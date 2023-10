Az utolsó elnökségi ülés óta lezajlott a felnőttek és juniorok legfontosabb világversenye, a felnőttek vb-je Bathban, valamint a juniorok világbajnoksága a litvániai Druskininkai városában. Demeter a felnőtteknél, Gyugyi Laura, Csák Milán és Tárkányi Zsombor utóbbi világversenyen volt érdekelt.

- Demeter nagyon sikerült a felkészülése egy kisebb betegség hátráltatta, de nagyon jó állapotban kezdte a viadalt, a vívással indult, a rengeteg munka kifizetődött, megnyerte a vívást, azonban a lovaglás során kilenc akadályt vert a lovával, ezzel el is szálltak az érmes, ezáltal ötkarikás kvótás reményei. Többször visszanézve a pályán mutatott teljesítményét, ő is hibázott a lovaglás során, azonban – négylábú társa még többet, az információink szerint mivel a lovaglás jövő nyáron lekerül a sportág műsoráról, ennek hatásai már most érzékelhetőek, az angol rendezők közel nem fordítottak akkora figyelmet a lóállomány minőségére, mint tették a korábbi években. Bence a 18-as döntőben a 16. helyen zárta a lovaglást, ami meg is pecsételte a sorsát, nem tudott előrelépni a folytatásban. Pedig komoly reményeket tápláltunk, hogy megszerzi a párizsi kvótát – közölte Vörös Zsuzsanna.

Két héttel később, szeptember derekán következett a junior vb, három volános volt érdekelt, a lányoknál Gyugyi Laura, valamint a fiúknál Csák Milán és Tárkányi Zsombor. Gyugyi egyéniben 12. helyen zárt, ami első éves junior sportoló esetében jónak mondható, csapatban pedig 4. lett Tóth Dorka és Dulai Kinga társaságában. Tárkányi a váltóban Simon Tamással 10. lett, egyéniben a magyar versenyzők közül egyedül volt finalista, a 17. helyen ért célba, a többiek elbuktak a selejtezőben.

Vörös Zsuzsa elmondta még, Demeter Bence nem állt le teljesen a nyári világbajnokság óta, gyakran fut, illetve futballozik a barátaival a klub Börgöndi úti sportkomplexumában, október végén pedig teljes intenzitással tér vissza a munkához. A juniorok nyáron kaptak másfél hét pihenőt, számukra a Balti Kupa jelenti az utolsó, idei viadalt. Demeter azon öt, kiemelten kezelt versenyző egyike, akik rajthoz állnak a jövő évi világkupa-viadalokon, ezeken keresztül vezet út a párizsi játékokra. Továbbá Tamás József is szerepel azon pentatlonisták között, akik a jövő év elején biztosan kapnak lehetőséget a bizonyításra a nemzetközi erőpróbákon.

Tóth István klubelnök megköszönte minden versenyző és edző idei munkáját, közölte, minden erővel azon kell dolgozniuk, hogy a két, ötkarikás játékokra készülő versenyző, Demeter Bence mellett Tamás József a lehető legjobb állapotban legyen a kvalifikációs viadalokon. A klub első embere nem titkolta, komoly reményei vannak a klub utánpótlás korú versenyzői kapcsán is, az idei szezon igazolta, nagy tehetségek vannak közöttük.