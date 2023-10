Marco Rossi szövetségi kapitány kedden Telkiben hozta nyilvánosságra a névsort, amellyel megkezdi majd a felkészülést a soron következő két Európa-bajnoki selejtezőre.

A Puskás Akadémia FC játékosa, Nagy Zsolt hosszú kihagyás után tér vissza a nemzeti együttesbe. A felcsúti játékos legutóbb tavaly novemberben a görögök elleni összecsapáson lépett pályára a válogatottban, a hazai mezőnyben több mint féléves kihagyást után nemrég tért vissza.

A Fehérvár FC labdarúgói, Fiola Attila és Kalmár Zsolt ismét ott lesz a válogatott összetartáson.

Újra ott lehet a csapatban Gazdag Dániel és Botka Endre is, azonban Orban Willi, Kleinheisler László és Vécsei Bálint nem állhat a kapitány rendelkezésére.

Újra a meghívottak között van Fehérváron nevelkedett Bolla Bendegúz, aki az átigazolási időszak hajrájában az Európa-ligában szereplő Servette-hez igazolt, ahol már öt mérkőzésen lépett pályára, és ezekből hármat végig is játszott – ezek közül az egyik a Slavia Praha elleni EL-találkozó volt.

Marco Rossi elárulta, folyamatosan figyelik a hazai bajnokságban játszókat, sokkal inkább ezen van a hangsúly, mint a topligákban szereplő válogatott játékosok meccseinek elemzésén, hiszen ők jóval magasabb szinten bizonyíthatnak hétről hétre. Hozzátette, segítőjével nagyjából negyvenezer kilométert utaztak már szerte az országban, figyelemmel kísérve a jelölteket.

A válogatott keret tagjai hétfőn találkoznak a telki edzőközpontban. Mivel az első - Szerbia elleni hazai - mérkőzés ezúttal csak szombaton lesz, így a csapatnak a szeptemberi összetartáshoz képest két nappal több ideje lesz felkészülni az Eb-selejtező csoportban szintén 10 ponttal a magyarok mögött álló szerbek ellen.

– Nagyon jól tudjuk mindannyian, hogy Szerbiának rengeteg topjátékosa van – fogalmazott a szövetségi kapitány. – Biztosak vagyunk benne, hogy a szerb válogatott változtatni fog pár dolgon a belgrádi mérkőzéshez képest. Az szinte borítékolható, hogy elöl Milinkovics-Szavics játszani fog Tadiccsal és Mitroviccsal együtt, Gudelj játéka viszont egyelőre kérdés számunkra. Nagyon jól ismerjük a szerb csapatot, és ők is nagyon jól ismernek minket, egy ilyen mérkőzésen pedig bármi előfordulhat. Mi mindenesetre már biztosan telt ház előtt játszhatunk majd a saját szurkolóink előtt, akik mindig szívet melengetően támogatnak minket a mérkőzéseken. Nagyon bízunk benne, hogy hihetetlen buzdításuk mellett sikerül ezúttal is jó eredményt elérnünk. Ugyanakkor fontos elmondani, hogy a Litvánia elleni idegenbeli mérkőzés sem lesz könnyű, még akkor sem, ha a csoport állása alapján annak tűnhet. A litván válogatott kétszer is döntetlent ért el hazai pályán a mostani selejtező sorozatban Bulgária és Montenegró ellen, ezeken a mérkőzéseken is látszott, hogy veszélyesek lesznek. Mindeközben pedig számunkra kötelező a győzelem, ha ki szeretnénk jutni az Európa-bajnokságra.

A magyar válogatott kerete:

kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Demjén Patrik (MTK Budapest), Gulácsi Péter (RB Leipzig), Szappanos Péter (Paksi FC)

védők:

Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencváros), Fiola Attila (Fehérvár FC), Mocsi Attila (Rizespor), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Szalai Attila (Hoffenheim), Szalai Gábor (Kecskeméti TE)

középpályások:

Bolla Bendegúz (Servette FC), Kalmár Zsolt (Fehérvár FC), Kata Mihály (MTK Budapest), Kerkez Milos (Bournemouth), Nego Loic (Le Havre), Styles Callum (Barnsley), Nagy Ádám (AC Pisa), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia)

támadók:

Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Csoboth Kevin (Újpest FC), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Horváth Krisztofer (Kecskeméti TE), Sallai Roland (Freiburg), Szoboszlai Dominik (Liverpool), Varga Barnabás (Ferencváros)