ÉSZAK-NYUGATI CSOPORT

2023. október 8., vasárnap 15:00

Komárom VSE (14.) – Puskás Akadémia FC II. (10.)

Nem bíztak semmit a véletlenre a csapatok a tavalyi kiírásban, mindkét összecsapás 1-1-el zárult, viszont a PAFC II. legénységének örökifjú támadója, Magasföldi József mindkét meccsen betalált. A felcsúti alakulat nem annyira acélos idegenben, de a döntetlent kiharcolhatják.

Kelen SC (4.) – Bicskei TC (8.)

Az előző idényben bicskei fölényt hozott a felek párharca, a megszerezhető hat pontból négyet zsebeltek be Csordás Csaba vezetőedző tanítványai. Idén a fővárosiak kezdték jobban a bajnokságot, és mindössze két ponttal gyűjtöttek kevesebbet a listavezető III. Kerületi TVE-nél. A Bicskei TC otthon és idegenben egyaránt hat-hat pontot szerzett, amelyből igazán messzemenő következtetést nem lehet levonni, ám egy pontra feltétlenül jók lehetnek a sárga-kékek. A házigazdák soraiban találjuk a Fehérvár FC két nevelését, Salacz Mátét, és Lehota Rolandot, de őket erősíti a rutinos, 38 esztendős Remili Mohamed is.

DÉL-NYUGATI CSOPORT

2023. október 8., vasárnap 11:00

Paksi FC II. (8.) –Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (6.)

Nem találkoztak még a csapatok az NB III-ban, mivel a vendéglátó paksiak a Közép csoportban szerepeltek, amikor a Gárdony gárdája is a harmadik vonal tagja volt. A Gárdony mérlege hazai pályán lényegesen jobb idén, ám eddig, ahogy elhagyták a Parkerdőt még nem nyertek, és három döntetlent játszottak. Dolgukat megnehezítheti, hogy ellenfelük NB I-es csapata szombaton, Kecskeméten lép pályára, és abból a keretből esteleg lehetnek visszajátszók.

2023. október 8., vasárnap 15:00

Dunaújváros FC (15.) – Fehérvár FC II. (12.)

Akárcsak az előző párosításban, itt is más-más csoportokban játszottak a csapatok korábban, így ez lesz az első összecsapásuk az NB III-ban. A Dunaújváros FC mindössze egy győzelmet szerzett eddig, míg a Vidi II. egyszer sem nyert vendégként, ettől függetlenül a piros-kékek felé billenhet a mérleg nyelve.

Iváncsa KSE (1.) – Mohácsi TE1888 (10.)

A listavezető ellenfele a 2021-2022-es idényben kiesett az NB III-ból –igaz akkor B Build Mohács néven szerepeltek. Iváncsán a házigazdák simán, 4-0-ra győzték le őket Kovács Sándor kétszer talált be, valamint Balogh László és Aradi Csaba volt még eredményesek. A visszavágón sem termett babér a mohácsiak számára, ekkor 2-0-as iváncsai sikerrel zárult a mérkőzés Nyúl Krisztián, és Kovács Sándor góljainak köszönhetően. A vasárnapi találkozónak is egyértelmű favoritjai a piros-fehérek, akik eddig mind az öt hazai meccsükön győztek.