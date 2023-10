ÉSZAK-NYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia FC II. (10.) – Caola SC Sopron (9.) 0-1 (0-0)

Vezette: Fehérvári Patrik

PAFC II.: Perczeld – Makara, Vajda, Posztobányi, Markgráf (Pataki) – Juricic, Ominger – Janyickij (Szabari), Vékony (Piscsur), Komáromi – Magasföldi. Vezetőedző: Vanczák Vilmos

Caola SC Sopron: Acsádi – Kocsis B., Szabados (Sipőcz), Baumgartner (Végh) – Kalász (Bokor), Fendrik, Kocsis Á. (Illés), Auer – Reseterits, Szabó T. Vezetőedző: Bűcs Zsolt

Gól: Szabó T. (69.)

A Sopron busza dugóba került az M1-esen, ezért a mérkőzés bő fél órás késéssel kezdődött. Ezek után talán nemvolt véletlen, hogy azt a bizonyos buszt ezután a saját kapuja elé „parkolta be” az ellenfél, és a látottak őket igazolták. Végül egy büntetőből kapott gól hozta meg a vendégek sikerét.

Bicskei TC (8.) – VLS Veszprém (2.) 1-0 (0-0)

Vezette: Szigetvári Márk

Bicskei TC: lllés - Gaszner, Gyurácz, Bozsoki, Száhl, Varga B. – Király P. (Savanya), Hirman (Torkos), Lakatos (Dankó) - Varga Sz. (Sóron), Molnár A. (Szalai D.). Vezetőedző: Csordás Csaba

VLS Veszprém: Kovács M. - Dobsa, Zachán, Kószás, Molnár B. - Tömösvári, Somogyi, Bartusz (Dömötör), Volter (Kun) - Baldauf, Horváth H. (Major). Vezetőedző: Pető Tamás.

Gól: Sórón (88.)

A tabellát vezető, a bajnokság nagy esélyesét fogadták a bicskeiek, akik az előző szezon első helyezettjeként osztályozón maradtak le a másodosztályban való indulásról, nem titkolva a feljutás reményét, igényét.

A 88. percben Király Patrik indította Sóron Tibort, aki balról indulva alig lőtt mellé, még ebben a percben egy átívelt labdát Gaszner Roland még elért, középre adott, Sóron pedig 14 méterről egyből a jobb alsó sarokba lőtt, 1-0.

Bravúros győzelmet aratott a Bicskei TC a roppant lelkes „Tigrisek” hathatós támogatásával. A védekezés egy-két kisebb megingástól eltekintve kifogástalanul működött. A hátsó alakzatai kiválóan működtek a vendégeknek is, egy alkalommal mégis sikerült feltörni, és a győztes gólt megszerezni, ezzel begyűjtve a nagyon szükséges három pontot.

DÉL-NYUGATI CSOPORT

Fehérvár FC II. (12.) – FC Dunaföldvár (3.) 2-4 (1-2)

Vezette: Papp Ádám

Fehérvár FC II.: Gergely - Kiss M. (Szabó B.), Husvéth, Kiss Á., Rétfalvi (Gajdóczi) - Kecskés (Földeák), Molnár Cs. - Balogh M. (Futsek), Ambach (Lehota), Csepregi - Cserkuti-Németh. Vezetőedző: Imrik László

FC Dunaföldvár: Vukman – Károly (Rabi), Horváth A., Bartha, Keringer (Urbán) - Dorogi (Ladányi V.), Molnár S., Gál Sz., Görög (Szedmák) - Kun, Tóth M. (Ladányi P.). Vezetőedző: Varga Balázs.

Gól: Ambach (41.), Csepregi (73.), ill. Keringer (32.), Bartha (40.), Rabi (47.), Kun (60.).

A 32. percben Keringer Ádám vette be közelről a piros-kékek kapuját, 0-1. A 40. percben pedig Bartha László iratkozott fel a gólszerzők közé, 0-2. A 41. percben Cserkuti-Németh Olivér pontos beadását fejelte Ambach Arnold a hálóba, 1-2. Majd a 47. percben a szünetben csereként pályára lépő Rabi Dániel talált be, növelve ezzel a vendégek előnyét, 1-3. A folytatásban is a vendégek maradtak aktívabbak és a 60. percben Kun László mattolta Gergely Rolandot, 1-4. A végeredményt Csepregi Barnabás állította be a 73. percben, 2-4.

Dunaújváros FC (15.) – Iváncsa KSE (1.) 0-5 (0-5)

Vezette: Kakuk Szabolcs

Dunaújváros FC: Molnár L. – Puskás (Zsákovics), Patkós K., Horváth M., Ferenczy - Stampfel, Tapiska, Vagyóczki, Vörös (Marlen) - Szepessy R., Bata (Hegedűs K.). Vezetőedző: Dobos Barna.

Iváncsa KSE: Ordasi – Madarász B. (Barta), Aradi, Kiatipisz (Burger), Nyilas (Farkas N.) – Töröcsik (Kovács S.), D'Urso, Horváth B., Vallejos (Suszter) - Bányai, Székely. Vezetőedző: Tóth András

Gól: Törőcsik (34., 39.), D’Urso (7.), Székely (35.), Horváth M. (38., öngól)

A 7. percben egy jobb oldali beadást követően D'Urso Giuliano fejelt közelről a kapuba, 0-1. A 34. percben Törőcsik Péter a 16-oson belülről a bal alsó sarokba lőtt, 0-2. Majd a 35. percben Székely Benedek közelről vette be az újvárosi kaput, 0-3. A 38. percben egy balról érkező beadás Horváth Marcell fején megcsúszott, és a labda a saját kapujában kötött ki, 0-4. A 39. percben egy formás akció végén Törőcsik lőtt 10 méterről a hálóba, 0-5. Az Iváncsa KSE lényegében hat perc alatt eldöntötte a találkozót, megérdemelten lépett a tabella élére.

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (6.) – FC Nagykanizsa (5.) 5-3 (2-2)

Vezette: Takács Ákos

Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő: Borsi – Dorogi, Balogh M., Lencsés. Jancsó Cs.- Szellák, Balogh Á. (Klauz), Tóth T., Usakov (Mód) - Kövesdi (Bozai B.), Szabó B. Vezetőedző: Bozai Attila.

FC Nagykanizsa: Kálovits - Szanyi, Kovalovszki, Bence, Szabó P. (Varga D.) - Godzsajev (Pintér D.) - Szilágyi (Kondor), János (Szinay), Szökrönyös, Lőrincz - Sági (Fehér). Vezetőedző: Gombos Zsolt.

Gól: Usakov (42., 71.), Balogh (46.), Kövesdi (70.), Dorogi (94.), ill. Szökrönyös D. (16.), János (33.), Kovalovszki (91.)