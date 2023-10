Kicsit vontatva kezdődött el a találkozó, majd húsz percnyi extra melegítés jutott a feleknek, mivel a palánkat javították. Ez a várakozás némileg rányomta a bélyegét az első harmad tempójára, mindkét gárda viszonylag sok hibával játszott. Aztán a második húsz percben megszerezte a vezetést a DAB, ebben a játékrészben inkább a hazaiak domináltak, de a FEHA19 együttesének is megvoltak a lehetőségei elsősorban emberelőnyben. Fórban az utolsó harmadban is támadhattak a fehérvári fiatalok, de tavalyi csapattársuk, Tóth nagyszerűen védett, aki végül kapott nélkül lehozta a találkozót.

– Energikusan kezdtünk, s bár furcsa volt, hogy közel húsz percet kellett várnunk a kezdésre, de nagyon fókuszáltunk arra, hogy erősen kezdjünk hazai pályán, amiből aztán tovább tudunk menni a hátralévő időben. Nagyon sok lehetőségünk volt, különösen a második harmadban, mikor négy percig emberelőnyben játszhattunk, de utána szerencsére sikerült megszereznünk azt a gólt, ami végül eldöntötte a mérkőzést. Jól teljesített mind a négy sorunk és a kapusunk is, szóval örültem annak, amit láttam, Sok lövést blokkoltunk, jó szellemben játszottunk, nagyon meg akartuk szerezni az első győzelmünket hazai pályán. Jól működött az emberhátrányos védekezésünk, csak a harmadik harmadban háromszor támadhatott öt a négyben ellenfelünk, de nem is igazán emlékszem egynél több nagy lehetőségükre, Bazsi meg elvégezte a munka többi részét – mondta a mérkőzés után Niko Eronen, a DAB vezetőedzője.

– Az eredmény mutatja, hogy mi hiányzott az oldalunkról, ha nem lősz gólt, nem tudsz meccset nyerni, pedig megvoltak a lehetőségeink, megvoltak az emberelőnyeink is a gólszerzésre. Egálos meccs volt, alakulhatott volna máshogy is, de tisztelnünk kell az eredményt, nagyon kemény, szoros a liga az idei szezonban, mindegyik meccs megmutatja, hogy nehéz megjósolni a győzteseket. A teljes képet nézve csalódottak vagyunk, ami a teljesítményünket illeti, az erőfeszítés megvolt, majdnem tökéletesen végrehajtottuk azt, amit elterveztünk mára, de a kapu előtt kicsit szenvedtünk, talán itt jött ki a különbség a rutin és a fiatalság között. Az első negyven méteren keményen dolgoztunk, hogy kialakítsuk a helyzeteket, de az utolsó húszon, amikor tényleg ott kell lenni a kapu előtt, s meglőni azokat a bizonyos piszkos gólokat, amit az ellenfél végül meglőtt, ott egy kicsit hiányzott belőlünk az erő. Az utolsó öt-tíz percben már elkezdtünk bemenni azokba a zónákba is, de ma végül egy góllal kikaptunk – értékelt Anatoli Bogdanov, a FEHA19 mestere.

Mindkét csapatnak vasárnap folytatódik a bajnokság, 17.30-tól a Fehérvár a DVTK-t látja vendégül, míg a Dunaújváros 17 órától Újpesten szerepel majd.