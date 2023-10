A vidis lányok második élvonalbeli szezonjának nyitányán még ott volt a védelem tengelyében Jánosi Ninetta, 4-2-re nyert a Fehérvár FC a Budaörs ellen. Aztán combizom-szakadást szenvedett a piros-kékek védője, hat vesztes meccset kellett végigizgulnia tehetetlenül. A Szekszárd ellen tért vissza a 22 esztendős Nina, s egy szép fejessel megszerezte élete első élvonalbeli gólját. Akkor az a találat csak szépítésre volt elég, azonban egy héttel később, a Soroksár kapujába fejelt labdája pontot hozott.

- Hosszabb sérülés hátráltatott a szezon elején, örülök, hogy így sikerült visszatérnem - mondta Jánosi Ninetta. - Az egyéni oldalát pozitívan értékelem, de sajnos csapatszinten nem úgy jönnek az eredmények, ahogy mi azt várjuk. Ebben mindenképpen igyekszünk fejlődni. Nem indult könnyen az idény számunkra. Az első meccsen is többen fájdalommal játszottunk, majd napokra, akár több hétre kidőltünk. Még mindig vannak hiányzóink, ez nem tesz jót a csapatnak. Másban is kell keresni azonban hibát. Pontosan nem tudom megnevezni, hogy mi a gond, de meg kell találnunk, és el kell kezdenünk gyűjteni a pontokat, mert csak úgy tudunk bennmaradni, vagy a tavalyi szereplésünket túlszárnyalni. Jelen pillanatban a bennmaradás az elsődleges, de szeretnénk minél előrébb végezni.

Olyan meccseket nem tudott győzelemmel zárni a csapat, amelyek fontosak lettek volna a bennmaradásért folytatott harcban. Az aktuális alsóház tagjai közül az Astrától, a Szegedtől, a Haladástól és a Szekszárdtól is kikapott Andorka Péter lányserege.

- Több olyan meccset is úgy vártunk, hogy három ponttal akarjuk zárni. A szezon elején is volt három olyan meccsünk, melyek közül csak az egyiken sikerült pontokat szereznünk. Ez egyáltalán nem jó, a bajnokság második körében javítanunk kell. Az év hátralévő mérkőzései során nem csak egy meccsen kell pontot szereznünk ahhoz, hogy sikeresek tudjunk lenni, és úgy tudjunk szerepelni, ahogy a Fehérvár FC-nek szerepelnie kell. Túl sok gólt kapunk és keveset rúgunk, ez így nem túl jó párosítás. Stabilizálni kell magunkat, előrefelé pedig pontosabban és kreatívabban kell játszanunk annak érdekében, hogy a mérkőzés végén a mi oldalunkon álljon több gól - vélekedett a Móron született, Székesfehérváron nevelkedett játékos. Aki hat hetet hagyott ki, de már teljesen rendbejött a lába.

- A férfi NB I-es csapat egészségügyi stábjából kaptunk segítséget, profi szakemberekkel tudtam együtt dolgozni, meg is lett az eredménye, teljesen helyrejött a sérülésem, nem hátráltat. Most már csak a jó szereplés lehet a cél. Hiányzott a játék, hiányzott a csapat. Visszatérésemkor szerettem volna a legjobbamat nyújtani. Vannak dolgok, melyekben még vissza kell rázódnom, de úgy érzem, jó formában vagyok. Ezt most meg kell tartanom.

Már az előző pontvadászatban is alapembere volt a Vidinek

Fotó: Fehér Gábor / Forrás: FMH archív

Jánosi Ninetta első NB I-es gólját szerezte a Szekszárd ellen, majd a másodikat helyezte el egy héttel később a Soroksár kapujába.

- Már a Haladás játékosaként, vagy tavaly a Vidiben is közel álltam a gólszerzéshez többször is, de nem sikerült. Nagy öröm, hogy megtört a jég, és megvan az első és második gólom is. Kísértetiesen hasonló módon születtek, de ha mindegyik ilyen lesz, s ezek akár pontot, vagy pontokat is érnek, akkor nem fogok panaszkodni. A második gólom pontot ért, de jobban örülnék, ha nem csak én találnék be, s pontokkal lennénk gazdagabbak. Persze, ha a következő meccsen is odakerülök, akkor igyekszem a legjobbamat nyújtani, s a háló felé terelni a labdát. Természetesen a jó irányba.

Jánosi Ninetta nem csupán a labdarúgásnak él. Szeptemberben a Testnevelési Egyetem Sportmenedzser szakán kezdte el a mesterképzést.

- Jelenleg különösebb célom nincs vele, belefért az időmbe, hiszen délutánonként, esténként edzünk csak. Érdekel is a téma, de most én focizni szeretnék. Vannak célok a fejemben a labdarúgással kapcsolatban, de konkrétumokat nem szeretnék elárulni. Mindennek az alapja, hogy stabilan és jól teljesítsek, megbízhatóan játsszak és egy elvárt szintet hozzak. Jó úton haladok.

Nina nagyon hamar beleszeretett a labdarúgásba. Természetesen családi hatásra. Mint ahogy a női futballisták zöménél, kellett ehhez egy fiútestvér.

- Négy évesen kezdtem el focizni. A bátyám edzett a Vidiben, s a szüleim elmondása szerint én magam kértem, hogy jöhessek. Itt ragadtam.

Kilencedikes volt, mikor az MTK-hoz igazolt, nagy hatással volt a fejlődésére az ott töltött három szezon.

- Hatosztályos gimnáziumba jártam akkor, nem szerettem volna iskolát váltani, nem jelentett problémát a tömegközlekedés, így ingáztam. Schumi Dóri volt az edző akkor, az U17-es válogatottnak is ő volt a trénere. Szakmailag sokat tanultam tőle, valamint Turtóczki Sándortól, akinél az U19-es válogatottban is szerepeltem. Azokból az alapokból tudok építkezni a mai napig.

A Vidihez a szombathelyi Haladás Viktória alakulatától került vissza, vagyis volt már élvonalbeli tapasztalata, mikor az újonc fehérváriakkal megkezdte a 2022-2023-as idényt.

- Szombathelyen fél évet tudtam játszani, minden mérkőzést végigfutballoztam, nagyon jól sikerült az az időszak, fejlődni tudtam, éreztem a játékomon, hogy hétről-hétre jobban tudok teljesíteni. Ott meg tudtam érkezni az első osztályba, jó kapcsolatokat tudtam kialakítani, hiszen az ittenihez hasonlóan nagyon jó közösség volt Szombathelyen is. Pozitív volt számomra az az időszak, még akkor is, ha a második fél évben sérülés miatt nem játszhattam.

Nem kérdés, az igazi otthona Fehérvár.

- Végigkövettem a Vidit, a létesítmény fejlődését. Fehérváriként sokminden ideköt, szeretek itt focizni, szeretem ezt a klubot. Figyelem a "nagycsapat" szereplését is, szorítok a fiúknak, ha időnk engedi a csapattársainkkal ki szoktunk menni a mérkőzéseikre is. Érdekel, hogy hogy szerepel a Vidi. Utánpótláskorú játékosként többször előfordult, hogy kivezethettem a csapatot egy-egy bajnoki előtt a pályára. Érdekes, akadt olyan meccs is, amikor a jelenlegi másodedzőnk, Sitku Illés előtt, mellett álltam pár méterrel a Sóstói Stadion gyepén.

A kis Jánosi Ninetta (gyerekek között középen) Elek Ákost kísérte pályára 2009. augusztus 28-án, a Zalaegerszegi TE elleni mérkőzés előtt. A Vidiben akkor (b-j) Horváth Gábor, Andre Alves, Sitku Illés, Elek Ákos, Szakály Dénes, Présinger Ádám és Lázár Pál is kezdő volt. A ZTE 2-1-re nyert

Forrás: Jánosi-család archívuma

Kezdetektől fogva a hátsó alakzatban szerepel.

- Kialakult a stílusom, az edzők többsége tudja, hogy mire számíthat tőlem ezen a poszton, itt megtaláltam önmagam. Határozottnak gondolom magam, de nem feltétlen keménynek. A pályán kívül igyekszem nőies lenni. A sportos rész megmarad az edzésekre és a pályára, azon kívül igyekszem átlagos, hétköznapi lány lenni - mosolygott a Vidi védője.