Debreceni VSC - Fehérvár FC 3-1 (2-0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 5870 néző. Vezette: Berke Balázs (Buzás, Garai)

DVSC: Megyeri - Kusnyir, Lagator, Romanchuk, Ferenczi - Szécsi (Bévárdi, 60.), Ojediran - Loncar (Mojzis, 85.) - Domingues (Vajda, 76.), Bárány D. (Majdevac, 76.), Dzsudzsák (Bódi, 85.). Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese (Kastrati, 67.), Csongvai, Szerafimov, Gergényi, Schön - Flores, Kalmár, Katona M. (Christensen, 78.) - Szabó L. (Karamoko, 80.), Kodro. Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Bárány (6.), Domingues (33., 71.) illetve Szabó L. (46.)

Sárga lap: Romanchuk (35.) illetve Szabó L. (14.), Szerafimov (56.), Karamoko (90.)

A Debrecen ugyan az első percekben megpróbált letámadni, a Vidi vezetett ígéretes támadást, melynek végén Kalmárt nyomták el a tizenhatos előtt. Berke nem fújt, engedte tovább a játékot, s a DVSC meg is iramodott. Dzsudzsák tálalt a bal oldalon Florest faképnél hagyva érkező Domingues elé, ki középre passzolt, Bárány Donát pedig öt méterről helyezett a kapu közepébe. Előbb lest jelzett a bíró, majd a VAR videózása után megadta a találatot, 1-0. A 20. percre talált magára a Vidi, s többször is eljutott a kapuig. Bese beadását Kodro elől fülelte le Megyeri-kapus, Kalmár szabadrúgása nyomán suhant a labda a bal alsó felé, de kitolta a debreceni hálóőr, nem sokkal később pedig Kodro és Katona kísérletét is blokkolták a védők. A fehérvári fellángolás aztán hamvába holt. Mégis, a 33. percben a semmiből duplázta meg előnyét a Debrecen. Gergényi vesztett labdát Báránnyal szemben, a Loki csatára megindult, centerezett, Domingues pedig előrevetődve, Besével a nyakán rúgta a labdát a kapuba, 2-0. Életveszélyes kontrákkal riogatott a DVSC, a 39. minutumban Bárány lódult meg, Loncar elé tálalt, a montenegrói válogatott támadó lövését Tóth Balázs nagy bravúrral védte. A szünet előtt Dzsudzsák Balázs lépett meg az őrzőktől, remekül lőtt, Tóth vetődve védett, a kipattanót Gergényi tette ki szögletre. Hiányzott az erő, a karakter és a pontosság a fehérváriak első félidei játékából, amit minden bizonnyal nem hagyott szó nélkül Bartosz Grzelak a szünetben. Mert a 46. percben Kalmár szerzett labdát, Kodróhoz passzolt, a bosnyák remek ütemben ugratta ki Szabó Leventét, aki 7 méterről mesterien gurított a kilépő Megyeri előtt a bal alsó sarokba, 2-1. Hamar volt azonban válasza a DVSC-nek, Domingues futtából megeresztett löketét Tóth Balázs bravúrral ütötte vissza a mezőnybe, majd aztán Bárány durrantott a kapufára. Agresszívabban futballozott a Vidi, Szabó Levente kulcspasszát csente le a Loki védelme, majd Kalmár távoli bombáját térítette el Megyeri. A fehérvári nevelésű Bévárdi Zsombor a 60. percben állt be, s megélénkült a Debrecen játéka. Előbb Tóth Balázs fogta a lövését, majd Bévárdi visszagurítása után Loncar lőtt középre, Szerafimov blokkolt a gólvonal előtt. A Vidi birtokolta többet a labdát, azonban a DVSC-nek egy-egy ritmusváltása máris zavarba hozta a fehérvári védelmet. A 71. percben indultak kontrára a hazaiak, Domingues pedig bolondot csinált három Vidi-játékosból is, szép egyéni villanással állította vissza a kétgólos különbséget, 3-1. Miközben a Debrecen pihentette már ászait, a megsérülő Szabó Leventét Karamoko váltotta, de az átütő erő nem tért vissza a fehérváriak futballjába. A Vidi nem tudott felnőni a debreceniekhez, a 92. percben Bódi ziccerét Tóth Balázs lábbal védte.

Az utóbbi három meccsén hét pontot szerzett fehérváriak Debrecenben pont nélkül maradtak, nem tudták megszakítani egy éve tartó idegenbeli nyeretlenségüket.