Ma 13 óra 29 perckor rajtolt volna el a Transat Jacques Vabre teljes mezőnye a franciaországi Le Havre kikötőjéből. A vitorlások – közöttük az IMOCA-osztályú magyar New Europe, amelynek Vargha Tamás, Székesfehérvár országgyűlési képviselője, miniszterhelyettes a „keresztapja” – ott van a többiekkel a kikötőben, hogy teljesítse a távot. A tervek szerint kilencvenhat hajó vágott volna tehát neki a Vizcayai-öbölnek. De mivel hatalmas, helyenként 13 méteres hullámokat jósoltak az első napokra, a versenyrendezőség a biztonság érdekében az IMOCA-osztályú hajók indulásának elhalasztása mellett döntött.

A verseny – rajtoljon bármikor a következő órákban vagy napokban – nagy kihívás lesz a magyar hajó legénysége, Weöres Szabolcs és az orosz Irina Gracheva számára. A kilencvenhat induló közül negyven az IMOCA-osztályú. Miután elhangzott a tájékoztatás a mentés lehetőségeiről és bemutatták a kormányosokat a sajtónak, a várakozás mellett döntöttek. Előre láthatóan november 3-án lesz majd a legrosszabb időjárás, amikor a mezőny a Finistere-fok közelében hajózik – hajózott volna. Szabolcs szerint nem is annyira a szél, hanem a hullámzás jelentette a legnagyobb veszélyt.

A magyar hajó legénysége, Weöres Szabolcs és Irina Gracheva már másodszor versenyez együtt a New Europe fedélzetén

Fotó: Kerekes Zsombor

Induljanak bármikor, Szabolcs és Irina a La Manche-csatorna után levitorlázik majd Portugália felé Brazíliáig (ez lesz a legveszélyesebb és legnehezebb szakasz), egészen a Saint Pedro és a Saint Paulo szigetekig, onnan egyenesen Martinique felé fordulnak. Vélhetően bekerülnek az egyenlítői szélcsendes zónába, ahol szükségük lesz egy kis trükközésre, hogy haladni tudjanak. Ez 5400-5500 tengeri mérföld utazást jelent a hullámok hátán. (Egy tengeri mérföld 1852 méter.)

Fa Nándor mentorálja Weöres Szabolcsot, akivel korábban együtt is teljesítettek az Atlanti-óceánon egy rövidebb versenyt a tapasztalatszerzés érdekében. A legfontosabb az, hogy Nándor minden tudását át tudja adni a magyar hajósnak annak érdekében, hogy jövőre sikerrel szerepelhessen a vitorlázás legnehezebb és legfontosabb versenyén, az egyszemélyes Föld-kerülő Vendée Globe-on.

Fa Nándor 26 éve a Budapest fedélzetén, rajt előtt. A spanyol zászló azt jelzi, hogy spanyol hajóssal teljesítette a kétszemélyes versenyt

Fotó: Őri Tóth István

Fa Nándor is részt vett a Transaton, amely egy óceánátszelő kihívás, és abból a szokásból alakult ki, hogy a hajókat ilyenkor, az európai tél előtt átvitorlázzák a karibi-térségbe, a nyárba. Miért ne tennék ezt versenyben? Nándor idejében a kolumbiai Cartagena volt a célkikötő, de a hajók akkor is Le Havre-ból indultak útnak: az induláskor egyébként 26 éve ott volt a Fejér Megyei Hírlap tudósító csapata is. Nándor addigra már túl volt az 1996-97-es Vendége Globe-on a 60 lábas Budapesttel. Kegyetlen verseny volt. Azzal kezdődött, hogy a nyerőesélyes magyar hajót algagátló festés közben „leejtette” egy francia daru a kikötőben, majd a rajt után a Biscayai-öbölben a Budapestet legázolta egy panamai tanker. Egyheti javítási munkálatok után Nándor újra rajtolt, majd a generátorok felmondták a szolgálatot, ami a magyar hajó számára végképp a verseny végét jelentette. Később több még versenyző kiesett, csak egyetlen nyerőesélyes élt célba, és ami a legmegrázóbb, a legdélibb szakaszon hajójával együtt eltűnt a Vendée Globe-ot megelőző Transat-verseny győztese, a francia-kanadai Gerry Roofs. Csak a hajóját találták meg.

Az idei Transat hajói Le Havre kikötőjében

Fotó: Kerekes Zsombor

Ilyen előzmények után Nándornak szüksége volt egy kis időre, hogy feldolgozza a történteket, majd azt követően indult el párban a spanyol Albert Bargues-el a Transat Jaques Vabre-n. A Budapest a negyedik helyen végzett. Azután Nándor átmenetileg visszavonult az óceáni versenyvitorlázástól. Hiába hívták több neves tervező és hajóépítő műhelybe, azt mondta, „ide születtem, miért mennék vendégnek máshová, itt vagyok itthon”, majd megalapította Székesfehérváron a Fa Hajó Kft. nevű céget, amely ma is sikeresen működik. Rövidesen tehát mentoráltja is elrajtol azon a versenyen, amit 26 évvel ezelőtt ő is szerencsésen teljesített. Ha követnék Szabolcs és Irina, valamint a New Europe útját, itt megtehetik:

https://transat-jacques-vabre.geovoile.com/2023/tracker/?lg=en&skin=app