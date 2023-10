Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 2-5 (0-1, 1-2, 1-2)

Pustertal. 3104 néző. V.: Pálkövi, Piragic, Mantovani, Nothegger.

Wölfe: Bernard – Stanton, Messner, Morley (1), Frycklund, Akeson – Kasastul (1), Ege 1, Hannoun, Catenacci, Petan – Glira, Althuber, Mantinger, Andergassen, Deluca 1 – Öhler, Gschliesser. Vezetőedző: Tomek Valtonen.

AV19: Horváth: Fournier, Campbell (1), Terbócs 1, McGauley 1 (2), Leavens (1) – Atkinson (1), Nilsson, Leclerc (2), Bartalis, Laberge 1 – Stipsicz, Phillips, Magosi, Hári 1 (1), Kuralt 1 – Kiss, Vokla, Vértes, Németh, Mihály Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 31, ill 8 perc.

Kapura lövések: 23-31.

Oda-vissza hokival indult el a találkozó, majd négy perc elteltével az olaszok kerültek mezőnyfölénybe, Horváthnak többször is nagyon kellett védenie, Catenacci próbálta egy ízben betuszkolni a kapuvasnál, de a védők eltakarították. Aztán a Volán is magára talált, beszorult a Wölfe, Atkinson lapos lövése éppen csak mellé ment. Hullámzó volt a játék, a harmad közepén megint a hazaiak nyomtak jobban, Ege közelről félig üres kapuval állt szembe, de szerencsére Horváth mamuttal pont átért, így nem lett nagyobb baj. Hét perccel a szünet előtt emberelőnybe került a Fehérvár, bár a fór finoman fogalmazva sem kezdődött magabiztosan, a Pustertal helyzetbe is került, de minden jó, ha a vége jó elvet alkalmazva sikerült megszerezni a vezetést. A 15. percben kapáslövése fért be a rövidre, 0-1. Ezt követően is támadásba maradtak a vendégek, de a Wölfe sem adta könnyen magát, Horváthnak is résen kellett lennie az ellentámadások során.

A második harmad nagyszerűen kezdődött, 43 másodperc elteltével McGauley cselezte át magát az emberén, majd fonákkal a kapuba helyezett, 0-2. Leclerc botjában volt a következő gól is, de a francia támadó lövése mellé szállt. Hannoun alattomosan felöklelte Nilssont, meg is lett a jutalma, végleges kiállítás formájában, sajnos a vendégek bekkje a jégen maradt, de szerencsére a saját lábán hagyta el a jeget. A „bosszú” nem maradt el, az öt perces fór végén Kuralt lőtt a kapuba, 0-3. Kicsit megrogytak a hazaiak a háromgólos hátrányban, majd a játékrész végén négy a négy ellen Horváthnak ismét többször közbe kellett avatkozni. Két perccel a vége előtt szépíttek az olaszok, Deluca kotort be közelről egy lecsorgó korongot, 1-3.

A záró etap elején emberelőnybe lopakodhattak volna közelebb a hazaiak, de szerencsére ez nem sikerült nekik, sőt Leavens révén majdnem megszületett a negyedik magyar gól. Aztán már öt az öt ellen Kuralt lapos lövése sem talált utat a kapuba, ellen öt perc eltelte után Ege közelről ezt megtette, egyre csökkent a fehérvári előny, 2-3. A bekapott gólt kicsit megfogta a Volán, a Pustertal nagyon nyomott ezekben a percekben. Aztán nyolc perccel a vége előtt nehéz helyzetbe került a Fehérvár, ugyanis több mint egy percig kettős emberhátrányban kellett védekezni. Beszorult a Fejér vármegyei gárda, többek között az exfehérvári Petan is veszélyeztetett, de megúszta Kiss Dávid együttese. Horváth fontos védéseket mutatott be, olykor a szerencse is a vendégekkel volt. 43 másodperccel a vége előtt eldőltek Hári üres kapus találatával. Erre még rájött Terbócs gólja is, a vége 5-2 lett a Hydro Fehérvár AV19 javára.