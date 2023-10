A magyar csapat azzal a céllal utazott ki az antwerpeni torna-világbajnokságra, hogy csapatszinten sikerüljön egy kvótát szerezni Párizsra. Sajnos a mieink alapembere, a háromszoros Európa-bajnok Kovács Zsófia megsérült, így legjobbja nélkül vágtak neki a magyarok a megmérettetésnek. A Bácskay Csenge, Czifra Bettina Lili, Mayer Gréta, Székely Zója, Szilágyi Nikolett összetételű csapat kiváló gyakorlatokat mutatott be, ám végül a 15. helyen végzett, amely egy, nem névre szóló egyéni kvótát jelentett. Egyéni szinten Czifra Bettina elsőéves felnőttként egyéni kvótával gazdagodott, így ő ha egészséges, ott lesz Franciaországban az ötkarikás játékokon.

– Jelenleg szóhoz sem jutok… Még nem tudok mit mondani… El sem hiszem… Nagyon örülök. Én csapatban gondolkodtam, egyénivel egyáltalán nem is foglalkoztam, a csapatra voltam ráállva. Nem is foglalkoztatott, hogy én személy szerint is szerezhetek kvalifikációt. Nem, egyszerűen nem gondoltam, hogy kvótás leszek az egyéni eredményem alapján. Tudtam, hogy osztanak egyéni kvótát, nagyjából tisztában voltam ezzel, de a pontos feltételeit nem is ismertem. Egyébként tudok jobb gyakorlatokat a mainál, de összességében nem volt rossz életem első felnőtt világbajnoksága. A felemáskorlát egész szép volt, a gerenda kimondottan tetszett, 5.6 kiinduló pontú gyakit tudtam bemutatni, persze volt egy megingás, de ettől függetlenül nagyon jól sikerült. A talaj kicsit pattogós volt, az ugrással meg voltam elégedve, de ott is tudok jobbat. Bevallom őszintén, amikor tavaly a junior Európa-bajnokság döntőjében szerepeltem gerendán álmaimban se merült fel, hogy én lehetek az első magyar női tornász, aki név szerinti kvótát szerez Párizsra. 16 évesen…,ez szinte hihetetlen…, nagyon boldog vagyok! – mondta a magyar szövetség honlapjának a dunaújvárosiak tehetsége.

– Nagyon-nagyon büszke vagyok a lányokra, mindent megtettek, kiegyensúlyozottan versenyeztek, nem rajtuk múlt, összeforrott, szép csapatmunkát mutattak be, úgyhogy ennek köszönhető a 15. hely. Szinte biztosra mondhatjuk, hogy legjobb tornászunkkal, Kovács Zsófival a csapat kijutása is meg lehetett volna az olimpiára. Persze volna nincs a sportban… A realitás az, hogy van két kvótánk, egy Czifra Lilinek az összetett alapján és egy név nélküli az országnak. Ennek nagyon örülünk, ráadásul megdupláztuk a kvóták számát az előző olimpiai ciklushoz képest, hiszen akkor egy női tornász volt kint, most pedig már ketten biztosan utaznak. Ez mindenképpen előremutató, mint ahogy a csapat teljesítménye is, pontszámilag és minden tekintetben nagyot léptünk előre. Természetesen Zsófi hiányát nem tudtuk pótolni, mindenféleképpen hiányzott nekünk, de a lányok ennek ellenére kitettek magukért, és példaértékűen szerepeltek – értékelt Draskóczy Imre szövetségi kapitány.