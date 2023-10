BJAHAC – FEHA19 7-1 (2-0, 2-1, 3-0)

Budapest. V.: Tóth R., Haszonits, Sábián, Kis-Király.

BJAHC: Farkas – Pozsgai, Szabó 1, Schlekmann (1), Viikila 2, Keresztes 1 (1) – Vorobev (2), Teslenko, Galoha (1), Mozer 1, Tsulyhin – Tóth G. 1 (1), Varga, Molnár, Nagy K. (1), Karppinen – Dóczi, Tóth R. (1), Ritter (1), Sági 1 (1). Vezetőedző: Kangyal Balázs.

FEHA19: Márkus – Rachinskiy, Kasinski, Dobod, Fekete, Blasko – Hazeldine, Falus, Keceli-Mészáros (1), Nádor (1), Ambrus Cs. 1 – Csollák, Bogesic, Németh, Alapi, Zezelj – Bajkó, Farkas I., Balasits. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

A fehérváriakra ráfért volna egy sikerélmény, hiszen a szezonrajton a DAB a Raktár utcában nagy zakót mért a fiatalokra. Az első harmadban még egészen jól tartotta magát a FEHA19, a 8. perctől kivédekeztek egy hátrány a Fejér vármegyeiek, azonban a 15. percben megtörtek, Keresztes volt eredményes, majd az utolsó másodpercekben Mozer is betalált, 2-0. A második játékrész előtt a több kivédekezett hátrány adhatott volna erőt a FEHA19-nek, de három perc alatt kétszer villant a BJA, először Tóth Gergely, majd Viikila mattolta a vendégeket, 4-0. Időt kért Bogdanov, s gyorsan szépített Ambrus révén a Fehérvár. Azonban ezzel l is lőtték a kék-fehérek az össze puskaporukat, a fővárosiaknak azonban még maradt a tárban, az utolsó harmad első tíz percében szerzett három góllal lerendezték a találkozót.

Dunaújvárosi Acélbikák – DVTK Jegesmedvék 0-0 (1-1, 1-1, 1-1, 0-0) – szétlövés után

Dunaújváros, V.: Korbuly, Tímár, Váczi, Kövesi.

DAB: Tóth – Varga, Maarnela, Somogyi (2), Lorraine 1 (1), Elomaa 1 – Svars (1), Ahonen, Ödman, Koskinen 1, Sillanpaa (1) – Sysak, Moore, Szalma, Nemes, Dostalek (1) – Léránt, Marosi, Strenk, Pinczés. Vezetőedző: Niko Eronen.

DVTK: Voris – Verveda, Szathmáry, Berdnikov, Páterka, Farkas – Szirányi, Hill, Razumniak, Miskolczi, Kuleshov 1 – Shkrabau, Vojtkó (1), Barrow 1 (1), Lövei, Esteves (2) – Trozsák, Szalay, Makai 1, Csiki, Őri. Vezetőedző: Steve Kasper.

Az Acélbikák jól kezdtek a szezon első hazai találkozóján, a második perc végén egy késleltetett kiállítást Koskinen használt ki, 1-0. A kiállításokkal tarkított első harmadban egyenlített a DVTK, a 14. percben Kuleshov talált be, 1-1. A folytatásban sem vettek vissza a felek, a büntetőpadok nem hűltek ki igazán, a gólok terén is másolták a csapatok az első húsz percet. Elomaa révén vezetett a DAB, de Barrow egalizált. Az utolsó harmadban már nem volt annyi emberelőny, a találatokon azonban ismét megosztozott a két együttes, a forgatókönyv is hasonló volt. Lorraine előnyhöz juttatta a Dunaújvárost, de az 54. percben Makai egyenlített. Jöhetett a hosszabbítás, de mivel ekkor sem született döntés, így a szétlövés döntött a plusz pont sorsáról. A büntetőknél jól muzsikált mindkét kapus, a döntő találatot végül Esteves vitte be, így a DVTK vitte el a bónuszpontot.