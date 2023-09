A jégkorong élet a héten megindul a hazai központú Erste Ligában is. A rajton ott lesz az elmúlt évekhez képest mind a kettő Fejér vármegyei együttes, ráadásul egymás ellen kezdik meg az idényt. Ehhez még hozzávehetjük, hogy a két gárda a felkészülés hajrájában kétszer mérkőzött meg egymással, így a ráhangolódás abszolút megvolt már.

Az előző idényben mindkét gárda az alapszakasz első felében botladozott, majd a szezon végére összeálltak, és meglepetésre a pre-playoffban kiharcolták a rájátszásba jutást. Nagy harcban ugyan, de mindegyik vármegyei csapatnak a negyeddöntő jelentette a végállomást.

A nyáron a mag mindegyik oldalon együtt maradt, a légiósok nagyobb része cserélődött, de talán kijelenthető, hogy a FEHA19 és a DAB is erősödött a nyáron. A kék-fehéreknél fontos év lesz, hiszen a fiatal szabálynak jelenleg többen még megfelelnek az elmúlt évek alapemberei közül, de nekik ez lehet az utolsó évük „fiatalként”.

– Mindig figyelnünk kell, hogy megfeleljünk a fiatalokra vonatkozó szabályra. Fontos volt, hogy a csapat magyar fiatal magja együtt maradjon, ők most egy három éves ciklus végére érkeztek. Az elejétől fogva benne vannak a Titánok projektben, sok munkát tettek bele, ez már kijött a tavalyi idényben is, sokat fejlődtek. Érkezett között a Dobos és a Balasits is, akik ezt az alap magot erősítik. Akadtak nyilván távozók, voltak akik kaptak ajánlatot tőlünk, de mást Erste Ligás együttessel nem tudtunk, vagy nem is akartunk versenyezni. Ennek egyébként örülünk, hogy a rendszerből kijött játékosok máshol is kapósak – mondta lapunknak Kovács Csaba, a FEHA19 szakmai igazgatója.

Három igazolásra mindenképpen fel kell hívni a figyelmet a fehérváriak részéről, hiszen a válogatott bő keretébe számításba vett Falus Ádám, a Raktár utcába visszatérő, jelentős ICEHL-es tapasztalattal bíró Szita Donát, valamint a Miskolcon stabil teljesítményt mutató Jan Blasko is a FEHA19 felnőtt gárdáját választotta.

– Nyáron próbáltunk olyan játékosokat hozni, akik segíthetik a fiatalokat a nehéz szituációkban, ilyen téren is szükség van rájuk. Ami fontos az érkezők kapcsán, hogy milyen mentalitásuk van, milyen emberek, hiszen olyan karaktereket keresünk a fiatal csapat mellé, akik motiváltak és nem húzzák vissza a közeget. A válogatott bő keretébe számításba vett Falus Ádámnak tetszett a program, amit felvázoltunk, hogy mennyi edzést tartunk, és milyen sok jégidőt kaphatna. Azt mondta, erre van szüksége, mert Svájcban ezt nem kapta meg. Ezek nagy pozitív visszajelzések.

Mindkét megyei csapatra igaz, hogy bár papíron talán erősödtek is, az ellenfelek sem ültek a babérokon az elmúlt hónapokban, a háttérből adódóan pedig továbbra sem tartozik az élbolyba sem a FEHA19, sem a DAB.

– A felkészülési mérkőzések alatt Anatoli Bogdanov vezetőedző forgatta a csapatot, a junioroktól is kaptak lehetőséget. Nagyon jó munkakapcsolat alakult ki rövid idő alatt is közte, és az U21-es vezetőedző, Tokaji Viktor között. Egy irodában vannak, így meg tudják beszélni melyik játékos hol kapjon lehetőséget, mennyi jégidőt érdemel meg, kinek, milyen iskolai elfoglaltsága van – nyilatkozta Kovács. – Egyfajta fejlesztőcsapat vagyunk, a víziót nem is szabad megváltoztatni. De egyfajta nyomást már helyezhetnek magukra a játékosok, egy egészséges nyomást mi is rájuk. Sokaknak ez lesz a korosztályából a kifutó éve, most kell megmutatni, ki mit tud, ki mennyit fejlődött, ki hol tart. Meg kell mutatniuk magukat a játékospiacon is, hogy Kiss Dávid, Szélig Viktor felírja a neved egy listára. Meg kell tanulni győzni, de ez nem egyszerű, hiszen a pontrendszer miatt van, ahol több mint 10 légiós van, nem lesz egyszerű dolga a fiataloknak. Bízom bennük, a játék képe és a teszteredmények azt mutatják, hogy az elmúlt két évben jó irányba haladnak. Fejlesztésben gondolkozunk, de sportolóként azonban ki kell mondani, a cél, hogy bejussunk a rájátszásba. Reális kell ezt kezelni, meglátjuk meddig jutunk majd az idei szezonban.

A Dunaújváros és a Fehérvár a felkészülés végén kétszer mérkőzött meg egymással, mindkét találkozó a kék-fehérek sikereit hozta, a Raktár utcában 6-4-es, míg az Acélbikák otthonában 2-1-es eredménye született.