HC TIWAG Innsbruck - Die Haie – Hydro Fehérvár AV19 1-4 (0-1, 1-2, 0-1)

Innsbruck, 2000 néző. V.: Hronsky, Smetana, Gatol, Jedlicka.

Innsbruck: Buitenhuis – Steffler, Albano 1, Shaw, Mackin, Green – Lattner, Halbert, K. Roy, Rockwood (1), Peeters – Jakubitzka, Krogsgaard, Bar, Ulmer, Winkler – Kerber, Schintler, Ploner, Mader, Ludin. Vezetőedző: Mitch O’Keefe.

AV19: Horváth – Fournier, Campbell, Terbócs 1, McGauley, Leavens (1) – Atkinson (2), Nilsson, Leclerc, Bartalis 1, Laberge (2) – Stipsicz, Phillips (1), Magosi 1, Hári, Kuralt – Vokla, Ambrus Cs., Vértes 1, Németh, Mihály. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Kapura lövések: 24-28.

A pénteki Vorarlberg elleni siket követően egy fokkal talán nehezebb feladat várt Kiss Dávid együttesére, hiszen a hatodik Innsbruck otthonába látogattak. A mérkőzés elején több volt a fehérvári próbálkozás, majd a harmad derekán emberelőnybe szépen felállt a Volán, de a vezető találatot nem sikerült bevinni. Öt az öt ellen kiegyenlítettebbé vált a játék, aztán három perccel a szünet előtt egy emberelőnyből megszerezte a vezetést a magyar csapat, Magosi kapáslövése akadt be, 0-1.

Az első húsz perc lendületét vitte tovább a Fehérvár a másodikba is, rögtön beszorította ellenfelét, majd egy távoli lövésbe Terbócs rakta bele jól az ütőjét, 0-2. Enyhe fölénybe került az Innsbruck, emberelőnybe is játszhattak a hazaiak, Horváthnak többször is nagy védést kellett bemutatnia, az exfehérvári Shaw is iparkodott egykori kenyéradója ellen. Aztán öt perccel a harmad vége előtt szépítettek az osztrákok, Albano tört kapura, kicselezte védőjét, majd a rövid felsőbe emelt közelről, 1-2. Nem sokáig örülhettek azonban a hazai hívek, 22 másodperc múlva ismét elcsendesedett a csarnok, Bartalis lőtte ki a hosszú alsót, 1-3.

Kemény hazai rohamokkal indult az utolsó harmad, hiszen egy áthúzódó fór miatt öt a négy ellen támadhatott az Innsbruck. Az idő múlásával aztán normalizálódott a helyzet, de többet volt a korong a cápáknál, azonban a gyors fehérvári ellenakciókban is megvolt a veszély. Hat perccel a vége előtt fontos lépést tett a győzelem felé a Volán, a negyedik sor tartotta szépen a korongot az osztrákok harmadában, aztán Vértes közelről betalált, 1-4. Ez a gól elvette az Innsbruck kedvét, a Hydro Fehérvár AV19 a maximális, vagyis hat ponttal zárta az osztrák túráját.