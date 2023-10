Nagy kérdés volt a rangadó előtt, hogy az öt győztes mérkőzés után a Bolzanótól elszenvedett hazai vereség mennyire töri meg a Volán idei lendületét. Bár a találkozó elején nyomtak az olaszok, a vezetést emberelőnyből a Fehérvár szerezte meg Laberge révén. A második harmadtól már jóval kiegyenlítettebb játék zajlott a jégen, először McGauley, majd egy ötperces emberelőnyben Kuralt is betalált, így a 30. percben már 3-0-ra vezetett a Volán. Azonban még a középső játékrészben szépített a Psutertal Deluca révén, majd a 46. percben Ege egyre csökkentette a hátrányt. Kellett az önfeláldozó védekezés fehérvári részről, Horváth is remek védéseket mutatott be, a mérkőzés végén pedig Hári üreskapus gólja végleg eldöntötte a kérdéseket, Terbócs találata hab volt a tortán.

– Sokkal keményebb mérkőzés volt ezt, mint amit az eredmény mutat. A Pustertal minden dicséretet megérdemel, keményen játszottak, kiváló első harmadot produkáltak, sok helyzetet dolgoztak ki. Aztán kaptunk egy előnyt, amiből gólt is lőttünk. Ez rendkívül fontos volt számunkra, megszereztük a vezetést és lett egy kis önbizalmunk is. A Pustertal ezek után is keményen küzdött, sok helyzetük volt. A második harmadban az előnyös és hátrányos játék volt a főszerepben, főleg a mi ötperces fórunkkal, amiben szintén sikerült betalálnunk. A Pustertal nem adta fel, küzdöttek a végsőkig, a harmadik harmadban is. Előnyben is kaptak lehetőséget, nagyon fontos volt, hogy azt a hátrányt kivédekezzük és a kapusunk is kiváló formában védett ma. Hosszú volt a buszút idáig, fontos három pontot szereztünk. A hazaiak is minden dicséretet megérdemelnek, nagyon jól játszottak, mi pedig örülünk a három pontnak – nyilatkozta a lefújás után Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.