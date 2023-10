Már a kezdés előtt érezni lehetett a közönség támogatását, a Nélküled című számnál sokaknak a könnyek mellett libabőrös is lett a keze, hiszen hihetetlen atmoszféra uralkodott a lelátón. Aztán a kezdésnek gyönyörű előképet mutatott be a tábor. Marco Rossi sokat nem variált az előzetesen várt kezdőhöz képest, Willi Orban helyét a fehérvári Fiola Attila foglalta el, míg Kalmár Zsolt a kispadon kapott helyet.

Szerb labdabirtoklással indult el a találkozó, de az első veszélyesebb próbálkozások a mieink nevéhez fűződtek, Szalai, majd két perccel később Sallai beadása szállt veszélyesen középre, de egyik sem találta meg Varga Barnabást. Bátran letámadtak a szerbek, a magyarok hátsó alakzata zavarba is jött néhányszor labdakihozatalkor. Az első kaput eltaláló lövést a vendégek követték el, egy eladott labda után egy beadást végezhettek el a szerbek, majd a labda Gudelj elé került, aki nem sokat állított a labdán, de Dibusz magabiztosan hárított. A 15. percben kissé elhalkult a stadion, Gacsinovics lódult meg a szélen, maga mögött hagyta Fiolát, beadásába pont annyira bele tudott érni Szalai, hogy az már nem volt jó a társnak a túloldalon. Gyorsan ismét hangzavar lett a telt házas Puskás Arénában, Szoboszlai indult meg a jobb oldalon, bemutatott egy szép cselt, majd Nego elé talált, aki egyből lőtt, de a védő blokkolni tudott. Nem sokkal később ismét meleg pillanatok voltak a magyar kapu előtt, egy hazai szögletet követően kontrázott Szerbia, Zsivkovics és Mitrovics indult meg kettő az egy ellen, de Dibusz kiválóan lefülelte az átadást. A 21. percben valóságos hangrobbanás következett be a stadionban, Nego kapott zseniális labdát a jobb szélen, a védelem mögé kerülve betört a tizenhatoson belülre, a védőjétől elmozduló Vargához passzolt, aki higgadtan a kapuba lőtt, 1-0. A 33. percben majdnem összehozott a mieink hátsó alakzata egy gólt, Nagy kapott rövid labdát, Mitrovics meglógott, eltolta a kifutó Dibusz mellett is, de végül Szalai tisztázni tudott szögletre. Sajnos azonban ebből már egyenlítettek a szerbek, Pavlovics csúsztatott a rövid sarokba, 1-1. Villámgyorsan jött a válasz, a hangosbemondó még nem ért mondandója végére, máris hetvenezer ember pattant fel a székéből, miután Sallai húsz méterről eszméletlen nagy gólt ragasztott a jobb felsőbe, 2-1. A vendégek kicsit megrogytak, de sajnos nem sikerült kihasználni a zavart. A félidő végén ismét enyhe fölénybe kerültek a szerbek, Zsivkovics közeli fejesét kellett Dibusznak hárítania.

A félidőben kettős cserével próbált változtatni a mérkőzés menetén Dragan Sztojkovics, be is szorította Magyarországot Szerbia. Egy alkalommal a labda is bekerült a hálóba, de les miatt érvénytelen lett a találat. Pár perccel később ismét betaláltak egy szép akciót követően a vendégek, de ez is les volt. Mindkétszer egyébként Mitrovics „vette be” a kaput. Bár ezeket megúszta a magyar válogatott, ébresztőnek kellett hatnia ezeknek az eseményeknek, és bátrabban is kezdtek el focizni Szoboszlaiék, a közönség pedig még jobban fokozta a támogatást. Marco Rossi is érezte csapatán, hogy kell a friss erő, a 63. percben Nego és Styles hagyta el a pályát, beállt Bolla és Kalmár, így már Fiola mellett még egy Vidi-játékos volt a pályán. A 68. percben kishíján megduplázta előnyét Marco Rossi együttese, egy kontra végén Szalai beadása találta meg a tizenhatoson belül érkező Vargát, aki átfejelte a kapuson, de a labda a felső lécen csattant. A kapufa a túloldalon is nagy szerepet játszott, a 71. minutumban Tadics és Pavlovics is eltalálta egymás után, Fortuna velünk volt. Felpörögtek az események, villámgyors magyar akcióban a védők mögé befutó Bolla kapott kiváló labdát, már csak a kapussal állt szemben, de a védő kapu mellé gurított. A fáradt Fiola helyét Botka vette át, a sokat futó Sallai helyett pedig Kata lépett pályára. A 82. percben is közel volt a harmadik magyar gól, Bolla beadása után Varga fejelt, sajnos a kapus kezeibe. A hat perces hosszabbítás alatt az egész stadion állt és szurkolt, hihetetlen hangulat uralkodott a Puskás Arénában. A francia játékvezető néhány ítélete borzolta tovább a kedélyeket, a vendégek minden szerelése „szabályos” volt. A 94. percben Dibusz hatalmasat védett Milenkovics közeli fejesénél, ez a bravúr pedig három pontot ért. A lefújás után kissé elszabadultak az indulatok a pályán, Kalmár piros lapot kapott, azonban gyorsan megnyugodtak a felek, és következhetett a felhőtlen ünneplés. A magyar labdarúgó-válogatott továbbra is vezeti csoportját és fél lábbal már az Eb-n érezheti magát.



Magyarország – Szerbia 2-1 (2-1)

Puskás Aréna, V.: Letexier (Mugnier, Rahmouni)

Magyarország: Dibusz – Fiola (Botka 74.), Lang, Szalai – Nego (Bolla 63.), Nagy Á., Styles (Kalmár 63.), Kerkez – Sallai (Kata 75.), Szoboszlai – Varga B. (Ádám 84.) Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Szerbia: V. Milinkovics-Savics – Erakovics (Tadics a szünetben), Milenkovics, Pavlovics – Zsivkovics (Radonjics 74.) , Gudelj, S. Milinkovics-Szavics, Terzics (Kosztics a szünetben – Gacsinovics (Djuricsics 67.) Mitrovics, Lukics (Ratkov 84.). Szövetségi kapitány: Dragan Sztojkovics

Sárga lap: Varga (77.), Botka (94.) ill. Milenkovics (75.)

Piros lap: Kalmár (95.)

Gól: Varga B. (21.), Sallai (34.), ill. Pavlovics (33)