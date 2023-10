ÉSZAKI CSOPORT

A Magyaralmás csapata Móron bizonyíthatja, hogy nem véletlenül áll dobogós helyen a tabellán, míg vendéglátóik egy győzelemmel le is szakíthatnák üldözőjüket. Minden szezonban küzdelmes mérkőzéseket vív a Szár és a Vál együttese, bár a váliak kissé beragadtak a rajtnál, arra emlékezhetnek, hogy tavaly oda-vissza legyőzték riválisukat. A tabellát vezető Bakonycsernye a mezőnyben toronymagasan a legtöbb találatot elérő, jelenleg ötmeccses eltiltását töltő Fodor Krisztián távollétében fogadja a Fehérvárcsurgót, de nélküle is ők a favoritok a Fehérvárcsurgóval szemben.

2023. október 7., szombat, 15:00

Bakonycsernye (1.) – Fehérvárcsurgó (10.)

2023. október 8., vasárnap, 15:00

Puskás Akadémia III. (8.) – Videoton Baráti Kör (6.), Pátka (5.) – Herceghalom (9.), Szár (7.) – Vál (12.), Mór II. (2.) – Magyaralmás (3.), Pákozd (11.) – Etyek (4.).

Szabadnapos: Mány-Csabdi (13.)

DÉLI CSOPORT

Az utóbbi évek idénykezdeteihez képest az Aba-Sárvíz nem indította rosszul a pontvadászatot, bizonyítja ezt, hogy a 2022-2023-as évben az 5. forduló után a 11. helyet foglalták el, úgy, hogy meccset sem nyertek. Most más a helyzet, bár a veretlen Baracs ellen egyáltalán nem lesz könnyű dolguk – még hazai pályán sem. A szintén jó formában lévő Adonyt egy győzelem – szerencsés körülmények kellenek hozzá – akár a tabella élére is repíthetik, de ehhez feltétlenül három pontra lesz szükségük a Masterplast-Sárszenthály ellen. Nagy kérdés, hogy ez előző játéknapon nyolc találatot elérő Polgárdi Előszállásra is tartogat-e még gólokat, vagy ellőtte a puskaporát a Nagyvenyim elleni csatában?

2023. október 8., vasárnap, 15:00

Nagykarácsony (7.) – Sárosd II. (9.), Adony (2.) – Sárszentmihály-Masterplast (8.), Előszállás (12.) – Polgárdi (4.), Nagyvenyim (5.) – Besnyő (10.), Aba Sárvíz (3.) – Baracs (1.), Káloz (11.) – Seregélyes (13.).

Szabadnapos: Beloiannisz (6.)