Sárosd (4.) – Mány-Bicske II. (10.) 4–0 (1–0)

Seregélyes, 150 néző

Vezette: Kovács Róbert.

Sárosd: Bolla J. – Bánszki, Hushegyi, Kosztolányi (Vámosi), Klémán M. (Szekeres) - Lakakisz (Meszlényi), Majláth (Pribék), Varga Zs., Paget - Kökény, Szabó N. (Buza). Megbízott edző: Lendvai Tamás

Mány-Bicske II.: Bessenyei – Rimele, Vicz, Bukovecz (Kovács B.), Peinlich (Kovács L.) - Nagy Á. (Tóth I.), Lopes, Erdő-Lahner (Vass), Nyúl - Tóth T. (Nagy M.), Punk. Vezetőedző: Mikael Stiven

Gól: Lakakisz (58. ,60.), Varga Zs. (6.), Majláth (54.)

Jók: Bolla J., Kosztolányi, Klémán M., Lakakisz, ill. Lopes

A kezdeti támadások meghozták gyorsan a hazai örömöt, a 6. percben Varga Zsombor távoli lövése robbant be a jobb felső sarokba, 1-0. Nem sokkal később újabb helyzetek következtek, egy Vargától kapott labdát Klémán Máté mellé fejelt, majd Klémán M. szabadrúgása alig ment mellé. Ezt követően Majláth Henriktől kapott Hushegyi Csaba jó labdát, akinek a beadására Lakakisz Nikolaosz érkezett jól, de lövése mellé szállt. Aztán Lopes Da Silva pillanatai jöttek, előbb szabadrúgását Bolla János hárította, majd lövését Bolla J. ismét védte, és végül a kipattanó labdát Paget Olivér mentette. Majláth újabb lövése jelezte a Sárosd fölényét, de ezt védte Bessenyei Barnabás, a kipattanó labdát pedig Kosztolányi Bence lőtte fölé. Az 54. percben a középpályán szerzett labdát követően egy remek kiugratással Majláth lőtt a 16-os vonaláról a hálóba, 2-0.

Az 58. percben ketten, Kosztolányi és Lakakisz iramodtak meg a vendég kapu felé, Kosztolányi ziccerben átpasszolt Lakakisznak, aki a hosszú sarokba gurított, 3-0. A 60. percben Lakakisz egy szép labdakihozatal után 20 méterről a hosszú sarokba tekerte a labdát, ezzel végképp eldöntve a találkozót már a második félidő derekán, 4-0.

Tudósított: Németh Réka

Tordas (11.) – MÁV Előre FC Főnix (1.) 0–1 (0–0)

Tordas, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Tordas: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Horváth B., Csizmarik - Dely D., Szilágyi (Kovács A.), Somogyi T. (Deli Zs.), Hernádi - Cservenka, Somogyi B. (Balogh B.). Vezetőedző: Horváth Sándor

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki – Király B., Tóth K. (Pápai), Kónya, Csiba - Adorján, Rubos Barnabás (Balogh L.), Kertész (Andróczi), Bolla Barnabás - Jófejű (Forró), Zólyomi (Tóth B.). Vezetőedző: Pavlik József

Gól: Adorján (80.)

Jók: Cservenka, ill. Balogh L.

Az első 20 perc inkább a középmezőnyben zajlott, felmérték a csapatok egymás erőviszonyait. Több ígéretes helyzet is adódott a Tordas előtt, de ezeket nem tudták ki használni. Cservenka Gergő lövését az egyik vendégvédő a gólvonalról tudta menteni. A második félidő sem hozott túlságosan sok izgalmat, támadás itt támadás ott, de egyik csapat sem tudta megszerezni a vezetést. Majd a 80. percben egy felívelést követően Balogh László készítette elő a labdát a középen érkező Adorján Gergőnek, aki Cseresnyés Alexel szemben nem hibázott, 0-1. Ezután mindent egy lapra feltéve támadott a Tordas, de a gól elmaradt, bár a mutatott játék alapján nem érdemeltek vereséget.

Tudósított: Farkas Zsolt

Móri SE (5.) – Tóvill-Kápolnásnyék (2.) 2–4 (2–3)

Mór, 150 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Mór: Zámbó – Galovszky (Paulik), Loi, Gosztonyi (Szabó K.), Bezerédi - Hajdu, Tar, Varga B., Sötét - Tetzl, Radács. Vezetőedző: Németh Bálint

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Szajkó, Varga József (Konczi) - Lipóth, Pigler, Kiss Á., Zsigmond L. (Molnár G.) - Csörge (Varga D.), Czottner Á. Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Varga B. (23.), Hajdu (29.), ill. Kharboutli Noor (18.), Csörge (34.), Varga József (38.), Szajkó (88.)

Kiállítva: Tetzl (86.).

Jók: senki, illetve Zsigmond L., Csörge

A 18. percben Kharabuti Nor Dánielről maradtak le a hazai védők, aki egy oldalsó szabadrúgásba tette bele a fejét okosan, 0-1. A 23. percben Varga Balázs lövése pattant meg, amelyet így aztán nem tudott védeni Palásthy Dávid, 1-1. Támadásban maradt a móri gárda, a 29. percben Hajdú Milán játszotta tisztára magát, majd a rövid alsó sarokba lőtt, 2-1. A vezetés ellenére sem állt vissza a vendéglátó csapat, és ezt a gyors nyéki szélsők ki is tudtak használni a kontratámadások során. Egy ilyen akció végén a 34. percben Csörge Ciprián esett el rutinosan a 16-oson belül, majd a büntetőt is higgadtan helyezte a kapu közepébe, 2-2.A 38. percben hasonló eset szemtanúi lehettek a nézők, ezúttal Zsigmond Levente jutott el a büntetőt területen belülre, ahol ismét szabálytalankodtak a hazai védők, a jogos 11-est ezúttal Varga József lőtte a kapuba, 2-3. A mozgalmas első játékrészt hasonló folytatás követte, a levegőben lógott az egyenlítés, de a nyékiek is eldönthették volna a mérkőzést a saját javukra. A mérkőzés végig paprikás küzdelmet hozott, repkedtek a színes lapok, hazai részről a 86.percben Tetzl Dávid a másodikat is begyűjtötte, így számára előbb ért véget az összecsapás. Az emberhátrány ellenére két ziccerig eljutott a Móri SE, ám ezek kimaradtak, a 88. percben Szajkó Levente a túloldalon a saját helyzetét viszont értékesítette, így vendég győzelem született a Bornapi mérkőzésen.

Tudósított: Móri SE

Csór Truck-Trailer (15.) – Ikarus-Maroshegy (7.) 0–3 (0–2)

Csór, 150 néző

Vezette: Domak Ádám.

Csór Truck-Trailer: Lukács - Bogdány, Báles I., Báles Zs., Kásler Barnabás (Makai) - Dreska (Orosz), Tolnai M. (Pécsi) - Kásler Bence (Bognár M.), Zs. Nagy, Harangozó (Báles András) - Victor Michel. Vezetőedző: Csongrádi Ferenc

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. (Czuppon) - Békefi, Kecskés, Kókány, Menyhárt - Szamarasz, Fi, Drexler (Kövesdi), Gimes - Csuti (Schmuck A.), Schmuck B. (Mayer) Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Drexler (29., 51.), Szamarasz (1.).

Jók: senki, ill. Kovács Z., Menyhárt, Drexler.

Az 1. percben még a hazai játékosok mezei sem törődtek meg, mire egy középtávoli Szamarasz Periklész lövéssel megszerezte a vezetést a Maroshegy, 0-1. A 15. percben Victor Michel ugratta ki Kásler Bencét, aki ziccerben 13 méterről a kapusba lőtt. A 25. percben Victor ugrott ki üresen, de a hatalmas helyzetét ő sem tudta gólra váltani, Kovács Zoltán bravúrral védett. A 29. percben ahhoz képest hogy a félidő közepén teljesen össze volt zavarodva a Maroshegy, egy kontra után Drexler Lóránt növelte az előnyüket, 0-2. A

34. percben Kásler Bence játszotta tisztára magát a jobb oldalon, középre gurítására Harangozó Márton érkezett 17 méterről, de kapáslövése elkerülte a kaput. A 51. percben szabadrúgáshoz jutott a Maroshegy 17 méterről, a középre ívelésre Drexler emelkedett a legmagasabbra és a hosszú sarokba fejelt, 0-3.

A 72. percben ismét jól kontrázott a vendégcsapat, de az akció végi fejesük a hazai kapus kezében halt el. A 93. percben az utolsó hazai lehetőség végén Báles András a felső lécet találta el. A tudatosabb és pontosabb játékot játszó Ikarus-Maroshegy közepes teljesítménnyel is megérdemelten vitte el a három pontot.

Tudósított: Csete Krisztián

Martonvásár (14.) – Lajoskomárom (6.) 0–0

Martonvásár, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully, Deményi (Pirik), Ladányi, Füzér (Süle) - Horváth L. (Kóka), Jordáki (Kádár), Gábor, Keresztesi (Molnár G.) - Fügedi, Neuvert. Vezetőedző: Nagy Tibor

Lajoskomárom: Deák – Kovács K., Czéhmeiszter, Vadászi, Gergye – Willerding Zs. (Juhász M.), Kövecses (Varga F.), Kővári B., Pákozdi (Erdei B.) - Szontagh, Rózsás (Csörgei). Vezetőedző: Dopuda Igor

Jók: Füzér, Neuvert, ill. Kovács K., Gergye

KK Grain Kft.-Mezőfalva (9.) – Sárbogárd (3.) 3–2 (1–1)

Mezőfalva, 170 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Rakonczai, Rózsahegyi, Kis Cs., Balogh I. - Márki (Gertner), Németh L., Kovács B. (Tonka), Németh B. (Balogh D.) - Kovács K., Morár. Megbízott vezetőedző: Szabó Attila

Sárbogárd: Nyári – Gráczer Bence, Tölgyesi, Luczek (Joó), Mayer D. – Szalai Á. (Simon V.), Tóth P. (Horváth A.), Horváth Á., Bencze (Fodor M.) - Finta (Deák), Vagyóczki. Vezetőedző: Pajor László

Gól: Németh B. (44.), Tonka (75.), Kovács K. (89.), ill. Horváth Á. (38.), Morár (66., öngól).

Jók: Kovács Á., Németh L., Németh B., Rózsahegyi, ill. Mayer, Horváth Á.

Az első félidőben javarészt hazai térfélen folyt a játék. A 18. percben adódott egy helyzet a vendégek előtt. Ekkor Kovács Ádám rúgta fel a labdát, a szél azonban visszafújta azt, így a sárbogárdiak játékosa fejjel próbálkozott, de a kapus hárított. A 38. percben aztán megszerezték a vezetést a sárbogárdiak, ekkor Horváth Ádám volt eredményes, 0-1. A 44. percben aztán Németh Balázs egalizálni tudott, 1-1. A fordulás után már kiegyenlítettebb volt a játék. A 66. percben láthatott újabb gólt a közönség, ez viszont egy peches öngól volt, Morár Gáborról pattant be a labda a saját kapujába, 1-2. Ez után hajtottak az egyenlítő gólért a hazaiak. Egy szép akció végén Tonka Norbert hozta újra egyenlőre az állást a 75. percben, 2-2. Az 89. percben egy nagy kapushiba jelentette a Sárbogárd első vereségét. Egy hazaadást fogott meg kézzel Nyári Bence, amiért szabadrúgást ítélt Rózsa Ádám, a kaputól 16 méterre. A közvetett szabadrúgást Németh László passzolta le Kovács Krisztiánnak, aki az alsó sarokba pofozta a labdát, 3-2.

Tudósított: Móricz Mercédesz

Enying (13.) – Bodajk SE (12.) 4–1 (1–1)

Enying, 100 néző.

Vezette: Szűcs László.

Enying: Farkas Z. – Kalló, Kassai J., Gyárfás-Tóth, Nyikos - Lakatos, Paluska K. (Csuthy), Csepregi, Kelemen (Kizlinger) - Schütz (Doma), Halász (Kassai Cs.). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Imrefi, Farkas Cs., Katóka R. - Kis (Kaufmann), Gulyás (Kovács T.), Kurcz (Kaszab), Csapcsár – Arany S., Farkas K. Vezetőedző: Bregócs Gergő

Gól: Nyikos (53., 67.), Csepregi (4.), Kizlinger (86.), ill. Katóka R. (17.)

Jók: Nyikos, Csepregi, Lakatos, Kizlinger ill. Kocsis, Arany

Tökéletes körülmények fogadták a csapatokat az alsóházi hatpontos mérkőzésen. Csepregi Imre révén már a 4. percben megszerezte a vezetést a hazai gárda, Halász Gergő lecsorgó szögletét sikerült a hosszú oldalon begyötörnie, 1-0. A gól még inkább élénkítette az egyébként sem lassú mérkőzést. A 17. percben a hazai kapu előtt forgatta meg védőit Katóka Richárd, és az így tisztára játszott helyzetben nem hibázott, szépen lőtt Farkas Zoltán mellett a kapuba, 1-1.

A fordulás után a Bodajk SE nagy nyomást helyezett a hazai kapura, az 53. percben mégis az Enying jutott a újra vezetéshez. Schütz Dániel középen előre ívelt labdáját Csepregi mesterien készítette le Nyikos Martinnak, aki elhelyezte azt Nagy Márk kapujába, 2-1. A 67. percben Kizlinger Zalán labdájával lódult meg Csepregi a jobb oldalon, önzetlenül passzolt az érkező Nyikos elé, aki higgadtan lőtt a hálóba, 3-1. A 85. percben ismét Nyikos villant, ám Nagy M. jó reflexxel tolta ki lövését. A 86. percben hosszú oldalon érkező Kizlinger szedte össze a labdát, és két csel után szépen lőtt a bodajki kapuba, 4-1. Megérdemelten tartotta otthon a három pontot az Enying.

Tudósított: Mohai Norbert

A góllövőlista állása:

1. Varga Balázs (Móri SE) 6 gól

2. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix), Horváth Ádám (Sárbogárd SE), Horváth Benett (Tordas), Klémán Máté (Sárosd) 5-5 gól

3. Bolla Barnabás, Pápai Kristóf (mindkettő MÁV Előre Főnix FC), György Kristóf (Ercsi Kinizsi), Mayer Dávid (Sárbogárd SE), Varga József (Tóvill Kápolnásnyék) 4-4 gól