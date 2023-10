FTC-Telekom – FEHA19 7-3 (2-1, 2-0, 3-2)

Budapest, 675 néző. V.: Soós, Mach, Mizsák, Pálkövi.

FTC: Arany – Seregély (2) 1, Roth, Turbucz (1), Nagy (1), Kulmala 1 – Boros, Crespi (1), Németh (1), Brady (1), LaPorte (1) – Bán, Karmeniemi, Nemec 4, Kestila (2), Galajda – Banga, Haranghy, Tóth A, Farkas Lőrinc, Tóth G. Vezetőedző: Fodor Szabolcs.

FEHA19: Márkus – Csollák (1), Rachinskiy, Keceli-Mészáros, Dobos (1), Blasko 1 (1) – Falus 1, Hazeldine, Antonijevic (1), Fekete, Nádor – Bogesic (1), Kasinskii, Dézsi, Farkas L., Balasits – Kiss R. 1, Németh (1), Alapi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

Nem sokáig kellett várni a találkozó első góljára, sőt rövid időn belül rögtön két ferencvárosi gól érkezett, az ötödik perc végén Kulmala, majd 13 másodperccel később Németh mattolta Márkust, 2-1. Nem roggyant meg a FEHA19 ettől a „sokktól”, alig több mint egy perccel később Blasko szépített, 2-1. A folytatásban két vendég, és egy hazai emberelőny akadt, de mindegyik kimaradt.

A második harmadban kezdett elmenni a hajó fehérvári szemszögből, a 25., majd a 37. percben is betalált Nemec, 4-1. A ferencvárosi játékos az utolsó harmad elején sem vett vissza, három percen belül kétszer is eredményes volt, így végleg eldőltek a lényegi kérdések, 6-1. A folytatásban ugyan a FEHA19 az osztrák ligás csapatból visszajátszó Kiss Roland és Falus Ádám révén még szépített, ám köztük Seregély is betalált, a vége 7-3 lett.

– A Kontinentális Kupa három meccsét és a továbbjutást felajánlottuk Csuhi emlékének, de azt is megbeszéltük a srácokkal, hogy mindez mit sem ér, ha a hazai porondon nem folytatjuk tovább ezt a szereplést. A saját közönségünk előtt is ugyanilyen jól akartunk szerepelni, annál is inkább, mert a szurkolók is megható megemlékezést mutattak be, és ehhez mi is méltó módon akartunk csatlakozni, de ebben a srácok abszolút partnerek voltak. Egy nagyon jó, fiatalos, lendületes, sokat dolgozó csapat ellen játszottunk, ami nem volt könnyű. Az elején látszódott, hogy a hétvégi három meccs és az utazás még benne volt a lábainkban, de ahogy a lábak kezdtek visszajönni a második harmadtól, már sokkal jobban mutatott a játékunk, és úgy gondolom, onnantól már nem volt kérdés, hogy ki nyeri ezt a mérkőzést – értékelt a találkozó után Fodor Szabolcs.

– Először is, gratulálok a Ferencvárosnak, egyértelműen a jobb csapat nyert ma. Az első játékrészben kiegyenlített volt a játék, és talán az sem lett volna nem megérdemelt, ha vezettünk volna, hiszen a két gólt két gyermeteg hibából kaptuk. De tudtunk egy góllal válaszolni és visszajönni a meccsbe. Jó kérdés, hogy utána mi történt, mert a második harmadra a mi részünkről egy teljesen másik csapat korcsolyázott ki a jégre, csak üldöztük az ellenfelet. A Fradi előtt viszont le a kalappal, képesek voltak sebességet váltani és fizikálisan is nagyobb erőbedobással játszani, mi pedig beragadtunk a saját harmadunkba, nem tudtuk kivinni, megjátszani a korongot, és nem tudtunk ellenállni a nyomásnak, aminek két újabb kapott gól lett az eredménye. Valljuk be, a harmadik harmadban már csak kozmetikázni tudtunk a végén az eredményen, de a Fradi egyértelműen megérdemelte a győzelmet. Viszont egy ilyen meccsen nagyon sok információt tudunk gyűjteni a saját játékosainkról is, sok dolog kiderül, amiken dolgoznunk kell a hétköznapokban. Remek ellenféllel volt dolgunk, talán a legjobb ellenfél volt, akivel idén találkoztunk, szóval még egyszer gratulálok a Fradinak! – mondta Anatoli Bogdanov.