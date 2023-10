Egy lépésre az Eb-től. Kaunasban kellett ezt megtennie a magyar válogatottnak, hogy már egyenes ágon, a selejtezősorozat vége előtt két körrel ki jusson a jövő évi, németországi kontinensviadalra. Kaunas belvárosából több száz magyar vonult elszánt sereget alkotva a balti államok legnagyobb stadionja felé, míg a magyar otthonokban és kocsmákban nők és férfiak ültek a képernyők elé, hogy távolról is kiszurkolják a nemzeti együttes sikerét.

A szerbek ellen szombaton pályára küldött kezdőből Callum Styles került ki, helyén Gazdag Dániel kapott helyet Marco Rossi alakulatában.

Kiegyenlített volt a küzdelem a meccs elején, azonban némi tompaság érződött a magyarok játékán, erről tanúskodott egy ígéretes, ám elpuskázott helyzet, Nego elől szabadítottak fel a védők. A 20. percben az utóbbi időkben ritkán érzett pillanatait szenvedte a válogatott, gólt kapott. Szalai Attila adta el a labdát a felezővonal közelében, Girdvainis saját térfeléről indulva a bal szélre passzolt, ahonnan nagy lendülettel húzott középre Cernych. Nego és Fiola között cikázott át, majd 16 méterről jobbal lőtte ki a bal sarkot, 1-0. A csoportban a találkozóig öt pontot szerzett litvánok domináltak, Lasickas kemény löketét kellett vetődve eltérítenie Dibusznak. Ezután talált magára a magyar csapat. Szoboszlai Dominik 25 méteres szabadrúgása rakétaként csapódott a bal alsó felé, nagyot védett a litvánok Izraelben védő és élő kapusa, Zubas. Majd nem sokkal később, a második magyar szöglet nyomán Sallai lőtt egyből közelről, centikkel tévesztett csak célt. A hazaiak azonban pontosan játszottak. A 36. percben egy litván szögeltre Sirvys érkezett ellentmondást nem tűrően, Kerkezt nyomta el az ötös sarkánál, és a hálóba fejelt, 2-0. A szünetig a Rossi-csapat volt fölényben, de eredménytelenül, Varga közelijét védte Zubas.

A szünetben két helyen nyúlt bele a csapatba Marco Rossi: Styles váltotta Gazdagot, míg a felcsúto Nagy Zsolt a visszafogott Kerkez helyett lépett be. Fordulás után sem pörgött fel a magyar válogatott, a litvánok máris betaláltak, de lesről. Ezután birtokolták többet a labdát a magyarok. Az 53. percben Sallai jobbról, éles szögből bombázott, Zubas védett nagyot a rövidsaroknál. Mint ahogy Varga Barnabás fejesénél is bravúrral hárított a jobb kapufánál. Nego bólintását is védte, majd a megiramodó Sallait kaszálta el a litván kapus, tizenegyes! A büntetőt Szoboszlai elemi erővel varrta a léc alá, 2-1. A 78. percben vette össztűz alá a kaput a nemzeti együttes, Styles lövése végül elcsorgott keresztbe. A 82. percben góllá érett a nyomás: Szoboszlai szögeltét Varga 11 méterről fejelte a jobb sarokba, 2-2. Az utolsó pillanatig benne volt a magyarok játékában a fordítás, de maradt a döntetlen. Magyarország továbbra is vezeti a csoportot, de még nem biztosította be elsőségét.

JEGYZŐKÖNYV

Litvánia – Magyarország 2-2 (2-0)

Kaunas, Dariaus ir Giréno stadion, 4000 néző. V.: Juxhin Xhaja (albán)

Litvánia: Zubas – Lasickas, Gridvainis, Lekiatas, Sirvys (Beneta, 76.) – Utkis (Kazukolovas, 66.), Vorobjovas – Slivka (Novikovas, 90.), Gineitis, Cernych (Jankauskas, 66.) – Paulauskas. Szöv. kap.: Edgaras Jankauskas

Magyarország: Dibusz – Fiola, Szalai A., Lang – Nego (Csoboth, 62.), Gazdag (Styles, a szünetben), Nagy Á., Kerkez (Nagy Zs., a szünetben) – Sallai (Bolla, 92.), Szoboszlai – Varga B. (Ádám, 92.) Szöv. kap.: Marco Rossi

Gól: Cernych (20.), Sirvys (36.) ill. Szoboszlai (67. - büntetőből), Varga B. (82.)

Sárga lap: Utkus (55.), Lekiatas (42.), Kazukolovas (71.), Lasickas (90.) ill. Szoboszlai (55.), Fiola (74.)