Az első negyedben, mint ahogy a mérkőzés nagy részében is Garda Krisztina tartotta meccsben csapatát, ennek ellenére a Dunaújváros folyamatosan szaladt az eredmény után, az első negyedet követően 4-3-ra vezettek a franciák. A második játékrészben nagyon nem állt össze a Fejér vármegyeiek védekezése, volt ötgólos is a különbség, a félidőben 11-7-re ment a Mulhouse. A folytatásra kapust cserélt Vad Lajos, a fiatal Eikel váltotta Maczkót, és meg is kezdődött a felzárkózás Dobi és Garda vezérletével, ebben a negyedben két gólt sikerült faragni a differencián, 13-11. A negyedik játékrészben is futott az eredmény után a DFVE, de nem adták fel egy percre sem, és Mahieu villanásaival sikerült is egyenlíteni. Sajnos az ötméteresek során egyedül a mérkőzésen kilenc (!) gólig jutó Garda lőtte be az ötméterest magyar részről, így a franciák nyerték végül a találkozót.



Mulhouse (francia) – Dunaújvárosi FVE 18-16 (4-3, 7-4, 2-4, 2-4, 3-1) – ötméteresekkel

DFVE: Maczkó, Eikel (kapusok), Jonkl, Dobi 2, Szabó, Kardos L., Horváth 1, Garda 9, Somogyvári, Mahieu 2, Kardos D. 1, Pál 1, Lovász. Vezetőedző: Vad Lajos.