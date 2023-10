Kovács Bálint idei szezonja alapvetően két pillérre épült, az Endurance-világbajnokságra, valamint a német pontvadászatra. Mindkét sorozatnak azonban vége szakadt, és a H-Moto Team által menedzselt pilóta és stábja nem pihent, így a múlt hétvégén Kovács részt tudott venni a spanyol bajnokság 6. fordulójában, az easyRace Team tagjaként.

A problémás hétvége már csütörtökön elkezdődött, a 22 éves versenyző mindössze négy kört tudott gyakorolni a BMW-vel. Aztán péntekre jobb lett a helyzet, saját kategóriájában a negyedik lett, de szombatra valamilyen vírust elkapott, így a továbbiakban sem fizikálisan, sem mentálisan nem tudott száz százalékot nyújtani, végül egy nyolcadik és egy hetedik helyre futotta az erejéből.

– A nem túl szerencsés csütörtök után, amikor összesen 4 gyors kört mentem a motorral, mindenre számíthattunk, csak könnyű hétvégére nem. A péntek enyhe reményt adott, amikor délután egész jó tempót motorozva összesített 11., míg a stock kategóriában pedig 4. helyet értem el. A bizakodás egészen szombat reggelig tartott, amikor hőemelkedéssel és torokfájással ébredtem, így a nehéz hétvége még embert próbálóbb lett. Fejben és fizikálisan sem tudtam megfelelően ott lenni sem az időmérőn, sem pedig a versenyen. Vasárnap már kicsit jobban éreztem magam, és némileg előrébb végeztem, de közel sem abban a pozícióban, ahol képes lettem volna százszázalékosan. Ez a versenyhétvége gyengébben sikerült, mint amire számítottam, de ebből is tanultam, és legközelebb, Barcelonában a dobogóért fogok küzdeni – mondta Kovács Bálint, aki ahogy utalt is rá, a novemberi záró fordulóban is ott lesz a mezőnyben.