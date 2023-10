Arconic-Alba Fehérvár – Szolnoki Olajbányász 93-73 (22-16, 18-19, 29-25, 24-13)

Székesfehérvár, 1500 néző

Vezette: Földházi Tamás, Nagy Viktor, Makrai Márton.

Arconic-Alba Fehérvár: Chambers 21/6, Kass 7/3, Barnett 15/3, Dickey 11, Philmore 12/3. Csere: Vojvoda 23/15, Balogh M., Martin 4, Takács Milán, Góbi M. Vezetőedző: Alejandro Zubillaga

Szolnoki Olajbányász: Clay 9/6, Pallai 11/9, Eads 18/3, Rudner 5/3, Thomas 22/9. Csere: Arabo 2, Pongó Máté 6, Sebők. Vezetőedző: Miodrag Rajkovics

Kipontozódott: Rudner (28.)

Amit a labdarúgásban a Fehérvár FC és a Ferencvárosi TC párharca jelent, a kosárlabdában hasonló magasságokba ível, és évtizedek óta veretes párharcnak tekinthető az Alba és az Olaj csatározása. Számtalan találkozó, bajnoki finálé, kemény csaták jellemzik a két együttes összecsapásait, és ezek a meccsek függetlenek az éppen adott formától, helyezéstől, mert rendre kiélezettek.

Az Alba kedvező helyzetből, a tabella élén állva várta riválisát, amely ezer sebből vérezve érkezett a Gáz utcába. A vendégek már a szezon elején elvesztették ujjtörés miatt Lukács Norbertet, aki azóta nem lépett pályára, így nevelőegyesülete ellen sem számíthatott rá Miodrag Rajkovic vezetőedző. Csatlakozott hozzá a második meccsen térdproblémája miatt Demajeo Wiggins, legutóbb pedig Révész Ádám is kidőlt. Ezzel szemben a fehérváriak teljes garnitúrája Alejandro Zubillaga vezetőedző rendelkezésére állt, borítékolva egy esetleges Alba-sikert.

Siyani Chambers pontos hármasa nyitotta a találkozót, majd gyors egymásutánban Vojvoda Dávid és Jordan Barnett is betalált, válaszul pedig már a 3. percben jött az első szolnoki időkérés, 8-3. A vendégek játéka ettől nem változott, egyértelműen látszott a stabil csapattagok hiánya. Majd James Dickey adott egy sapkát Rudner Gábornak, és az ebből indított akcióból Isiah Philmore is megszerezte első pontjait. Nem abban a ritmusban folydogált a meccs, mint azt sokan várták, az Alba minden különösebb megerőltetés nélkül dobta kosarait, és a 8. percre 14-8-as fehérvári előnyt jegyezhettünk. Aztán Dustin Thomas bevágott négy büntetőt, és ezzel némileg közelebb férkőzött vendéglátóihoz az Olaj, 18-15. Ezt követően Kris Martin pillanatai következtek, két sikeres büntető után ziccerben sem hibázott az amerikai.

A második tíz perc Kass Balázs bátor, betörésből szerzett kosarával indult, de Lajuane Junior Clay sem maradt adós, triplával vitte közelebb a hazaiakhoz csapatát, 24-21. Thomas pedig a 14. percben büntetőből kis híján egyenlített, ám Barnett közelről eleresztett kosara mindezt megakadályozta, 28-25. Eads azonban nem sokkal később távoli kosarával mégis vezetéshez juttatta a Szolnokot – először a mérkőzés folyamán, 28-30. Amúgy mindez várható volt, mert az Alba a kezdeti sebességéből visszavett, és a dobásaik is igen pontatlanná váltak. Feszültségoldóként Kass hármasa a lehető legjobbkor jött, így és a 17. percben egy triplányi előnyt csikartak ki a kék-fehérek, 33-30. A nagyszünet előtt próbálta növelni lendületét a házigazda, de nem tudott igazán számottevő előnyt kovácsolni a pihenőre, bár Dickey zsákolásából öt pontos különbség alakult ki, 40-35.

Úgy kezdődött a harmadik negyed, hogy Thomas kiegyenlített – természetesen büntetőkből, sőt berámolt utána egy triplát is, 42-48. Zubillaga nyomban időt kért, és vehemensen magyarázott tanítványainak, akik úgy tűnt, hogy még az öltözőben maradtak. Nehezen ébredezett az Alba, ráadásul állandósulni látszott az Olaj minimális vezetése. Vojvoda hármasa gyógyírként hatott, és Barnett is jókor volt jó helyen, egymás után kétszer. Így rögtön a Fehérvár neve mellett állt a magasabb szám a villanyújságon, 54-52. Ezt követően, ha nem is fénysebességgel, de átvette a játék irányítását az Alba, többek között Chambersnek is köszönhetően hamarosan tízpontos lett a vezetésük, 65-55. Lényegében eddig bírták a látogatók, innentől még jobban felpörgette a meccset a Fehérvár, és a negyedik játékrész már csupán formalitás volt, bár a vendégszurkolók tettek arról, hogy némi kényszerszünet is legyen, miután fellocsolták sörrel a parkettet. Ez azonban már nem számított, biztosan nyert az Alba…