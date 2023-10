DFVE – UVSE 9-13 (4-4, 2-3, 1-3, 2-3)

Gsz.: Garda 4, Kardos 3, Szabó N, 1, Dobi 1 ill. Lendvay 3, Peresztegi Nagy 3, Varró 2, Mácsai 2, Baksa, Hajdú, Aubéli.

A vendégek keretében nem volt ott Faragó Kamilla, valamint Rybanska Natasha, vagyis a fővárosiak két válogatott játékosuk nélkül vágtak neki a mérkőzésnek. Az első gól ennek ellenére a vendégeké volt, Szabó Nikolettet látták szabálytalannak a játékvezetők, az előnyben pedig Aubéli Tekla volt eredményes, 0-1. Nem hagyta megválaszolatlanul az „udvariatlan” vendégeket a DFVE, szintén fórból Kardos Dominika lőtt ki szépen a hosszút oldalról, 1-1. Varró létszámfölényben megint előnyhöz juttatta az újpestieket, de Dobi Dorina válaszolt. Kivédekezett támadás, majd Kardos újabb gólja pedig már 3-2-es dunaújvárosi vezetést eredményezett. Jutott még egy fordítás erre a negyedre, Varró és Peresztegi Nagy Kinga révén megint az UVSE vezetett, de a végső dudaszó előtt Szabó Nikolett bombagólja 4-4-re módosította az eredményt.

A második játékrész elején megint fórban támadhatott a sárga-kék gárda, és ezt is kihasználták a vendégek, Mácsai mattolta Maczkót 4-5. Kimaradtak a Fejér vármegyei lehetőségek, ellenben a fővárosiak akcióból is betaláltak, Baksa célzott pontosan, 4-6. Fontos védéseket mutatott be Maczkó, majd öt méteresből Garda csökkentette a különbséget. A DFVE csapatkapitánya talán első lövési lehetőségéhez jutott ekkor, jól fogta az ellenfél. Újabb büntető, újabb gól, Garda ezúttal sem hibázott, 6-6. Nem sokáig volt egyenlő az állás, Lendvaynak köszönhetően 7-6-ra vezetettek a vendégek félidőben.

Jól indult (volna) a harmadik nyolc perc, ám a kiharcolt ötméterest Garda a kapufára lőtte, így a gyors, egalizálás nem jött össze a hazaiaknak, majd Szabó fórban szintén a lécet találta telibe. Elkapták a fonalat a kapusok, majd a játékrész közepén szép lassan meglógott hárommal az UVSE, míg a dunaújvárosiaknak nem igazán ment egyenlő és azonos létszámban sem. Egyre nagyobb bajban voltak Vad Lajos tanítványai, Peresztegi Nagy Kinga révén már négy volt a különbség, jókor jött Kardos gólja, 7-10.

A negyedik negyed kezdetekor Garda nem követte el azt a hibát, amit a harmadikban, kíméletlenül értékesítette a büntetőt, 8-10. Sajnos az öröm nem sokáig tarthatott, emberelőnyből Hajdú állította vissza a háromgólos differenciát, a túloldalon egy újabb fór maradt ki. Lendvay is hozzárakott még egyet, a Dunaújváros már mindenhol tüzelt, de eredménytelenül, 8-12. A folytatásban Garda és Mácsai még ötméteresből betalált, a vége 13-9-es fővárosi siker lett.