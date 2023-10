A debreceni csapatból jó néhány játékosnak nem igazán kellett bemutatni az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokot, hiszen Kamil Mingazov, Dobmayer Dominik, Rétfalvi Kristóf és Mazzag Dániel is játszott Fehérváron, arról nem beszélve, hogy a vendégek mestere, Vaszjunyin Artyom játékosként, valamint az akadémia edzőjeként is párszor belépett a Raktár utcai létesítménybe.

A hazaiak összeállításában ott volt a Hydro Fehérvár AV19 osztrák túrájáról hazatérő Ambrus Csongor, valamint a sérüléséből lábadozó Kiss Roland. Hazai helyzetekkel kezdődött el a találkozó, Hetényinek volt inkább dolga. Öt perc elteltével kicsit kijjebb jött a Debrecen, Melnichuknak is közbe kellett avatkoznia. Nyolc perc elteltével emberelőnybe került a DEAC, de a legveszélyesebb akció a két perc alatt a FEHA19 nevéhez fűződött, Falust távoli lövése hordozta magában a gólt. Öt az öt ellen Blasko cselezte át magát a védőkön, de Hetényi mamuttal védett. A folytatásban felváltva akadtak lehetőségek a kapuk előtt, Bogesic szép cselek után került helyzetbe, míg a túloldalon Mihalik András ziccere maradt ki.

A második játékrészben is folytatódott az elsőben látott játék, a fehérváriak játszottak fölényben, és sok múlott Hetényin, aki kiváló védésekkel tartotta az eredményt. A harmad derekán Kiss kapott remek passzt, kapáslövését bravúrral védte a DEAC hálóőre, míg a túloldalon Vasilev tört be a kapu előterébe, de szerencsére nem tudott túljárni Melnichuk eszén. Hét perccel a játékrész vége előtt megszerezte a vezetést a Debrecen, egy eladott koronggal Buchkin lépett ki és értékesítette a ziccert, 0-1. Folytatódtak a hazai rohamok, de a vendégek ellentámadásaiban is megvolt a veszély. Két és fél perccel a szünet előtt sikerült egyenlíteni, Blasko pofozta be közelről a kipattanót, 1-1.

A záró harmad lején rögtön emberelőnybe került a DEAC, záporoztak is a lövések, de a védelem és Melnichuk állta a sarat. Öt az öt ellen kiegyenlített küzdelem zajlott a jégen, egyik kapus sem unatkozott. Benne volt a levegőben, hogy amelyik csapat megszerzi a következő gólt, az meg is nyerheti a találkozót. Egy perccel a vége előtt Fekete került ehhez nagyon közel, de Zezelj középre adása után nem tudta besodorni a korongot.

Jöhetett a hosszabbítás, amelyet jobban kezdett a Debrecen, de aztán túl sokan voltak a jégen a vendégek, így fehérvári emberelőnnyel folytatódott a mérkőzés, de előtte Anatoli Bogdanov időt kért. Nyomott a FEHA19, de Hetényi földöntúli védésekkel tartotta csapatát. Nem született döntés az öt perc alatt, így jöhettek a büntetők, amely során a fehérváriak mindössze egy rávezetést ütöttek be, míg a vendégek háromszor is eredményesek voltak.



FEHA19 – DEAC 1-2 (0-0, 1-1, 0-0, 0-0, 0-1) – szétlövés után

Székesfehérvár, 356 néző. Vezette: Németh, Haszonits, Gottlibet, Kovács.

FEHA19: Melnichuk – Csollák (1), Rachinskiy / Falus, Hazeldine / Bogesic, Kiss R. – Blasko 1, Dobos, Ambrus Cs. (1) / Keceli-Mészáros, Nádor, Antonijevic / Farkas L., Fekete, Zezelj / Balasits, Alapi, Németh Z. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

DEAC: Hetényi – Mingazov, Krollis / Ushnev, Dobmayer / Ilvessuo, Bukor / Jakabfy S., Jakabfy Cs. – Hári, Novotny, Koblar / Vasilev 1, Smirnon, Buchkin 1 / Molnár, Rétfalvi, Mihalik A. / Mazzag, Révész, Mihalik G. Vezetőedző: Vaszjunyin Artyom.

Emberelőny kihasználás: 1/0 ill. 2/0.

Kapura lövések: 44-34.