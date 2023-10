Fehérvár FC – FTC-Telekom 0-7 (0-4)

Fehérvár FC: Terestyényi - Tóth A. (Mihályi, 66.), Romanoczki, Szabó B., Szabó E. (Mindenszki E., 85.) - Bognár, Kozma (Balla, 78.) - Farkas G., Földvári, Simon - Szombati (Bors, 78.). Vezetőedző: Andorka Péter

FTC-Telekom: Barti – Ott, Csigi, Gődér – Vincze (Stanovic, 66.), Fenyvesi, Papp (Madrid, 39.), Csányi, Szabó (Hodászi, 78.) – Diószegi (Pusztai, 66.), Garcia (Adjei, 46.) Vezetőedző: Albert Flórián

Gólszerzők: Csányi (8.), Garcia (10.), Diószegi (17.), Madrid (39.), Vincze (50.), Fenyvesi (62.), Gődér (88.)

A Vidi lányai továbbra is hősiesen, de megfogyatkozva küzdenek a bajnokságban. Szehofner Vivien idén már nem térhet vissza térdsérülését követően, tavasszal lehet újra a csapat tagja. A kulcscsont-törés után lábadozó Ramor Korinna sem játszhat még, s a combizom-szakadással bajlódó Jánosi Ninetta sem volt bevethető a Fradi ellen, sőt, Czvetnics Dorka is hiányzott a keretből.

A 7. percben labdavesztés után - faultgyanús szituációban - iramodott meg a Fradi, a fehérváriak lelassítottak, így balról zavartalanul érkezhetett a visszapassz, Csányi közelről helyezett a hálóba, 0-1. Alig telt el két perc, s egy jobb oldali szöglet nyomán Garcia fejelt a jobb sarokba, 0-2. Továbbra is a Ferencváros dominált, a 16. percben egy újabb sarokrúgás után került helyzetbe a Fradi, Diószegi passzolt a kapuba. 0-3. Még a szünet előtt tetemesre növelte előnyét az Albert Flórián által dirigált vendégegyüttes. A csereként beállt Madrid fejese nyomán egy magas labda kettőt is pattant a keresztléc tetején, majd a komikus helyzetet drámaivá varázsolta az amerikai lány. A 37. minutumban Diószegi lövését még védte Terestyényi, a kipattanót Madrid passzolta a kapuba, 0-4. Fordulás után sem állt le az FTC. Vincze balról ballal lőtt a bal alsóba, majd a 62. percben a csapatkapitány, Fenyvesi Evelin 17 méterről a jobb alsóba helyezett, 0-6. A meccs végén Gődér egy fejesgóllal állította be a 0-7-es végeredményt.

A Fehérvár FC ezzel kieső pozícióba csúszott vissza a tabellán, a 11. helyen áll. Andorka Péter alakulata legközelebb október 14-én 13.30-kor az ETO FC Győr vendégeként lép pályára.