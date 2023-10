ÉSZAK-NYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia FC II. (13.) – Zalaegerszegi TE FC II. (15.) 2-2 (2-1)

Vezette: Erdélyi Balázs

PAFC II.: Gazdag M. - Umathum, Vajda, Fodor, Posztobányi - Ominger, Janyickij, Jablonszkij, Dusinszki (Markgráf) - Makara, Magasföldi (Piscsur). Vezetőedző: Vanczák Vilmos.

ZTE FC II.: Sinkó – Deme (Wolf), Dóczi, Király, Boros (Varga L.) - Kapus, Korógyi, Lengyel, Balabás (Dobos) - Kozári, Baloteli (Mulasics). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gól: Magasföldi (10., 18.), illetve Korógyi (45+3.), Mulasics (95.).

Kiállítva: Jablonszkij (22.)

A 10. percben Dusinszki Szabolcs tört be a 16-osra, jobbra passzolt, és az érkező Magasföldi József a jobb alsó sarokba lőtt, 1–0. A 18. percben Janyickij Kirillo jobb oldali beadását 7 méterről továbbította Magasföldi a jobb felső sarokba, 2–0. A 22. percben Oleh Jablonszkij otthagyta a lábát az éppen előle menteni igyekvő vendég kapus feje közelében, a játékvezető felmutatta neki a második sárgát, és ezzel megfogyatkoztak a vendéglátók. A félidő végén szabadrúgásból Korógyi Szabolcs a hosszú sarokba csavarta a labdát, 2–1. Ezt követően a felcsúti csapatnak több lehetősége is adódott, hogy lezárja a párharcot, ám a 95. percben egy szöglet után Dóczi Krisztián emelt be a 16-oson belülre, a labda Mulasics Dániel elé került, aki a bal alsó sarokba továbbított, 2-2.

Bicskei TC (4.) – Szombathelyi MÁV Haladás SE (11.) 1-0 (0-0)

Vezette: Juhász Dávid

Bicskei TC: Illés - Gaszner, Gyurácz, Lakatos, Száhl, Dankó (Savanya) - Varga B, Király P., Hirman – Szalai D. (Molnár A.), Sóron. Vezetőedző: Csordás Csaba

Szombathelyi MÁV Haladás SE: Horváth B. – Czuczi, Kovács B. (Pál L.), Németh M., Vigh (Moucon) – Szabó M., Balogh Á. (Árvay), Varga M., Buzás (Szenczi B.) – Ferencz, Papp M. Vezetőedző: Szenczi Imre.

Gól: Sóron (62.).

A 61. percben Száhl Péter lódult előre a baloldalon, beadása az egyik vendégvédő kezén csattant, a játékvezető pedig habozás nélkül büntetőt ítélt. A 11-est Sóron Tibor magabiztosan a kapu bal oldalába lőtte, 1-0. A kialakított, de kihagyott helyzetek alapján megérdemelt győzelmet aratott a Bicskei TC, ám ettől függetlenül nagy csatára késztette őket ellenfelük.

DÉL-NYUGATI CSOPORT

Fehérvár FC II. (13.) – Paksi FC II. (6.) 2-1 (1-1)

Vezette: Maml Zoltán

Fehérvár FC II.: Rockov - Kiss M., Molnár Cs. , Horváth G., Kiss Á. – Kecskés (Balla K.), Rétfalvi (Földeák) - Csepregi, Ambach (Balogh M.), Berki (Bertók) - Menyhárt (Lehota.). Vezetőedző: Imrik László

Paksi FC II.: Tóth G. – Pergel (Kiss K.), Ádám, Köllő, Lépő, Máté (Debreceni) - Marosi, Győrfi (Répási), Pesti - Ignácz (Szabó A.), Pupp. Vezetőedző: Kindl István

Gól: Ambach (28.), Kiss M. (51.), ill. Lépő (6.).

A 6. percben Lépő Kristóf 20 méterről csavart egy szabadrúgást a rövid alsó sarok irányába, bár Emil Rockov vetődött, nem tudta hárítani a lövést, 0-1. A 28. percben Kiss Ádám beadását Ambach Arnold fejelte a vendégek kapujába, 1-1. az 51. percben egy gyors kontratámadás végén Menyhárt Zsombor átadását Kiss Marcell 10 méterről, nagy erővel lőtte a hálóba, 2-1.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (12.) – Bonyhád-Majos (10.) 0-1 (0-0)

Vezette: Drabon Barnabás

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Orczi – Balogh M., Pekowski (Bozai, 68.), Lencsés Dorogi - Usakov, Szellák, Balogh Á. (Balogh B.), Mód (Szombati), Kövesdi - Tóth T. Vezetőedző: Bozai Attila.

Bonyhád –Majos: Budzsáklia – Kovács L., Preininger, Vető, Széles – Pál A., Nagy N. – Vukk (Rituper), Mácsik D. (Karászi), Lőrinc (Keczeli) – Sajnovics. Vezetőedző: Csillag László.

Gól: Lőrinc (63.).

Érdi VSE (9.) – Dunaújváros FC (16.) 4-1 (1-1)

Vezette: Bálint Dániel

Érdi VSE: Kertész F.- Szabó R., Morvai, Fülöp, Németh G. - Kertész B. (Csoma-László, Horváth B., Farkas B. (Kürti), Kincses (Juhász B.) – Pál Sz. (Spinner) - Monori. Vezetőedző: Ebedli Zoltán

Dunaújváros FC: Molnár L. – Puskás, Hompót, Horváth M., Németh K. - Stampfel (Gál B.), Tapiska, Hegedűs K. (Péter), Marlen (Ságodi, Zsákovics) - Szepessy R., Bata. Vezetőedző: Dobos Barna.

Gól: Farkas B. (11.), Pál Sz. (58.), Bata (öngól, 68.), Kürti (80.), ill. Hegedűs K. (3.)

A 3. percben 35 méterre a hazai kaputól szabadrúgáshoz jutott a DFC. Az előre ívelt labdát mellel lekészítették Hegedűs Kelemennek, aki 10 méterről a kapu jobb oldalába bombázott, 0-1. A 11. percben Szabó Richárd ívelt a kapu elé, a labda egy védő fején megcsúszott, így került Farkas Bálint elé, 9 méterről a jobb alsó sarokba passzolt, 1-1. Az 58. percben Horváth Benedek ugratta ki Monori Norbertet, aki egy csel után lőtt, de Molnár László még hárítani tudott. A kipattanó azonban Pál Szabolcs elé pattant, aki átemelte a közben felálló kapus felett a labdát, amely a jobb sarokban kötött ki, 2-1. A 68. percben Morvai Milán baloldali szöglete Bata Kristófról pattant a kapuba 4 méterről, 3-1. A 80. percben Németh Gábor indította Monorit a balszélen, ő Csoma-László Bencéhez passzolt, aki a kapu elé játszott, és az érkező Kürti Zsolt 5 méterről a léc alá lőtt, 4-1.

Szentlőrinc (1.) – Iváncsa KSE (2.) 2-1 (0-1)

Vezette: Muhari Gergő

Szentlőrinc: Héninger – Miklós (Mahler), Keresztes, Sághy, Németh M. – Medgyesi (Kiss K.), Hleba, Kesztyűs – Grabant, Novák (Csörgő), Rétyi (Kiss-Szemán). Vezetőedző: Pichler Gábor

Iváncsa KSE: Varga Á. – Madarász B., Aradi, Kasza, Kiatipisz – Barta, Törőcsik, Vallejos, Székely – Suszter, Bányai. Vezetőedző: Tóth András.

Gól: Rétyi (54.), Sághy (85.), ill. Suszter (30.).

A 30. percben Héninger Bendegúz hárította Suszter László lövését, de éppen a támadó elé került vissza a labda, aki ezt habozás nélkül a hálóba vágta azt a tehetetlen kapus mellett, 0-1. Az 54. percben Rétyi Róbert kiharcolt egy büntetőt, amit értékesített is, 1-1. A 85. percben Hleba Tamás jobb oldali szögletét követően Sághy Félix érkezett és becsúszva a léc alá lőtte a labdát, 2-1.