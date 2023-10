2023. október 7., szombat, 15:00

Sárbogárd SE (3.) – Móri SE (5.)

Pajor László a Sárbogárd SE vezetőedzője: - Mezőfalván az első perctől lassan, és pontatlanul futballoztunk. Az első félidőben kihagytuk a helyzeteinket, labdabirtoklási fölényben voltunk, ez nem jelentette azt, hogy győzünk. A szünet után a vendéglátó csapat a kevés helyzetét jól használta ki, voltak olyan egyéni hibák, amelyek sajnos döntően befolyásolták a mérkőzés kimenetelét. Szomorúak voltunk a lefújás után, de azzal tisztában voltunk, hogy nagyon nehéz veretlenül megnyerni a bajnokságot. Győzelemre készültünk, de ki kell jelentenem, hogy a hazai csapat azt játszotta, amit ebben a szituációban kell. Mélyen védekezve lezárta a területeket, így aztán kevés lehetőségünk nyílt, főleg úgy, hogy nem játszottunk pontosan, amit tervezett ellenfelünk, azt meg tudta valósítani egy kis szerencsével. Tiszteljük a Mórt, tisztában vagyunk azzal, hogy veszélyes csapat, azért az NB III-as múltjuk nagy valószínűséggel segít nekik. Mindig jó meccseket játszunk velük, ezúttal sem lesz könnyű, de szeretnénk javítani a vasárnapi botlást, és csak a győzelemben gondolkodunk.

Martonvásár (14.) – Mány-Bicske II. (10.)

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője – A Lajoskomárom ellen megvoltak a lehetőségeink arra, hogy eldöntsük a mérkőzést, ellenben akartok olyan periódusok, amikor akár el is veszíthettük volna. A végén nekünk voltak nagyobb helyzeteink, de sajnos nem éltünk ezekkel. Probléma, hogy nagyon kevés gólt rúgunk, annak ellenére, hogy minden meccsen van két három olyan sanszunk, amelyet ki kellene használnunk, bár vasárnap hat-hét ziccerünk is volt. Ezeket nem tudtuk gólra váltani, így nagyon nehéz. Ami feltétlenül pozitívum, hogy a csapat nem kapott gólt, de a támadójátékunk nagyon gyenge. Az újonnan bevezetett játék rendszert próbáltuk már az előző fordulóban, akkor sok hibával játszottunk, mert láthatóan új volt még a fiúknak. Vasárnap sokkal jobban ment, de ezzel elveszítjük a támadó potenciálunkat. Ehhez kellenének olyan szélső hátvédek, akik szélsőként játszanak föl-le, a pálya teljes hosszában. A Mány egyáltalán nem rossz csapat, tudjuk azt, hogy van egy brazil középpályásuk, akire külön figyelni kell majd, mert nagyon jól szervezi a játékot. Feltérképeztük őket, mindenképpen győzelmet várok, de ehhez gólokat kell lőni! Gerebenics Norbert sérült, a többiekre szerencsére számíthatok.

2023. október 8., vasárnap, 13:00

Tóvill-Kápolnásnyék (2.) – Sárosd (4.)

Höltzl Richárd a Tóvill-Kápolnásnyék vezetőedzője: - Még mielőtt rátérnék a vasárnapi mérkőzésre feltétlenül szólnom kell a Mezőfalva csapatáról. Hiába hívtam fel a csapat figyelmét, hogy nem véletlenül nyert ellenfelünk bajnokságot a másodosztályban, be is bizonyították ezt. Rendkívül jó és szimpatikus csapat képét mutatták, játszották a futballt Kápolnásnyéken. Ha a szívemre teszem a kezemet, úgy vélem 60 percig jobban is futballoztak nálunk. Szerencsére a véghajrá nekünk jobban sikerült, és biztos vagyok abban, hogy a középmezőnyben fognak végezni, nem véletlenül győzték le a Sárbogárdot. Móron stabilak voltunk, már korábban le kellett volna zárnunk a mérkőzést, ez csak a 88. percben sikerült, pedig nagyon sok olyan helyzetünk volt, amikor szétnyílt a pálya. Örülök annak, hogy sikerült hat mérkőzést megnyernünk, ilyen még nem volt. Természetesen jó hangulatban az öltözőben, megfelelő az edzés látogatottság, teljes mértékben elégedett vagyok, egy igazi, nagybetűs csapat képét mutattuk Móron. Ennek is köszönhető a győzelmünk! Nagyon nehéz mérkőzésre számítok a nyáron megerősödő Sárosd ellen, abszolút háromesélyes találkozó elé nézünk! Gáspár Benedek visszatér, míg Molnár Gergely munkahelyi elfoglaltság miatt nem áll majd a rendelkezésünkre. Kérdéses még Pigler Boldizsár játéka, ő lázzal küszködött a héten.

2023. október 8., vasárnap, 15:00

Ikarus-Maroshegy (7.) – Enying (13.)

Szarka Martin az Ikarus-Maroshegy vezetőedzője: - Az utolsó két mérkőzésünk legpozitívabb fejleménye az volt, hogy begyűjtöttük mind a hat pontot. Noha a Bodajk ellen tíz emberrel nyögvenyelősen győztünk, és a hétvégi mérkőzése az is hozzátartozik, hogy kell két bravúr a kapusunktól 1-0 után. Kellemetlen ellenfél volt a Csór, viszont a játékvezető jó szellemben vezette a mérkőzést, mivel akadtak olyan mozdulatok, melyek inkább a tatamira valók, mint a futballpályára... A csapat azonban jól menedzselte belülről a mérkőzést, szerencsére sikerült az elején vezetést szerezni, miután felvettük a kesztyűt ezekben a kemény párharcokban. Ezt követően tudatos és jó játékot mutatva szép gólokat lőttünk, annak ellenére, hogy három kulcsjátékosunk hiányzott. Az Enying sokkal jobb csapat annál, mint ahol jelenleg áll, a Csórhoz hasonlóan ők is kellemetlen stílusban játszanak, előre veszélyes játékosokkal. Bízom abban, hogy az utóbbi két megnyert mérkőzés további lendületet és önbizalmat ad a csapatnak ahhoz, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot. Ettől függetlenül biztos vagyok abban, hogy egy ki-ki mérkőzés vár ránk vasárnap. Falusy Bálint, Ferencz Bálint, Patkós Ádám, Dőry Gergő sérültek, bár fontos láncszemei a csapatnak, úgyhogy ők hiányozni fognak.

KK Grain KFT.-Mezőfalva (9.) - Bodajk SE (12.)

Villám Balázs a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: Pontosan úgy látom a Sárbogárd elleni találkozót, ahogy az eredmény is mutatja. Egy felkészült Sárbogárd látogatott hozzánk, maximálisan készültek abból, hogy sem én, sem a Török Dávid nem játszik és egy teljes, egész pályás letámadást próbáltak ellenünk alkalmazni. Erre viszont mi reagálni tudtunk, és próbáltuk kihozni a labdát, nem előre vagdosni. Ez többé-kevésbé megvalósult, csupán az volt a kérdés, hogy meddig bírjuk a nyomásukat. Szerencsére volt tartása csapatban, csapatként tudtunk dolgozni és mindig tudott válaszolni a kapott gólokra, és ez már nem az első, vagy a második mérkőzés volt, amikor hátrányból tudunk felállni. Nem azt szeretném elérni a csapattal, hogy nyögvenyelősen bennmaradjunk, ha nem tartós eredményt produkálnánk, és nem úgy maradnánk bent, hogy éppen nincsen feljutó csapat, hanem valóban érdemeljük ki, hogy azt mondják rólunk, a Mezőfalva tényleg egy megyei első osztályú csapat! Helyenként megpróbáljuk a szép focit is előtérbe helyezni, ám többször inkább az eredményességre megyünk rá. A hétvégi bajnokink arról is szól, hogy öt újonc játékos közül végül egy debütált a felnőtt csapatban Gertner Levente személyében. A Bodajk ellen egy olyan mérkőzést játszunk, ahol mi kértük a pályaválasztói jog felcserélését, mivel búcsú lesz a településen. Próbálom megragadni az alkalmat, hogy zsinórban háromszor játszunk itthon, terveink szerint ebből 9 pontot gyűjtenénk. Reménykedve várjuk az összecsapást, nem lesz hiányzónk, Sági József is elkezdte a héten a mozgást.

Lajoskomárom (6.) – Tordas (11.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - Martonvásáron az első félidőben több gólt is szerezhettünk volna, de nem sikerült eltalálni a kaput, míg a második félidőben nem játszottunk jól, így aztán csak egy pontot érdemeltünk. A Tordas ellen szeretnénk javítani, és otthon tartani a három pontot, de nagyon nehéz ellenük. Megpróbáljuk megnehezíteni a dolgukat, reméljük sikerülni fog. A keret mélységével most nincs semmilyen problémánk, mindenki hadra fogható, és egészséges.

MÁV Előre FC Főnix (1.) – Ercsi Kinizsi (8.)

Pavlik József a MÁV Előre FC Főnix vezetőedzője: - Volt egy elképzelésem a Tordas elleni mérkőzésről, amelyet a csapat tökéletesen megvalósított. Elégedettek lehetünk, mert nagyon kevés csapat fog hazatérni onnan ponttal, vagy pontokkal. Az öltözőben el mondtam hogy nekünk négy-öt olyan mérkőzésünk következik most, ahol ellenfeleink a korábbi években kibabráltak velünk. Gondolok itt a Kápolnásnyékre, a Bodajkra, az Ercsire, hogyha ezeken a mérkőzéseken átevezzük magunkat - itt a hazai találkozók kiemelten fontosak, mert a veretlenségünket tartani szeretnénk - akkor nagyjából léphetünk egyet a céljaink felé. Apróbb sérülések előfordulnak, inkább a vírus okoz gondot a csapaton belül, de szerencsére csak egy- két napos láz jelentkezik azoknál, akik elkapták. Elég hosszú a keretünk, így ezt át tudjuk hidalni.

Szabadnapos: Csór Truck-Trailer (15.)