SZTE-Szedeák – Arconic-Alba Fehérvár 98-102 (29-29, 26-31, 20-21, 23-21)

Szeged, néző

Vezette: Győrffy Pál Attila, Fodor Attila, Balog György

SZTE-Szedeák: Woolridge 22, Locke 26/3, Balogh Sz. 9/3, Bognár K. 21/3, Lake 10. Csere: Zsiros 8/6, Mucza 2, Mayer 2, Cohill. Vezetőedző: Nikola Lazics

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers 21/9, Kass 2, Barnett 25/3, Dickey 11, Philmore 16/3. Csere: Vojvoda 25/15, Martin, Balogh M., Takács Milán 2. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Nem várt habkönnyű kétszer húsz perc a fehérváriakra a zalaegerszegi győzelemmel rajtoló SZTE-Szedeák otthonában. Már csak azért sem, mivel januárban, a Pick Arénában 87–78-ra nyertek a házigazdák, majd Fehérváron is egy emlékezes meccsen, csupán a hosszabbítás után maradtak alul.

James Dickey az Alba centere a 2020-21-es szezonban erősítette a szegedieket, akikkel a bajnokság végén bronzérmet ünnepelhetett, és most először járt ellenfélként Újszegeden.

Bognár Kristóf duplájával nyitottak a hazaiak, bár ezt megelőzően Siyani Chambers és Jordan Barnett is betalálhatott volna fehérvári részről. Aztán Barnett összekapta magát, és a 2. perc végére már az Alba vezetett, 4-5. Nem tartott sokáig a kék-fehérek öröme, mert előbb De’Quon Lake, majd Balogh Szilárd is eredményes volt, és hatpontos előnyt kovácsolt az SZTE, 11-5. Az 5. percig kellett várni a következő Albás pontig, Dickey egyik büntetője ugyan jó volt, ez kevésnek bizonyult az üdvösséghez, mivel a Szeged sokkal hatékonyabban mozgott a palánk alatt, így nem lehetett azon csodálkozni, hogy továbbra is hat-nyolcpontos előnyben volt. A 6. perc táján kezdett kapaszkodni a Fehérvár, igaz Ryan Woolridge rögtön lehűtötte a kedélyeket. Ehhez még hozzájárult, hogy Chambers keze is megremegett, elhibázott két büntetőt az amerikai. A negyed hajrájában közelebb férkőzött ellenfeléhez az Alba, de csak a 9. percben sikerült behozni riválisát Vojvoda Dávid triplája után, 27-27. Vojvoda révén 8 másodperccel a dudaszó előtt először előnyhöz is jutottak, de Noah Locke tett arról, hogy egyenlő állásból folytatódjon a párharc.

A folytatás már szebben nézett ki, az Alba Vojvoda újabb hármasával hatpontos fórt harcolt ki a 13. percben, és Isiah Philmore ziccerből is betalált. 33-41-nél Nikola Lazic időkéréssel próbált lelket verni csapatába, illetve fékezni a vendégek lendületét. Más kérdés, hogy ez nem jött össze, mert Vojvoda újfent villant, és elsüllyesztett egy triplát. Ezt követően a Szeged pillanatai jöttek, viharos gyorsasággal felzárkóztak hat pontra Lake és Balogh jóvoltából, 39-45. Az Alba nem engedte kiénekelni a sajtot a szájából, beleerősített, és megnyugtató vezetéssel fordult a negyed második felére, 40-51. A 18. percben Woolridge kétszer is eredményesnek bizonyult, faragva a szegedi hátrányon, de a negyed végén nagyon kellett Philmore duplája ahhoz, hogy az Alba mehessen némiképp nyugodtabban a nagyszünetre.

A pihenő után Vojvoda ott folytatta, ahol abbahagyta, és már a 20. pontját szerezte, majd csatlakozott hozzá Takács Milán is. Bognár Kristóf büntetőkkel, és Locke kosarával araszolt közelebb a Szeged, megint három lett a különbség a 23. percre, 61-64. Mindkét oldalon több volt a rontott dobás, és ennek eredményeként hosszú idő után először vezetett az SZTE Bognár K. zsákolásából, 65-64. Pillanatok alatt fordítottak a kék-fehérek, a 25. percben Barnett közeli dobása nyugtatóan hatott, 65-72. Mindenki hozzátett egy kicsit ahhoz, hogy megőrizzenek ebből a vezetésből két triplányit a záró negyedre, 75-81.

Az utolsó tíz perc dobópárbajjal indult, idegesebben játszott a hazai együttes, elkótyavetyéltek több labdát, dobásaik esetlegesek voltak, ezért négy ponton belülre nem jutottak. Míg az SZTE hibázott, a Fehérvár megrázta magát, zsinórban szórta a kosarakat, és 34. percben időkérésre kényszerítette vendéglátóit, 83-91. Jó sáfárkodott ugyan a labdákkal az Alba, de vészesen feljött a házigazda Locke büntetői után, igaz Chambers és Vojvoda nyomban válaszolt, 92-99. A véghajrához kanyarodva még megkísérelte az egyenlítést a Szedeák Locke büntetői, és Bognár K. ziccere célba értek, és rögtön idő kellett kérni a fehérváriaknak 38 másodperccel a lefújást megelőzően, 98-99. Ez jót tett, Chambers pontos hármas meghozta a győzelmet, főleg úgy, hogy Locke elpackázta távoli lehetőségét.