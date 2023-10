Fontos alsóházi rangadó várt a Vidire, hiszen a forduló előtt a kilencedik helyen álló piros-kékek inkább előre tekintenének, nem maguk mögé, márpedig egy kisvárdai győzelem előzést jelentett volna. Az első félidőben némileg váratlanul megszerezték a vendégek a vezetést, de még a szünt előtt sikerült az egyenlítés Szerafimov révén. A második félidőben aztán jött Kodro és megszerezte a vezetést, a győzelmet pedig a hosszabbításban Flores biztosította be. A második félidő biztató volt a fehérváriak szemszögéből, mert bár nem brillírozott a gárda, uralta a találkozót és végül otthon tartotta a pontokat.

– Jól kezdtük a meccset, az ő góljukig szerintem jól játszottunk. Kicsit meglepetésként ért a Kisvárda találata, ekkor túlzottan nyitottak voltunk hátul. Három támadójuk volt a mérkőzés elején a három középhátvéddel, nem vettük fel mindig jól őket, kicsit módosítanunk kellett de a mérkőzés hátralévő részében jól alkalmazkodtunk ehhez. Minden tiszteletünk a Kisvárdáé, de talán kijelenthetjük, hogy a második félidőt viszont domináltuk. Hamarabb is lezárhattuk volna a mérkőzést. A csapat mentális erejét mutatja, hogy több mérkőzésen is sikerült fordítanunk, vagy az utolsó percekben pontot mentenünk. Ilyen volt az FTC ellen, ahol végül nem szereztünk pontot, de meccsen belül egyszer vissza tudtunk jönni, vagy a Puskás Akadémia és a ZTE elleni találkozó, ahol az utolsó pillanatokban szereztünk pontot érő gólt. Minden nap keményen dolgozunk a csapat teljesítményén és mentalitásán is, elégedett és boldog vagyok amiatt, hogy megvan ennek az eredménye, örülök a mai győzelemnek. A mai három pont önbizalom terén is sokat adhat a játékosoknak, de nem szabad elszállnia senkinek. Tudjuk, hogy továbbra is a tabella második felében vagyunk, továbbra is alázatosan kell készülnünk a bajnokság folytatására – értékelt Bartosz Grzelak a lefújás után.

– Nagyszerűen kezdtük, kontrából remek gólt szereztünk, pont ahogy terveztük. Volt még egy nagy lehetőségünk, az sajnos kimaradt. Az első félidő végén, és a második félidő egy részében fölénk kerekedett a Vidi, ezt is el kell ismerni. Próbáltunk pedig rátenni egy lapáttal a támadójátékra, volt is lehetőségünk, a végén mindent egy lapra feltéve mentünk előre az egyenlítésért, de végül megszerezte a harmadik gólt a Fehérvár, megérdemelten nyertek. Rengeteg gondunk van, a játékosok egészségügyi állapota nem tökéletes, sok betegünk van, ezt el kell mondanom. Nyolcadik meccsünket játszottuk le idegenben, ez is rányomja a bélyegét a teljesítményre. Az eredményekre ez nem lehet kifogás, de az igazsághoz ez is mind hozzátartozik. Bízunk, benne a Puskás Akadémia elleni jövő heti meccs után már otthon tudunk játszani – mondta Mátyus János, a vendégek mestere.

– Úgy gondolom, hogy ma okvetlenül győzelmet érdemeltünk a mutatott teljesítményünk alapján. Az igazsághoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy ellenfelünk jobban kezdte a meccset, gyorsan előnybe került a Kisvárda, de sikerült a szünetig egyenlítenünk. A félidőben a vezetőedző bizonyos taktikai változtatásokat eszközölt, ennek köszönhetően a második játékrészben végig dominálni tudtunk és a helyzetek alapján akár még nagyobb arányú győzelmet is arathattunk volna. Nagyon örülök annak, hogy góllal sikerült segítenem a csapatot, de nem az a fontos, hogy ki lövi a gólt, hanem az, hogy a csapat minél eredményesebben szerepeljen. Bízom benne, hogy sikerül a következő meccseken is hasonlóan jól és eredményesen játszanunk – ezt már az egyenlítő gólt szerző Szerafimov nyilatkozta.