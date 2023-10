A gyergyóiak kettővel több mérkőzésen vannak túl, eddig sormintát rajzoltak az eredményekkel. Szilassy Zoltán együttese Csíkszeredán nyert nyitányként 6-3-ra, majd kikapott a Brassótól hazai jégen 4-3-ra. Ezt követte egy Debrecenen elért 6-3-as siker, hogy aztán Miskolcon megint egy vereség következzen, a Jegesmedvék 5-1-re múlták felül a tavalyi bajnokot. Legutóbb Dunaújvárosban nyert a Gyergyó egy kiélezett mérkőzésen 2-1-re. Ha a sormintát nézzük, akkor győzelem várományosa a FEHA19. Ez azonban nem lesz egyszerű, Anatoli Bogdanov gárdája borzasztóan kezdte az idényt, a DAB-tól és a BJA-tól is nagy verést kaptak a fiatalok, aztán a harmadik fordulóban megtört a jég a Brassó ellen, a kék-fehérek stabil játékot mutatva nyertek 4-2-re.

A FEHA19 védelmében ott volt kedd este Falus Ádám és Vokla Roland, előbbi a hétvégén szerezte meg első pontját az ICEHL-ben, míg utóbbi kisebb betegség után először a „farmcsapatban” tér vissza. Oda-vissza hokival kezdődött el a találkozó, lehetőségek adódtak mindkét oldalon, talán a Fehérvár előtt picivel nagyobb, Németh kevert Rinne kapuja mögött, de visszatett korongja nem csapta be a kapust, majd Orban lövésénél már Melnichuknak is védenie kellett. A percek múlásával egyre veszélyesebbé vált a Gyergyó, a hazaiaknak inkább a kontrák jutottak. Aztán emberelőnybe kerültek a kék-fehérek, a fiatalok nehezen álltak fel a vendégek harmadában, így mindössze egy komoly helyzetre futotta, amikor Csollák távoli lövésébe Keceli ért bele veszélyesen, majd a kipattanót Németh próbálta bepofozni, sikertelenül. A kiegészülés után nem sokkal azonban sikerült megszerezni a vezetést, összevissza pattogott a korong Rinne területe előtt, végül Dézsi valahogy átsegítette a pakkor a gólvonalon, 1-0. A játékrész végén emberelőnybe került a GYHK, tumultus jelenet ki is alakult a haza kapu előtt, de szerencsére a forgatókönyv nem olyan lett, mint a túloldalon, megúszta a FEHA19. Az egyenlítést csak elodázni lehetett, 58 másodperccel a szünet előtt Orban egyenlített közelről, 1-1. Még a hangosbemondó végig se mondta a pontszerzőket, ismét vezetett a Fehérvár, Csollák tüzelt távolról, Ambrus pedig jól ért bele Rinne előtt, 2-1.

A középső harmadból még fél perc sem telt, amikor egyenlítettek a vendégek, Sárpátki kotort be egy lecsorgót, 2-2. Átvette az irányítást az erdélyi együttes, sorra jöttek a piros-fehérek helyzetei, többször Melnichuk bravúrjára, vagy éppen a védők önfeláldozó vetődéseire volt szükség. Tíz perc elteltével kezdett magára találni a FEHA19, Németh, majd Dézsi is helyzetbe került. Öt és fél perccel a játékrész vége előtt átvette a vezetést a Gyergyószentmiklós, emberelőnyben szépen járt a korong, az akciót pedig Orban fejezte be pontosan, 2-3.

A záró etap elején emberelőnybe került Anatoli Bogdanov együttese, a fiatalok ezúttal kiválóan adogattak, Dobos pedig gyönyörűen kilőtte a hosszú felsőt, 3-3. Nem sokkal később újabb fór, újabb góllal, ezúttal Vokla bombázott a kapuba, 4-3. Lendületbe jöttek a hazaiak, jóval többször kellett Rinne védéseire támaszkodnia a vendégeknek. A harmad második felében egyre jobban jött előre a Gyergyó, beszorult a FEHA19, Orban pedig két perccel a vége előtt egyenlített, 4-4. Jöhetett a ráadás, amelyet emberelőnyben kezdtek a kék-fehérek, a fórban Dobos ismét aktív volt, de gólt nem sikerült ezúttal szereznie. Egyenlő létszámnál Falus veszélyeztetett, azonban ő sem járt sikerrel. A bónuszpont sorsát a büntetők döntötték el, ebben a műfajban a vendégek voltak a jobbak, ők gazdagodtak két ponttal.

FEHA19 – Gyergyói Hoki Klub 4-5(2-1, 0-2, 2-1, 0-0, 0-1) – szétlövés után

Székesfehérvár, 356 néző. V.: Rencz, Timár, Gáspár, Muzsik

FEHA19: Melnichuk – Rachinskiy (2), Kasinski, Dobos 1 (1), Lászlóffy, Blasko – Falus, Vokla 1 (1), Nádor, Keceli-Mészáros, Ambrus Cs. 1 – Csollák (1), Bogesic, Fekete (1), Zezelj (1), Dézsi 1 – Bajkó, Salamon, Alapi, Németh, Farkas L. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

GYHK: Rinne – Haaranen, Jalonen, Császár, Orban 3, Bodo 1 (2) – Mesikammen (1), Fejes, Sylvestre (1), Vincze P. (1), Sárpátki 1 – Imre, Horvath (1), Csiszer, Di Diomete, Szigeti – Kozma, Silló, Vincze G.. Vezetőedző: Szilassy Zoltán.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 32-36.