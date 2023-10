FTC-Telekom – FEHA19 3-2 (1-1, 2-1, 0-0)

A találkozó esélyese egyértelműen a Ferencváros csapata volt, ennek ellenére az első harmad kiegyenlített volt. A vezetést a fehérvári fiatalok szerezték meg, hat perc elteltével a jobb oldalon indultak meg a Fejér vármegyeiek, az éles szögből leadott próbálkozás kijött Aranyról, a kipattanót pedig Farkas László középről betessékelte 0-1. Öt perccel a szünet előtt egyenlített az FTC, egy kisebb védelmi kihagyást követően Turbucz vezethette egyedül Márkusra a pakkot, a fővárosiak játékosa sajnos nem hibázta el a ziccert, 1-1.

A második harmad borzasztóan kezdődött fehérvári szempontból, gyakorlatilag az első támadásból betalált a Fradi, Crespi kékvonalas lövése jött ki Márkusról, a kipattanót pedig Nagy Gergő lőtte be, 2-1. Beszorult a Fehérvár, nyomott az FTC, majd egy ellentámadás után Dézsi veszélyeztetett, a túloldalon Galajda helyzeténél kellett védenie Márkusnak. Érezte Anatoli Bogdanov is, hogy kicsit fel kell rázni csapatát, így időt kért. Hatottak az edzői intelmek, kicsit normalizálódott a helyzet, sőt Zezelj és Falus révén majdnem sikerült egyenlíteni is. Egy emberelőny kínálta az újabb esélyt, de egalizálás helyet kétgólos hátrány lett, ugyanis emberhátrányban Kestila mattolta Márkust, 3-1. A harmad végén a negyedik fórt sikerült már értékesítenie a Fehérvárnak, szépen járt a pakk ütőről ütőre, az i-re a pontot Dobos tette fel, 3-2. Kiélezett mérkőzés volt, LaPorte és Rachinskiy ökölpárbajban is összemérte erejét, más kérdés, hogy miért a fehérvárit látták kezdeményezőbbnek a játékvezetők, hazai emberelőny mellett mindkét játékosnak végleges kiállítás lett a sorsa.

Az áthúzódó emberelőnyt megúszta a FEHA19 a harmadik játékrész elején, Márkus állta a sarat. Szépen helytálltak a kék-fehérek, sajnos egy újabb emberelőnyt nem sikerült értékesíteni, aztán kimaradt egy fővárosi fór is. Alapvetően a zöld-fehérek játszottak veszélyesebben, de a vendégek egy pillanatig sem adták fel, mentek előre becsülettel. A vége felé haladva egyre több pofon csattant el a kapuk előtt, majd Anatoli Bogdanov húzott egy merészet, és levitte kapusát, ez ebben az esetben azért volt váratlanabb, mivel a párharcból még egy, fehérvári visszavágó hátra van még. A hat az öt elleni játék, akadt is helyzet Arany kapuja előtt, de végül 3-2-re a Ferencváros nyerte az odavágót.