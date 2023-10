Sárosd – Sárbogárd 1–2 (1–0)

Seregélyes, 120 néző

Vezette: Nemes Dávid.

Sárosd: Bolla J. – Pribék, Hushegyi, Kosztolányi (Buza), Klémán M. - Majláth (Vámosi), Varga Zs., Paget, Kökény - Szekeres (Lakakisz), Meszlényi. Megbízott edző: Lendvai Tamás

Sárbogárd: Demeter – Gráczer Bence, Tölgyesi, Luczek, Mayer D. (Simon V.) – Szalai Á. (Tóth P.), Horváth Á., Farkas G., Bencze - Vagyóczki, Joó. Vezetőedző: Pajor László

Gól: Szekeres (41.), ill. Mayer (61., 78.).

Jók: Hushegyi, Szekeres, ill. Demeter, Mayer D., Horváth Á.

A találkozó elején Kosztolányi Bence jutott el a 16-oson belülre, de lövése laposan elszállt a kapu előtt. Majd Majláth Henriktől kapott Klémán Máté labdát, lövése megpattant, ezt követően pedig Kosztolányi fejéről ment a kapu mellé. Az első vendég kapura lövés Bencze János szabadrúgása volt, amely a kapu mellé pattant. A 41. percben Klémán M. remek szabadrúgására Szekeres Marcell érkezett jó ütemben, és kotorta a labdát a kapuba, 1-0. A folytatásban Majláth kapott jó labdát, amellyel a félpályáról kapuig menetelt, de lövése fölé ment. A 61. percben egy oldalról kapott labdát Mayer Dávid ejtette be a felső léc alá, 1-1. Ezután Szalai Ádámtól kapott Bencze jó labdát, de Bolla János bravúrral védte próbálkozását. A 78. percben 11-eshez jutott a Sárbogárd, melyet Mayer értékesített, 1-2.

Tudósított: Németh Réka

Tordas – Mány-Bicske II. 2–0 (2–0)

Tordas, 100 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Tordas: Cseresnyés – Danis, Tolnai P., Horváth B. (Biri), Dely D. - Szilágyi, Hernádi, Cservenka (Somogyi D.), Csizmarik (Deli Zs.) - Ilyés (Balogh B.), Somogyi T. (Somogyi B.). Vezetőedző: Horváth Sándor

Mány-Bicske II.: Bessenyei – Bukovecz, Vass (Vicz), Nagy Á., Lopes - Peinlich, Csata, Tóth T. (Horváth D.), Punk - Nagy M. (Jónás), Kovács B. (Kovács L.). Vezetőedző: Mikhail Stiven

Gól: Horváth B. (20.), Dely D. (26.)

Jók: Tolnai P., Dely D., ill. Lopes

Móri SE – Bodajk SE 6–1 (2–1)

Mór, 150 néző

Vezette: Rózsa Ádám.

Móri SE: Zámbó – Loi, Gosztonyi (Szabó K.), Bezerédi, Tetzl - Czachesz, Varga B., Paulik (Galovszky), Sötét, Stéger - Radács (Király K.). Vezetőedző: Németh Bálint

Bodajk: Nagy M. – Kocsis D., Imrefi, Kurcz (Molnár A.), Katóka R. - Gulyás (Kaufmann), Kovács T., Farkas Cs., Farkas K. - Arany (Kis), Magosi. Vezetőedző: Bregócs Gergő

Gól: Bezerédi (41., 61., 73., 85., 88.), Sötét (10.), ill. Imrefi (4.)

Jók: Bezerédi (a mezőny legjobbja), és az egész hazai csapat, ill. senki

A 4. percben a semmiből megszerezte a vendégcsapat a vezetést, Imreffy Balázs reagált a leggyorsabban egy lecsorgó labdára és lőtt a hálóba, 0-1. A 10. percben Bezerédi Ádámot akasztották büntetőt érően, a labda mögé Sötét Dávid állt és lőtt magabiztosan a kapuba, 1-1. Meddő móri mezőnyfölény mellett zajlott az első félidő, ám nagyobb helyzetbe sem ők, sem a kontrákra berendezkedő bodajkiak nem kerültek. A 41. percben Varga Balázs éles beadására Bezerédi robbant be tökéletesen és talált a hálóba, 2-1. A fordulás után ismét móri támadások jöttek, ezúttal azonban már a befejezések is pontosabbak lettek.

A 61. percben Bezerédi egy szép fejesből talált be, 3-1, majd a 73. percben ismét ő volt a főszereplő, és egy látványos összjáték után volt eredményes, 4-1.

Majd a 85. percben Bezerédi játszotta magát tisztára, és tekert a felső sarokba, 5-1. A 88. percben egyedül lépett ki a nagy kedvel játszó Bezerédi, majd egy biciklicsellel leültette a kapust is, és lőtt az üres kapuba, 6-1. A rosszabbul sikerült mérkőzések után, nagyarányú megérdemelt győzelmet aratott a hazai csapat, a végére teljesen széteső vendégek felett.

Tudósított: Móri SE

Enying – Csór Truck-Trailer 1–4 (1–1)

Enying, 100 néző

Vezette: Kerkuska Miklós.

Enying: Farkas Z. (Elek) – Kollár, Kassai J., Nyikos, Lakatos - Csepregi (Kelemen), Schütz (Csuthy), Halász, Mohai - Kizlinger (Doma), Kassai D. (Paluska K.). Vezetőedző: Molnár Ferenc

Csór Truck-Trailer: Lukács – Dreska, Kásler Bence (Makai), Tolnai M. (Orosz), Báles Zs. - Bogdány, Harangozó (Kásler Barnabás), Báles I., Victor - Zs. Nagy, Ács. Vezetőedző: Csongrádi Ferenc

Gól: Schütz (44.), ill. Victor (20., 73.), Harangozó (50.), Kassai D. (56., öngól).

Jók: senki, ill. Victor, Báles Zs, Báles I.

Az első negyedóra igen csapongó képet mutatott sok-sok egyéni hibával tarkítva. A vendégek egyre inkább megtalálták játékukat, és átvették az irányítást. A 20. percben egy vendég támadás végén Victor Michel tisztán kapott egy bal oldali beadást, és közelről passzolhatott Farkas Zoltán kapujába, 0-1. A bekapott gól után felébredtek a hazaiak is, és szép lassan felvették a versenyt a mezőnyben. A 44. percben Kassai Dávid ívelt egy szabadrúgást a csóri védelem mögé, ahol Csepregi Imre szelídítette meg a labdát, de végül Schütz Dániel kotorta be az egyenlítést jelentő találatot, 1-1. Az 50. percben Harangozó Márton futott be egy hosszú indítást, és szépen passzolt el Farkas Z. mellett, 1-2. Az 56. percben egy a kapu elé ívelt csóri labdába a menteni igyekvő Kassai Dávid olyan szerencsétlenül ért bele, hogy az a saját kapujában kötött ki, 1-3. A 73. percben egy vendég szöglet szállt át mindenki felett, és a hosszú oldalon Victor ügyesen bólintott a kapufa mellé, 1-4. Hiába javult némileg az Enying játéka a második félidőben, a helyzeteket nem sikerült gólra váltani, teljesen megérdemelten nyert a jobban igyekvő Csór.

Tudósított: Mohai Norbert

KK Grain Kft.-Mezőfalva – Ikarus-Maroshegy 2–2 (0–2)

Mezőfalva, 70 néző

Vezette: Kupi Zoltán.

Kk Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Villám, Rakonczai, Rózsahegyi, Kis Cs. - Török, Tonka, Németh B., Kovács K. (Csontos) - Morár, Balogh I. Vezetőedző: Villám Balázs

Ikarus-Maroshegy: Kovács Z. – Horváth Zs., Békefi, Kecskés, Kókány - Menyhárt (Schmuck B.), Szamarasz (Ferencz), Fi, Drexler - Csuti (Mayer M.), Falusy (Schmuck A.). Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Rózsahegyi (56.), Villám (73.), ill. Menyhárt (32.), Szamarasz (43.)

Jók: Villám, Németh illetve Fi, Szamarasz

A mérkőzés első félidejében a vendégek nyomást gyakoroltak a mezőfalviakra, a hazaiak pedig elég pontatlanul játszottak, sok eladott labdával. A 32. percben Menyhárt Vendel 23 méterről ellőtt labdája kötött ki az alsó sarokban, 0-1. A 43. percben 16 méterről Szamarasz Periklész volt eredményes, 0-2. A félidőben valószínűleg, mint egy hete, ismét fejmosás lehetett a hazaiaknál, ugyanis a második játékrészben már jóval kiegyenlítettebb volt a játék. Az 56. percben szöglethez jutottak a hazaiak, és ebből Rózsahegyi Gábor fejjel vette be a kaput, 1-2. A 73. percben - csakúgy, mint szombaton Sallai a válogatottban – a csapat játékos-edzője, Villám Balázs is óriási gólt lőtt, 2-2. A vendégeknek igazán veszélyes helyzetük már nem akadt, míg a Mezőfalva pedig az utolsó percekben eldönthette volna a találkozót, azonban fölé szállt a fejesük.

Tudósított: Móricz Mercédesz

Lajoskomárom – Ercsi Kinizsi 1–3 (1–1)

Lajoskomárom, 120 néző

Vezette: Rózsa József.

Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Kovács K., Czéhmeiszter, Csörgei (Juhász J.) - Vadászi (Rózsás), Gergye (Erdei B.), Dudar E., Kövecses – Kővári B., Szontagh (Willerding Zs.). Vezetőedző: Dopuda Igor

Ercsi Kinizsi: Andrejev – Mónus, Juhász B., Schnierer, Kun – Hodula M., György (Orza), Lak, Rebők (Somodi) - Hujber, Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

Gól: Kovács K. (28.), ill. Lak (44.), Kun (52.), György (55.)

Jók: Berta, Kovács K., ill. Juhász B., Kun, Buzás.

Vendég lehetőségekkel indult a mérkőzés, György Kristóf az 5. percben tiszta

helyzetben hibázott, majd később Berta Ádám hárított bravúrral. A félidő közepére kiegyenlítetteb lett a játék, és a 28. percben Kövecses Imre

baloldali szögletét követően Kovács Krisztián vágta 6 méterről a labdát a léc alá, 1-0. A 44. percben Kun Bálint tiszta helyzetben a kapufát találta el, de szerencséjére a kipattanó labdára Lak Imre érkezett elsőként, és lőtt a hálóba, 1-1. Az 51. percben formás hazai akció végén Gergye Krisztián került ajtó-ablak helyzetbe, közeli lövése azonban a felső lécről pattant vissza a mezőnybe.

Az ellenakcióból a gyors Kun Bálint megszerezte a Kinizsi vezető gólját, 1-2.

Majd alig 3 perccel később a középen kilépő György Kristóf növelte a vendégek

előnyét, 1-3. A hátralévő időben mindkét csapat, több, másik találkozó megnyeréséhez elegendő helyzetet packázott el, a Kinizsi győzelme a látottak alapján teljesen megérdemelt.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Martonvásár – Tóvill-Kápolnásnyék 0–2 (0–2)

Martonvásár, 80 néző

Vezette: Illés Áron.

Martonvásár: Farkas Cs. – Süle, Molnár G. (Pully R.), Füzér, Jordáki (Gábor D.) – Gerebenics, Fügedi, Gábor Á., Pirik (Pintér O.) - Neuvert, Kóka (Nagy R.). Vezetőedző: Nagy Tibor

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Őz, Varga József, Lipóth - Pigler, Varga D. (Gáspár), Kiss Á. (Rózsa), Zsigmond L. - Csörge, Czottner (Konczi). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Gól: Kiss Á. (14.), Varga J. (28.)

Kiállítva: Füzér (45.).

Őszies hangulat és jól előkészített pálya fogadta a csapatokat. A Kápolnásnyék már a mérkőzés elején megpróbálta ráerőltetni az akaratát az erősen tartalékos hazai csapatra. A 14. percben ez góllá is érett, egy beívelt szabadrúgás után Kiss Árpád talált a kapuba, 0-1. A gól után kicsit feléledt a Martonvásár, előbb Jordáki Milán lőtt kecsegtető helyzetben Palásthy Dávis kezébe, majd pedig Pirik Tamás lőtt fölé. A 28. percben egy jobb oldali beadásra Farkas Csaba rosszul lépett ki, és a levegőben ütközött a vendégcsapat kapitányával, akit le is kellett cserélni. A megítélt büntetőt Varga József magabiztosan a jobb alsóba helyezte. 0-2. A 45. percben Füzér Zoltán szabálytalankodott a félpályánál és ez a második sárgát jelentette számára, így a hazai csapat második félidőt tíz emberrel kezdte. Ez még nagyobb kápolnásnyéki nyomást eredményezett, de néhány kapu előtti kavarodást leszámítva nem alakult ki komolyabb gólhelyzet, és nem változott az eredmény.

Tudósított: Kozma László

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Sárbogárd SE) 8 gól

2. Bezerédi Ádám (Móri SE), Horváth Benett (Tordas), Varga Balázs (Móri SE) 7-7 gól

3. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix), Mayer Dávid (Sárbogárd) 6-6 gól