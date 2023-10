Fiola Attila bokasérülést szenvedett, s a Vidi csapatorvosa, dr. Kovács Tibor diagnózisa szerint hosszabb kihagyás vár a rutinos védőre. Vagyis a csapatkapitány nem lesz ott a Debreceni VSC elleni keretben sem.

Pedig „hatpontos” derbi lesz a Nagyerdei Stadionban a hetedik DVSC 13 pontos, a nyolcadik Vidi 11 pontot gyűjtött eddig.

– Szerencsére úgy alakultak az elmúlt három forduló eredményei, hogy pozitív a társaság hangulata. Kijönni látszik a csapat egy komolyabb hullámvölgyből. Ez érződik az öltözői hangulaton és az edzéseken is – mesélte Bese Barnabás, a Fehérvár FC szélső védője. – A héten visszatértek a válogatott játékosaink is. Nyilván nehezebb úgy dolgozni, amikor nincs együtt a csapat, hiányoznak a válogatottak, de miután átálltunk mi is erre az ötvédős rendszerre, amit a magyar nemzeti együttes is előszeretettel alkalmaz, így nem kell a visszatérő válogatott játékosoknak másfajta szisztémához alkalmazkodniuk.

Úgy tűnik, felszabadultabban futballozik Bese Barnabás is az új játékrendszerben.

– Sokkal jobban érzem magam a pályán, amikor a játékos érzi, hogy bíznak benne, akkor az önbizalom is kezd visszajönni. Az ötvédős rendszer nekem nagyon fekszik, külföldön is sokszor játszottam ebben a felállásban. Szerencsére a csapatnak is bevált, három veretlen mérkőzésünkből kettőt meg is nyertünk. Pozitívan várjuk a Debrecen elleni meccset, annak fényében is, hogy egy győzelemmel előzhetnénk is a tabellán. Az idegenbeli formánk pocsék volt az utóbbi időben, ezen is szeretnénk javítani. Továbbra is stabilnak kell maradnunk, nagyon kell koncentrálnunk a védekezésben, és ha kontrákból meg tudunk indulni, gólt kell szereznünk. Bízom benne, hogy pontot, vagy pontokat gyűjtünk vasárnap – vélekedett a 29 esztendős Bese Barnabás.