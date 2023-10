Alex Petan először tért vissza a Raktár utcába ellenfélként, a bemutatáskor a közönség tapssal köszöntette az olasz csatárt, aki három évig szolgálta a kék-fehéreket. Az olaszok pénteken Bécsben nyertek 3-1-re, míg a hazaiak majd egy hét pihenés után vágtak neki az összecsapásnak. Energikusabbnak is tűnt a Volán az első percekben, Kuralt előtt adódott jó lehetőség, de kimaradt. Aztán egyre jobban oda-vissza játék alakult ki, és talán a Pustertal veszélyesebb volt valamivel. Aztán kiegyenlített lett ismét a játék és a 16 percben sikerült is megszerezni a vezetést, Leavens lőtte ki a bal alsót, 1-0.

A második harmadban kétszer is emberelőnyben játszhatott a Volán, és mindkétszer sikerült is bevenni az olaszok kapuját. Először Laberge a 25. percben talált be, majd alig egy perccel később Kuralt is beköszönt, 3-0. Jól játszott a Fehérvár, és tíz percen belül Kuralt megszerezte saját maga második, csapata harmadik gólját is, 33 perc játék után 4-0-át mutatott az eredményjelző. A Wölfe reményeit Atwal hozta vissza, a 34. minutumban, 4-1.

A záró etap szép lassan csordogált, a Pustertal játszott némi fölénybe, majd nyolc perccel a vége előtt Roy mattot kapott Schofield révén, így ismét lőtávolba értek a vendégek, 4-2. Nem esett kétségbe a Fehérvár, a bajnokságot pazar formában kezdő Leclerc ismét háromra növelte az előnyt négy perccel később, 5-2. 21 másodperccel a vége előtt Catenacci még szépített, de a Fehérvár győzelmét ez már nem veszélyeztette. Kiss Dávid csapata nagy skalpot begyűjtve újabb szép győzelemmel örvendeztette meg a szurkolóit.