Nem akármilyen sorozatot akart megszakítani a Vidi Pakson, hiszen a Tolna vármegyeiek otthonában 2019 augusztusában nyert utoljára a piros-kék egylet. Győztes csapaton ne változtass elvet követte a Fehérvár szakmai stábja, Bartosz Grzelak nem változtatott az idény első győzelmét szállító kezdőn.

Mezőnyjátékkal kezdődött el a mérkőzés, bár a Fejér vármegyei szurkolók az első percekben többször is aggódhattak, hiszen először Fiola, majd Csongvai maradt len a földön egy-egy rossz talajfogás után, szerencsére a két szélső védő folytatni tudta. Bár a Paks birtokolta többet a labdát, az első komoly helyzet a Vidi előtt adódott. Fiola ment el a bal szélen, középre adott laposan, a második hullámban érkező Katona tűzte rá, Szappanos hatalmasat védett. A félidő derekán már inkább a vendégeknél volt a játékszer, próbált gyors akciókkal operálni a Fehérvár. A 25. percben a Paks előtt adódott komolyabb lehetőség, Könyves próbálkozott húsz méterről, lövése Spandleren is megpattant, Tóthnak kellett oldalra kipaskolnia a labdát. Nehezen bírtak a fehérvári védők könyvessel, a paksi csatár a 32. percben ígéretes szögből szerencsére csak az oldalhálót találta el. A 35. percben az eddigi három találkozón két gólpasszig jutó Kalmár veszélyeztetett, távoli szabadrúgását Szappanosnak kellett vetődve kitolnia az alsó sarokból. Felpörögtek a fiúk, a következő helyzet a túloldalon keletkezett, lecsorgó labdát Haraszti szúrt rá, épphogy elkerülte az alsó sarkot a lapos lövés.

Ugyanabban a magas, pörgős iramban folytatták a felek a szünetet követően, először a Vidi előtt adódott lehetőség, Christensen és Schön kavart a paksi tizenhatoson belül, de a védők blokkoltak, míg a másik oldalon Windecker lőtt középről, Tóth majdnem bevédte, de végül elkapta a labdát a gólvonal előtt még. Az 53. percben már nem úszta meg a Vidi, ugyan Csongvai még tudta Haraszti lövését blokkolni, a támadás folytatódott, egy bal oldali beadás a Spandlertől elszakadó Windeckert találta meg, aki közelről a kapuba fejelt, 1-0. Láthatóan a vendégek játéka kicsit megbicsaklott hátrányban, Bartosz Grzelak hármas cserével próbált reagálni. A frissen beállt Szabó Levente beadása a kapufán kötött ki, így viszont az érkező társnak nem lett jó a labda. A fiatal támadó pár perccel később már ziccerbe került, Kalmár ugratta ki, de a kilépő Szappanosba rúgta a labdát. A Paksba beállt időközben Böde Dániel is, aki rövid időn bellül kétszer is helyzetbe hozta magát, először még fölé célzott, de később már Tóthnak kellett közbeavatkoznia. A 73. percben kettőre nőtt a fehérváriak hátránya, Mezei vélhetően élete gólját szerezte, 20 méterről kicsit szélről kilőtte a hosszú alsót, 2-0. A középkezdés után Kodro is hasonló tervvel állt elő, de Szappanos hárított. A 86. percben ismét Kodro próbálkozott, húsz méterről leadott kísérlete középre ment, így Szappanosnak nem okozott különösebb gondot. Az utolsó percekben még a szépítés sem sikerült a Fehérvár FC-nek, így a hatodik bajnokiján a negyedik vereségét szenvedte el a gárda.

Jegyzőkönyv:

Paksi FC – Fehérvár FC 2-0 (0-0)

Paks, V.: Vad II. István (Vigh-Tarsonyi, Márkus)

Paks: Szappanos – Kovács K. (Osváth a szünetben), Kinyik, Lenzsér (Mezei 56.), Szabó, Silye (Bőle 68.) – Windecker, Papp K. – Haraszti (Hahn 87.), Balogh – Könyves (Böde 68.). Vezetőedző: Bognár György.

Fehérvár: Tóth B. – Csongvai, Szerafimov, Spandler, Fiola (Bambock 79.) – Kalmár, Christensen (Flores 57.)– Karamoko (Pető 71.), Katona (Szabó L. 57.), Schön (Kastrati 57.) – Kodro. Veztőedző: Bartosz Grzelak.

Sárga lap: Kovács (8.), Windecker (38.) ill. Christensen (45.), Karamoko (63.)

Gól: Windecker (53.), Mezei (73.)