh I. (Filipszky), Márki (Balogh D.), Németh L. (Kovács B.), Németh B. (Tonka) - Kovács K., Morár. Vezetőedző: Villám Balázs

Bodajk SE: Nagy M. – Kocsis D., Imrefi, Farkas Cs., Katóka R. - Gulyás (Kaufmann), Arany S., Kurcz, Csapcsár (Kis) - Farkas K., Magosi. Vezetőedző: Bregócs Gergő

Gól: Márki (36.), Morár (60.), Tonka (65.), ill. Katóka R. (23.), Kocsis D. (40.)

Jók: Németh L., Rakonczai ill. Katóka R.

A Mezőfalva kérte a pályaválasztói jog felcserélését, mivel búcsú volt vasárnap a településen. Az első helyzet a hazai oldalon adódott, a 2. percben gólvonalon csípte el a Nagy Márk a labdát. Ezután azonban inkább az ellenfél kezdeményezett, és bő negyedórányi játék után Kovács Ádám védett egy közeli lövést. A 23. percben Katóka Richárd vitte el a szélen a labdát, egészen a kapu közelébe, ahonnan lőtt, a labda pedig a kapuban kötött ki, 0-1. A 35. percben Márki Dénes közeli lövése talált utat Nagy hálójába, 1-1. Azonban újra vezetéshez jutottak a vendégek egy kapushiba után még a félidő vége előtt Kocsis Dominik révén, 1-2. Az 54. percben Balogh Imre találta el az oldalhálót, majd a 60. percben Morár Gábor góljával ismét egyenlített a vendéglátó együttes. A 64. percben fordított a Mezőfalva, Tonka Norbert zörgette meg a hálót egy formás támadás végén, 3-2. A hátralévő majdnem fél órában mindent megtett az egyenlítésért a Bodajk alakulata, azonban újabb találatot már nem sikerült bevinniük.

Tudósított: Móricz Mercédesz

Lajoskomárom – Tordas 1–1 (1–0)

Lajoskomárom, 150 néző

Vezette: Jónás Péter.

Lajoskomárom: Berta – Juhász M. (Erdei B.), Kovács K., Czéhmeiszter, Csörgei (Gergye) – Willerding Zs. (Németh Á.), Vadászi (Rózsás), Kövecses (Dudar E.), Kővári B. - Pákozdi, Szontagh. Vezetőedző: Dopuda Igor

Tordas: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Horváth B., Csizmarik (Balogh B.) - Dely D., Szilágyi, Somogyi B. (Ilyés), Somogyi T. (Kovács Á.) - Hernádi (Deli Zs.), Cservenka (Somogyi D.). Vezetőedző: Horváth Sándor

Gól: Vadászi (37.), ill. Horváth B. (60.)

Jók: Vadászi, Kovács K., Berta ill. Horváth B., Tolnai P., Szilágyi

A mérkőzés előtti kezdőrúgás alkalmával a Lajoskomáromi Sportegyesület tiszteletbeli elnökét köszöntötték. Mosberger Pál, aki a napokban töltötte be 89. születésnapját gurította el a labdát, természetesen hazai mezbe öltözve. Pali bácsi 1968-2022 között 35 éven keresztül irányította vezetőedzőként a lajosi klubot. Napjainkban is jó egészségi állapotban megtekint minden hazai találkozót, még az utánpótlás mérkőzéseket is!

A 20. percben adódott az első igazi lehetőség a vendégek előtt, akik határozottabban kezdték a találkozót, ekkor a kapu torkában Berta Ádám hárított bravúrral. A 36. percben Kövecses Imre bal oldali szögletrúgásánál, Vadászi Bence mindenkit megelőzve fejelte a labdát a hálóba, 1-0. Az 57 percben Horváth Benett tekert a szél által támogatva a kapura, Berta Ádám kapus csak a védők segítségével tudta menteni a helyzetet. A 60. percben gyors jobb oldali tordasi támadás végén a beívelt labdát Horváth Benett fejjel juttatta a hálóba, 1-1. Az utolsó negyedórában mindkét csapat szerette volna döntésre vinni a dolgot, így lett igazán élvezetes a találkozó, több lehetőség adódott a kapuk előtt, azonban újabb gól már nem született, a döntetlen igazságosnak mondható.

Tudósított: Mosberger Mátyás

A góllövőlista állása:

1. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix), Horváth Ádám (Sárbogárd SE) 8-8 gól

2. Horváth Benett (Tordas), Varga Balázs (Móri SE) 7-7 gól

3. Klémán Máté (Sárosd), Varga József (Tóvill Kápolnásnyék) 5-5 gól