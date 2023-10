Igazán kiélezett meccsre lehet számítani Felcsúton, már csak a tabellán elfoglalt helyezések alapján. A PAFC jelenleg a negyedik 18 ponttal, míg a Debrecen a hatodik 16 egységgel. A legutóbbi fordulóban mindegyik gárda nyert, a DVSC a Fehérvárt verte, míg Puskás az MTK otthonában nyert 5-0-ra. Utóbbi eredményes azért csalóka, hiszen a találkozó elején tizenegyest hibáztak a fővárosiak, majd az első félidőt is uralták, de a felcsútiak rúgták a gólokat. A második félidőben már jobb volt a Fejér vármegyeiek játéka, fölényes győzelem is lett a jutalom.

– Elég józanul értékeltem az MTK elleni 5-0-ás győzelmet. A Debrecen elleni találkozó teljesen más lesz, nehezebb mérkőzés lesz. Próbáltuk a héten kielemezni és kiküszöbölni a hibákat, remélem ez sikerült is. Fontos, hogy józan fejjel tartsuk a játékosokat a következő mérkőzésre. Látni kell, hogy azért voltak javítani való hibák a játékunkba az MTK ellen is, csapatszinten remek volt a teljesítmény, de néhányan egyénileg átlagosat nyújtottak csak. Ez pedig nem biztos, hogy elég lesz a következő találkozón. Ezeket letisztáztuk, megbeszéltük – mondtak Hornyák Zsolt, a PAFC vezetőedzője.



Nehéz sorozatban van a Puskás Akadémia, hiszen Nagy Zsolték fogadják a Debrecent, majd szerdán a FTC otthonában Magyar Kupa-találkozó vár rájuk, ezt követően pedig a DVTK-t fogadják.

– Erősebb kondíciós blokkal készültünk a válogatott szünetre erre a terhelésre készülve. Ez a blokk már az MTK elleni találkozótól elindult, és egészen az Újpest elleni mérkőzésig tart majd. A Loki elleni fontos lesz a csapatmunka, de kellenek hozzá az egyéni teljesítmények is – tette hozzá Hornyák.

Luciano Slagveer kiválóan szállt be az MTK ellen, nagy érdemek volt abban, hogy a második félidőben magabiztosan játszott a Puskás Akadémia.

– Úgy érzem, jól szálltam be a meccsbe, nem veszítettem labdákat, a harmadik gólunknál az én passzomból szerezte a találatot Corbu Marius, és a negyedik gól is az én beadásom után született. Sajnos egy kis hiányérzetem így is van, hiszen lett volna lehetőségem gólt fejelni, de kimaradt a helyzet, pedig ragyogó beadást kaptam Brandon Ormonde-Ottewilltől. De ez nem igazán lényeges, sokkal inkább az számít, hogy a csapat győzni tudott, ráadásul ilyen arányban – mondta a felcsútiak honlapjának a középpályás. – Nem lesz könnyű két vállra fektetni a Debrecent, ahhoz minimum úgy kell teljesítenünk, mint múlt vasárnap. A Lokit nagyszerű játékosok alkotják, a tapasztalat ugyanúgy megvan náluk, mint a fiatalos lendület. Általában támadó szellemű, „őszinte” futballt játszanak, aminek egyébként külön örülök, hiszen a meccset a kapujuk elé húzódó, zártan védekező ellenfelekkel szemben általában nagyon megszenvedünk. Akárhogy is, a lényeg, hogy ismét nyerjünk.