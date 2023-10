Belépve a művelődési ház kamara termébe még a légy zümmögését sem lehetett hallani, akkora volt a csend. Az asztalok mögött ülő, és a korongokat mozgató játékosok célja ugyanaz, mint más sportágak képviselőinek – a győzelem. A gó sportág ellentétben a sakkal akár harminc perc alatt elsajátítható. Kétszemélyes játék, kell hozzá egy 19x19 mezőre felosztott tábla, 180 fehér, valamint 181 fekete korong. A játékosok felváltva helyezik el köveket a tábla vonalainak szabad metszéspontjaira, a feketével kezdve.

- Egy régi hagyományt szerettünk ismét feleleveníteni, négy-öt évvel ezelőtt kezdtük meg ezt a szervezőmunkát, Királyok Kupája néven elindítottunk egy országos gó versenyt. Szerencsére évről-évre jönnek hozzánk a legjobb gósok közül is többen, de amatőr versenyzők is érkeznek is erre a megmérettetésre, akik több kategóriában indulnak. Idén ötödször rendeztük meg a Királyok Kupáját, melynek kapcsán meg kell említenem Holubár Andrást a Gó szövetség tagját, aki lelkes szervezője és motorja a sportágnak, valamint a rendezvénynek. Évekkel ezelőtt megkeresett - mivel régebben én is játszottam és klubtag voltam, később pedig egy gó egyesületbe is beléptem - szívesen adtam helyet ennek a versenynek. – tudtuk meg Simon Józseftől a Köfém Művelődési Ház igazgatójától.

Egyre többen támogatják a versenyt, többek között Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata is, azon belül pedig Östör Annamária sport és egészségügyi tanácsnok, aki minden évben felkarolja a rendezvényt.

Érdemes néhány szó erejéig megemlíteni a múltat is. Huszonöt-harminc évvel ezelőtt egy nagyon jól működő gó klub volt a Köfém Művelődési Házban, hétről-hétre cirka harminc fiatal gózott. Az akkori számítógépes klubbal párhuzamosan tartották a foglalkozásokat, méghozzá nem ritkán úgy, hogy a teremből is kiszorultak, és a folyosón is rakosgatták a fekete fehér köveket. Ahogy a média - a számítógép és a televízió - fejlődött otthon tartotta a fiatalokat, valamint elmentek felsőfokú tanulmányokat végezni kissé visszaesett a gó élet. A legjobbakból azonban alakítottak egy gó egyesületet, ez volt az Origo Sportegyesület, amely Berkovics Gábor elnök vezetésével, valamint a klub húzó emberével, Dienes Péterrel több nívós versenyt is rendeztek. A Gó Szövetséggel karöltve otthont adtak a Magyar Kupának, és a magyar bajnokságnak, és büszkék arra, hogy Grand Prix helyszíne is volt a művelődési ház. Érdekesség, hogy megfordult itt, és szimultán adott tíz asztalon a dél koreai nagykövet, és nyolc partit meg is nyert a kihívók ellen.

- A régi pezsgő gó életet szeretnénk visszahozni, és köszönhetően a verseny fő szervezőjének, Holubár Andrásnak úgy néz ki, hogy október 17-től hosszú évek után ismét be tudjuk indítani a gó klubot! 17 órától 21 óráig várjuk azokat, akik szeretnék megtanulni ezt a szép és izgalmas játékot. Még gondolkozunk azon, hogy heti, vagy kétheti rendszerességgel találkozzanak a sportág szerelmesei. Már többen jelezték részvételüket, sőt ígéretük szerint toborzásba is kezdenek, mert lennének érdeklődők. Nemcsak versenyzők, hanem kezdők jelentkezésére is számítanak, terveink szerint húszan-harmincan is összejöhetnek. - tette hozzá Simon József.

- Most van öt-tíz olyan játékos Fehérváron, aki rendszeresen játszik, de nem volt állandó helyszín, ahol klubszerűen összejöhettek volna, így beültek egy-egy étterembe, kávézóba. Ők jelentenék az alapot, és melléjük szeretnénk megszólítani a művelődési házon, és rajtuk keresztül olyanokat, akik tudnának csatlakozni. Ezen kívül megkeresném a fehérvári iskolákat, ahol meghirdetnénk, mert egészen biztos, hogy sok fiatalt érdekelne. – vette át a szót Holubár András.

4-5 éves kortól már el lehet kezdeni játszani, mert a szabályok annyira egyszerűek, hogy már ebben a korban is meg lehet érteni. A játék komplex, de aki halad előre egyre többet ismer meg belőle, és bármilyen életkorral és játékerővel nagyon izgalmas partikat lehet játszani. A sakkhoz hasonlóan stratégiai táblás játék, amelyet két fő játszik fekete és fehér színnel, igaz azért komoly logika kell hozzá. Annyiban más, mint a sakk, mivel a szabályai még annál is egyszerűbbek. Itt nincsenek különböző bábuk, különböző képességekkel, lényegében öt perc alatt a szabályokat bárkinek el lehet magyarázni, és mindenki megérti. Mivel viszont nagyobb a tábla, több a variációs lehetőség, ez által mélyebb a játék, több mindenre kell figyelni, több lépést lehet, illetve kell előre kalkulálni, így egy kicsit nehezebb is a sakknál, mert sok döntési helyzet van a játékos előtt.

A versenyeken sakkórákat használnak, és a legtöbb kétnapos megmérettetésen 60 perces gondolkodási idő szokott lenni játékosonként. A Királyok Kupáján például 40 perces időt adtak meg a szervezők, ám amennyiben a fő idő letelik, akkor még lépésenként van egy kis idejük a játékosoknak. Nemzetközi versenyeken akár a 100-120 percet is elérheti a fejenkénti idő, bár Távol-Keleten nem ritka a több napos gondolkodási idő.

A Királyok Kupáján azért erre nem került sor, 22 versenyző ült az asztalok mögé, az „A” csoportban - ahol erősebb játékosok indultak - Mészáros Zoltán végzett az élen Makány Zalán és Csizmadia Róbert előtt, míg a „B” csoportban ifj. Katona Lajos Németh Andrást és Katona Lajost előzte meg.