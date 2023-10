A vendégek mesterét sem kellett körbevezetni a Raktár utcában, Annti Karhula korábban másod-, és vezetőedzőként is dolgozott a Fehérvár sikereiért.

Rögtön egy hatalmas hazai helyzetnek tapsolhattak a hazai hívek, az miatt viszont bánkódhattak, hogy Kuralt nem célzott pontosan, a túloldalon Horváthnak is gyorsan megvolt az első védése. Szerencsére alig egy perccel később már gólnak tapsolhattak a szurkolók, Falus távoli lövésébe ért bele jól a Horak előtt tartózkodó Terbócs, 1-0. Pörgős mérkőzést vívtak a felek, a Volán dominált, és nm is kellett sokat várni az újabb hazai találatra, Leavens tört be a kapu elé, kicselezte a kapust is, a kapuvasról lecsorgott a pakk, McGauley pedig közelről besodorta, 2-0, öt perc alatt kettőt vágott Kiss Dávid együttese! Kiegyenlítettebbé vált a játék kicsit, és a harmad felénél szépített is a Ljubljana, ketten mentek Horváthra, Bericic pedig élt az ajtó-ablak ziccerrel, 2-1. Átvette az irányítást az Olimpija és egyenlítette is a vendégek Leskinen révén, 2-2. Felébredt a Volán, bár hátul voltak eladott korongok, de szerencsére a szlovénok védelme sem állt biztos alapokon, a harmad végén a zöldek védelme hozta össze a Fehérvár újabb gólját, nem értették meg egymást a játékosok, Vértes pedig lecsapott a magára hagyott pakkra és belőtte, 3-2.

A második harmad elején rögtön egy emberhátránnyal kellett szembenéznie a Volánnak, a szlovénok mindent bevetettek, Horváthot fel is lökték, de a védelem és a kapus állta a sarat, a büntetőpadról visszatérő Fournier pedig ki is harcolt egy emberelőnyt, McGauley és Leavens is veszélyeztetett, de kimaradtak a helyzetek. Öt az öt ellen egyenlített a Ljubljana, Kapel csuklólövése talált utat a kapuba. Újabb fórt kaptak a vendégek, Horváth nem unatkozott, de Horak sem, hiszen Németh ziccerét védte. Öt az öt ellen a találkozó elején látott lendületbe jött az AV19, sora jöttek a kék-fehérek helyzetei, Bartalis, Magosi, majd Leclerc is próbálkozott, sajnos sikertelenül. Kettő perccel a szünet előtt ismét megszerezte a vezetést a Hydro Fehérvár AV19, Hári emelt be egy kipattanót, 4-3.

Ugyanazzal a támadó szellemű hokival vágtak neki a csapatok a harmadik harmadnak, mint az első kettőnek, igaz, jóval több helyzetet dolgoztak ki a fehérváriak. Hat és fél perc eltelte után megszületett az ötödik hazai találat is, Hári és Magosi ugrott meg kettő az egy ellen, utóbbi kapásból mattolta Horakot, 5-3. Jól játszott a Volán, sorra jöttek a lehetőségek, abszolút kézben tartotta a mérkőzést a hazai gárda. Egy emberelőnnyel lezárhatta volna a nyitott kérdéseket a Fehérvár, de nem sikerült élni a fórral. Így viszont maradtak még izgalmak, a Ljubljana levitte kapusát is, de ha nehezen is, végül még egy gólt szereztek a hazaiak Hári jóvoltából, 6-3. A Hydro Fehérvár AV19 a Linzben elszenvedett vereség után javított és újabb három pontot gyűjtött.

Hydro Fehérvár AV19 – HK SZ Olimpija 6-3 (3-2, 1-1, 2-0)

Székesfehérvár, 2475 néző. V.: Siegel, Sternat, Mantovani, Puff.

AV19: Horváth – Fournier, Campbell, Terbócs 1, McGauley 1, Leavens (2) – Atkinson, Nilsson, Leclerc, Bartalis, Laberge – Stipsicz, Phillips, Magosi 1, Hári 1 (1), Kuralt (1) –Falus (1), Vértes 1, Ambrus G., Németh, Mihály. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Olimpija: Horak – Cepon (2), Stojan, Gooch (1), Bicevskis, Leskinen 1 – Ronkainen, Magovac, Mahkovec, Simsic, Kapel 1 – Cosic, Mehle, Sturm 1, Bericic (1), Sodja. Vezetőedző: Antti Karhula.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 27-30.