Komoly sikert ért el a közelmúltban a Fehérvár Vízilabda SE, lévén a fiúserdülő és ifi csapatuk játékosai a legjobb 16 között szerepelnek a 2023-24-es bajnokságban.

- Egyesületünk, a Fehérvár Vízilabda SE 2016-ban alakult meg, a Fehérvár Polo SE-ből, amely mai fehérvári vízilabdázás alapjait tette le, 2002-ben alapították. Ezt megelőzően volt már a koronázóvárosban vízilabda, sőt első osztályú póló is a 20. században, azonban nagyobb kihagyás után 2002-ben jelent meg újra szervezett módon. Ez a klub a saját utánpótlására építve, kiegészítve rutinos, volt válogatott vízilabdázókkal felkerült az első osztályba, ahol sajnos anyagi problémák miatt nem tudott hosszú távon fennmaradni. Ezt követően belső átszervezés után az utánpótlásra helyezett nagyobb hangsúlyt a helyi vízilabda és sikerült is első osztályba, valamint utánpótlás válogatottakba is játékosokat nevelnie az egyesületnek – mondja Pataki Máté klubelnök.

Hét éve, 2016-ban egy újabb átszervezést követően új egyesületként kezdték meg működésüket. „Az utánpótlásunk ezekben az években már az A1-re és A2-re osztott országos utánpótlás bajnokság alsóházában, tehát az A2-ben szerepelt. Tudni érdemes, hogy az ob A1 csoportjában 16 csapat indul, akik 3 korosztályban, gyermek (13-14 évesek), serdülő (15-16 évesek) és ifi (17-18 évesek) korosztályokban versenyeznek. Az évek során a lebonyolítás sok mindenben változott, de egy dolog mindig változatlan volt: ahhoz, hogy valaki felkerüljön az A1-be, kvalifikációs tornán el kell venni az indulási jogot, a fentről kiesőktől. Visszatekintve a közelmúltra, minden évben próbálkoztunk a feljutással, a legreálisabb esélyünk a feljutásra épp a pandémia évében történt, ahol a csonka szezon miatt eltörölték a kvalifikációt. Az FVSE ezekben az években saját nevelésű játékosokra építve a felnőttek között is feljutott a másodosztályba (OB1/B).”

Pataki Máté idén júniustól látja el az elnöki teendőket, 19 éve az egyesület kötelékében sportol és dolgozik. Előbb utánpótlás, majd felnőtt játékosként szerepelt az akkor még Fehérvár Polo SE-ben, és ezt követően edzői pályára lépett, ahol a leány utánpótlás szakágért felelt az elmúlt 10 évben. Az elnöki posztra az egyesület közgyűlése ez év nyarán választotta meg, így a működéssel kapcsolatos összes feladat immáron hozzá tartozik. Ebben segítségére van az egyesület technikai vezetője, Bekő Martin István, aki ugyancsak hosszú ideje tevékenykedik az egyesületben. Előbb utánpótlás játékosként, majd felnőtt játékosi pályája mellett edzői és technikai feladatokat is ellátott. A sportszakmáért felelős vezető szerepet Ágner Zoltán tölti be továbbra is. Feladatkörébe tartozik az edzők szakmai munkájának koordinálása és ellenőrzése, emellett vezetőedzői szerepe is van a Felnőtt, az Országos Ifjúsági, valamint az Országos Gyermek csapatoknál.

-Jelenleg az utánpótlásunk 7 különböző korosztályban, 10 fiú és 4 leány bajnokságban szerepel, országos területi lebonyolításban. Az országos bajnokság a magyar utánpótlás rendszer legfelső szintje, ez által a világ egyik legerősebb utánpótlás bajnoksága. Két csoportra van osztva, A1 valamint A2 osztályokra. A Fehérvár VSE a lebonyolítási forma létezése óta még sosem szerepelt az A1 csoportban. Az A1 csoportba kvalifikáció útján lehet feljutni, ez azt jelenti, hogy a két csoport külön bajnokságot bonyolít le, és 2 kieső csapat 4 feljutóval méri össze magát 2 db 3-3 csapatos mini kvalifikációs tornán. 1 kiesőre jut tehát 2 feljutó, ahol a győztes a legjobbak között kezdi meg a következő szezont. Az utóbbi 10 évben minden alkalommal a kvalifikáló csapatok között szerepeltünk, ahol sajnos egyszer sem sikerült a feljutás. A legnagyobb esélyünket eltörölte a világjárvány, elmondható tehát, hogy még a szerencse sem állt mellettünk. Az idei évben újra érződött, hogy reális esélyünk van a feljutásra, hiszen ismerjük a csapatainkat, valamint az ellenfeleinket is.

-Nagy öröm, hogy 2023/2024-es szezont tehát a gyermek serdülő és ifi csapataink kezdik az ország legjobb 16 utánpótlás csapatai között. Leány korosztályban 11. évet kezdjük, eleinte csak gyermek később serdülő és 2 éve már ifi csapatot is indítottunk a bajnokságban. A lányoknál 14 olyan csapat van az országban, akik három korosztályban képesek indítani csapatot. Itt egy csoport van, így lányaink az idei Európa-bajnok és világbajnok válogatottunk tagjai ellen is vízbe ugranak. A fiúknál az A1-es bajnokságban 16 csapat indul, a top együttesek közé a KSI, FTC, UVSE, Vasas, Eger, Szeged tartozik, de mindig akad olyan vidéki klub, ahol van egy nagyon erős korosztály és odaér a dobogóra. Az A2-ben évek óta a Tatabánya, Ybl, Miskolc, Oázis csapatai számítottak a legjobbaknak

A fehérváriak jelenleg 150 igazolt sportolóval rendelkeznek, akik 14 pontvadászaton szerepelnek, sok olyan pólósuk van, akik az idősebb korosztályoknál is megmérettetik magukat.

-Az utánpótlás korosztályokban dolgozó edzőink nagy részét mi neveltük ki, emellett a teljes edzői gárdánk végzett, vagy végez a Magyar Vízilabda Szövetség által akkreditált edzőképzést. Nagyon fontos a nálunk dolgozó szakemberek folyamatos képzése, hiszen gyerekekkel foglalkoznak. A rövidtávú céljaink csapattól és korosztálytól függően mások lehetnek, az A1-be frissen feljutó csapatunk idei fő célja, hogy kiharcolja magának a kvalifikáció nélküli bennmaradást. Ehhez a tabellán a legjobb 12-be kell kerülnünk, mivel a táblázat utolsó 4 csapata kieséses playout-ot játszik egymással. Az alsóbb fiú korosztályoknál rövidtávú céljaink között szerepel, hogy a felsőházi játékhoz szükséges alapokat megszerezzék a területi bajnokságokban. A legfontosabb, hogy mindenki minél több játéklehetőséghez jusson. Ahogy egyre közelednek az országos bajnoksághoz, lényeges, hogy kialakuljon egy stabil létszám az edzéseken, ehhez szükséges, hogy a gyerekeknek és a szülőknek is fontos legyen a közösség. A legkisebb korosztályoknál, például a Baby1, Baby2, ami a 8-9-10 évesek korosztályát fedi le, a legfontosabb, hogy minél hamarabb belecsöppenjenek a hivatalos mérkőzések világába. A leány szakágunk évről évre azért küzd, hogy a meglévő országos szinten nagynak számító leány állományunk folyamatos versenyzési lehetőséghez jusson. Rövidtávon a céljaink között szerepel, hogy népszerűsítsük a szakágat, szeretnénk, ha minél több lány játékosunk lenne, ezzel biztosítva a stabil, versenyzéshez szükséges létszámot.