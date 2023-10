A férfi egyes döntőben a szerb Marko Makszimovics 6-4, 6-1-re verte az olasz Jacomo Vasami'-t.

A junior világranglista legjobb 200 játékosa közül érkezett versenyzők színvonalas mérkőzéseket játszottak. A magyar teniszezők közül a Kiskút TC egyesületéhez is kötődő Molnár Kitti a brit Hannah Read és a lett Beatrise Zeltina kiejtésével jutott a legjobb 16 közé. A negyeddöntőben a másodikként kiemelt cseh lány, Lucie Urbanova már nehéz ellenfélnek bizonyult, a magyar lány 6-3, 6-3 arányban kapott ki. A női egyes fináléjában az első helyen kiemelt fehérorosz, Elizara Janeva érvényesítette a papírformát, és 6-1, 6-2 arányban győzte el a cseh Julie Pastikovát.

A női párosoknál cseh uralom honolt a Kiskút útján. A negyedikként kiemelt Julie Pastikova/Magdalena Smekalova páros rendkívül szoros csatában, 5-7, 7-5, 10-7 arányban kerekedett felül az első helyen kiemelt honfitársaikon, az Eliska Forejtkova/Lucie Urbanova duón.

A férfiaknál a Kincses Kolos/Kisantal Botond páros előbb egy osztrák duót ejtett ki, majd legyőzte a Georgiev/Marques bolgár-portugál kettőst is. Az elődöntőben a Bennani (marokkói)/Papamalamis (francia) duóval is nagy csatát vívtak, s léptek tovább. A fináléban aztán az olaszok dolgát is jócskán megnehezítették a magyar legények. A Lorenzo Angelini/Lorenzo Beraldo páros 4-6, 6-3, 10-4 arányban diadalmaskodott.