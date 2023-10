Kettőből kettő - így állnak a hétvégi riválisok. Az oroszlányiakkal a nyári felkészülés során is találkoztak a fehérváriak, a Komárom-Esztergom vármegyeiek által rendezett felkészülési tornán a koronázóvárosiak az első meccsen magabiztosan verték a soproniakat, a fináléban azonban 102-96-os vereséget szenvedtek a vendéglátóktól. Az eredményből is kitűnik, az összecsapáson nem a védekezés volt hangsúlyos, a találkozón először szerepelt ellenfélként Balsay Ádám, aki a nyáron igazolt északabbra, a több játéklehetőség reményében hagyta el anyaegyesületét, az albásokat. Mindössze három pontot szerzett a mérkőzésen, ellenben a légiósok remekeltek, Gholston 24, Thomas 21, Riddley 21, a legutóbbi szezonban a horvát élvonalban, az Alkar csatában pattogtató, svájci születésű, de bosnyák állampolgársággal is rendelkező Imran Polutak is kitett magáért, 18 ponttal. Az első bajnoki fordulóban az OSE remek játékkal, 90-59-re verte idegenben azt a Debrecent, amely előzőleg végig vezetve, 85-80-ra győzött Fehérváron, az egykori, nagy formátumú klubelnök, Nagy Gábor emlékére rendezett mérkőzésen. A második fordulóban is remekeltek az oroszlánok, a tavalyi szezonban 4. helyen záró ZTE-t is lelépték, 114-79-re. A hazaiaknál ismét a légiósok vitték a prímet, Gholston 22/12, Riddley 20/3, Hollis-Jefferson 18/3, Polutak 18, Thomas 12/6 pontot jegyzett.

A fehérváriak előbb a Honvédot verték a Gáz utcában 72-62-re, a félidőben még a fővárosiak vezettek, de a kék-fehérek a második húsz perc során felőrölték őket. Alejandro Zubillaga tanítványai Szegeden is győztek szintén nagy csatában, 102-98-ra. Az OSE és az Alba múlt szezonban vívott összecsapásain mindkétszer a Fejér vármegyeiek diadalmaskodtak, októberben 106-39-re, január elején, Oroszlányban pedig 83-66-ra.

- Mindkét gárda győzelemmel kezdte a szezont, az OSE két, magabiztos győzelemmel rajtolt. Mi küzdelmes találkozókon vagyunk túl, a Honvéd és az SZTE ellen is domináltunk a végjátékban, ennek köszönhettük a sikert. A védekezésünkben akadtak hibák, ezeket igyekeztünk kielemezni és kijavítani az utóbbi napokban. Az OSE fizikális csapat, minőségi légiósokkal, más kosárlabdát játszanak, mint a korábbi években. Kulcsfontosságú lesz a védekezés, a megszerzett labdákkal azonnal kell indulnunk és gyors kosarakat szereznünk. Remélem, nyerni tudunk Oroszlányban is – mondta a fehérvári védő, Takács Milán, aki különösen az első bajnokin játszott jól, csereként beállva 10/6 ponttal jelentkezett.