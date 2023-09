A találkozó egyértelmű esélyese a Halászi Kinga vezette Puskás Akadémia, hiszen az exfehérvári Pécsi Dórát is soraiban tudó felcsútiak mindhárom bajnokijukat nyerték idén. A második élvonalbeli idényének új trénerrel nekivágó Vidi a szezonnyitón nyert a Budaörs ellen, azonban az Astrától idegenben, s legutóbb itthon a Szegedtől is kikapott. Ráadásul a fehérváriak több meghatározó játékosa is megsérült az elmúlt hetekben, így nem lesz könnyű dolguk a napokban tovább acélosodó Puskással.

A felcsútiak szerződtették harmadik finn légiósukat is.

Emilia Dannback és Minea Grönberg után Iida Laine is a Puskás Akadémia FC játékosa lett.

Iida Laine a Puskás negyedik finn lánya

– Iida megbízható, jó fizikai adottságokkal rendelkező játékos, aki mind a két lábával jó bánik a labdával. A csapatjátékunkba még bele kell illeszkednie, de úgy vélem, hamarosan hasznos tagja lehet a csapatnak – vélekedett a felcsútiak edzője, Halászi Kinga.

A 21 éves, belső védőként és védekező középpályásként is bevethető Iida Laine az FC Honka csapatától érkezett, de vasárnap 16 órakor a sóstói IV-es edzőpályán még nem lesz bevethető a Vidi ellen.

– Tisztes helytállást várok a lányoktól. Fontos lesz a szervezett védekezés, valamint szeretném, ha az egység jellemezné a csapatot. Motiválják, húzzák egymást. A hibákat egyből korrigálni kell – fogalmazta meg várakozásait a Fehérvár FC vezetőedzője, Andorka Péter. – Ezek a jellemzők a múlt héten elmaradtak, fájó volt a Szeged elleni vereség. Sokkal több van a csapatunkban. A Puskás más célokért küzd, mint mi, de meg kell nehezítenünk a dolgukat. Kezdeményező futballt szeretnénk mutatni, okosan, szervezetten kell játszanunk.

Andorka Péter a nyerő taktikán morfondírozik

A Vidiből több kulcsjátékos hiányzik majd. A kulcscsonttörést szenvedett Ramor Korinna két-három hét múlva mozoghat először. Moldovan Dia húzódással bajlódik, Pál Melitta pedig térdsérülést szenvedett. Jánosi Ninetta combja sérült, ő sem áll majd Andorka Péter rendelkezésére.

– Szerencsére vannak lelkes ifistáink, akik társaságában ki tudunk lábalni a gödörből – mondta a fehérvári tréner.

Miközben az élvonal együttesei a bajnokság negyedik fordulójára készülnek, megtartották a Simple Női Kupa sorsolását is, melyben már az NB I-es csapatok is érdekeltek. A negyedik körben a Fehérvár FC az MTK Budapest alakulatát kapta ellenfélül, szeptember 30-án, 14 órakor Budapesten csapnak össze a felek. A Puskás Akadémia FC sem számíthat könnyű összecsapásra a nyolcaddöntőben, hiszen a Ferencvárosi TC vár rájuk. A fővárosi randevúra ugyancsak szeptember 30-án kerül sor, a pontos kezdési időpont még nem ismert.