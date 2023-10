A látogatók több nehézséggel is megküzdöttek a meccset megelőző napokban, a kézsérülést szenvedett irányító, Tóth Péter mellett a vezetőedző, Dzunic Branislav sem tudott elutazni a soproni találkozóra. A szűkebb rotáció ellenére az első negyed közepéig a látogatók tartották a lépést a SMAFC együttesével, aztán 12-10 után a vendéglátók átvették az irányítást, 21-13-nál már közelítette, 25-15-nél pedig el is érte a tízpontos vezetést a hazai csapat. Később is maradt a megszokott koreográfia, 31 dobott pontig meg sem álltak a soproniak az első tíz percben. Sokáig tartotta tíz pont körüli előnyét a soproni alakulat, a Fejér vármegyeiek első, felzárkózási kísérlete a 15. percben jött el, Kis Raul hármasával 37-34-re feljöttek, de Bakk és Schöll pontjai stabilizálták a hazai vezetést.

A fordulás után növelte előnyét a házigazda, Bakk kosaraival a 23. perc végén 54-41-re vezetett a SMAFC. A 25. percben újfent megkísérelték a felzárkózást a koronázóvárosiak, de 56-50 után ismét hazai pontok következtek, így visszaállt a tíz pont körüli távolság a felek között. A 64-52-ről kezdődő utolsó tíz percben bebiztosította győzelmét a Sopron, a 33. percben 15, négy minutummal a zárás előtt, 80-60-as állánál 20 pont volt a differencia a két csapat között. Nagy hajrába kezdtek Kis Raulék, de már nem volt idő, így reális esély sem a fordításra, a DKKA elszenvedte első vereségét a bajnokságban. A vendégcsapatból csak Molnár Dániel (19 pont, 70% mezőny, 28 VAL) és Kis Raul (18 pont, 6 lepattanó, 5 gólpassz, 25 VAL) nyújtott kiemelkedőt.

SMAFC 1860 Soproni Egyetem–Dávid Kornél KA 82-71 (31-22, 17-17, 16-13, 18-19)

Sopron, Krasznai Ferenc Sportcsarnok, vezette: Földesi, Horváth A., Benedek (Forrai)

DKKA: Somogyfoki P. 3/3, Szalczgruber Á. 3/3, Molnár D. 19/3, Keller V. 2, Kis R. 18/9

Csere: Simon B. 6, Szabó Zs. 10, Büki B. 10/3, Szalczgruber Zs., Hegedűs K., Barthalos A.

Maár Benedek, a DKKA edzője: - Nagyon jó csapata van a SMAFC-nak, jól játszottak ezen a mérkőzésen. Mi nem úgy kezdtünk, ahogy idegenben indítani kell egy mérkőzést. Nagyon puhák voltunk védekezésben, könnyű ziccereket, dobásokat engedélyeztünk az ellenfélnek az első negyedben. Ezt a hátrányt, amit ott összeszedtünk cipeltük tovább az egész mérkőzésen. Utána voltak jó periódusaink, vissza tudtunk jönni, a védekezésünk feszesebb lett, illetve jobb ritmusban támadtunk. De ezen a szinten ilyen rossz kezdéssel nem lehet meccset nyerni, főként idegenben.