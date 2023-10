Csak bizakodhatnak abban az Alba Fehérvár KC szurkolói, hogy a lehető legjobbkor jött kedvenceik számára a válogatott szereplése miatt elrendelt kéthetes kényszerpihenő. Mindenesetre a csapat eddigi szereplése jelentősen alulmúlta az előzetes várakozásokat – főleg abban a tekintetben, hogy a felkészülés során egymás után nyerték a meccseket. Négy vesztes összecsapást követően csípett egy pontot a gárda legutóbb az MTK Budapest ellen, egy igencsak körömrágós találkozón, amelynek egyetlen pozitívuma volt, hogy küzdöttek a lányok az utolsó pillanatig.

Nem lesz könnyű a váci hatvan perc sem, egyrészt az élcsapatokat kivéve elenyészően járnak nyerni a vendégek a váci Városi Sportcsarnokba, másrészt pedig legutóbb, áprilisban is hatgólos hazai sikerrel ért (35-29) véget a két csapat találkozója. Akkor Utasi Linda és Bruna Zrnic 8-8 góllal a hátán vitte előre az együttest, míg a többiek igencsak felejthető teljesítménnyel rukkoltak ki. Más kérdés, hogy a válogatott 23 esztendős irányítója, Kuczora Csenge alaposan megszórta magát, 12 találattal lett a mezőny legeredményesebb játékosa. Rá most is különösen kell figyelni, az eddigi hat mérkőzés során összesen 44 góllal terhelte meg az ellenfelek hálóit. A Praktiker-Vác két győzelmet szerzett az első két fordulóban a Kozármisleny és a Kisvárda ellen, ezt követően négyszer kaptak ki zsinórban – igaz a tabella első három helyezettje is benne volt ebben.

Az Alba FKC házi góllövő listáján jelenleg a harmadik helyen áll 18 góllal Utasi Linda, aki akár főszerepet is vállalhat a Duna-partiak elleni párharcban.

- A válogatott szünet után hétfőtől újra együtt készült a csapat. Úgy gondolom, hogy a múlt héten kellőképpen fel tudtunk töltődni, mivel kaptunk pár pihenő napot is. A Vác jó csapat, de elsősorban a saját játékunkra kell koncentrálnunk, és védekezésben kell előre lépnünk. – fogalmazott csapata honlapján.

Csatlakozott hozzá a gárda hálóőre, Tóth Nikolett is, aki immár negyedik szezonját tölti Fehérváron, és több mérkőzésen is bizonyított.

- Hajtós mérkőzésre számítunk, a váci sportcsarnokban mindig izgalmas meccseket szoktunk játszani. Az ellenfél jó játékos állománnyal rendelkezik, de ez nem azt jelenti, hogy feltett kézzel megyünk ki a pályára. Remélhetőleg olyan mérkőzést játszunk, amiből sok pozitívumot ki tudunk ragadni. – hangsúlyozta.