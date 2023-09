A mérkőzés előtt egy nappal vált hivatalossá, hogy a Puskás Akadémia FC hátvédje Karlo Bartolec a horvát élvonalbeli Lokomotiva Zagrebnél folytatja pályafutását. Bartolec idén januárban érzett Felcsútra, ahol tizenhárom első osztályú bajnoki mellett három Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára.

Az mindenesetre jó előjel lehetett a vendégek számára, hogy jelentős Puskás Akadémia FC-fölényt mutatott a mérkőzést megelőzően a mezőkövesdiek elleni bajnoki örökmérleg, tizenegy győzelem, három döntetlen és hat vereség áll a nevük mellett a két csapat összevetésében. Az azonban már korántsem jött jól Hornyák Zsoltnak, hogy nélkülözni kell, úgy tűnik legalább két hónapig Luciano Slagveertet. A holland szélső ugyanis kulcscsonttörést szenvedett legutóbb Kecskeméten.

Délelőtt volt egy jókora felhőszakadás Mezőkövesden, ez által kissé nedvesnek tűnt a pálya talaja, és néha ez megtréfálta a feleket. A 8. percben Lamin Colley tört be a 16-oson belülre, ahol megtartotta a labdát, de 14 méteres lövése nagy helyzetben nem találta el a kaput. Majd a 13. percben már a vendéglátók örülhettek, Stefan Drazsics kapott „forintos” labdát Molnár Gábortól, kilépett vele a 16-os előterében, és a kifutó Markek Tamás mellett 10 méterről elgurította a hálóba, 1-0. A 18. percben egy kontrából kis híján egalizált a PAFC, Komáromi György száguldott el a balszélen, beadása Plseket találta üresen, de 11 méteres lövését blokkolni tudták a védők, Colleyt is megelőzve. A gól után a PAFC próbálta beszorítani ellenfelét, némi fölényt is kiharcolt, bár a 38. percben Molnár G. előtt nyílt lehetőség, de a kapu közepébe tartó 15 méteres lövése Markek könnyű zsákmánya lett. A félidő végén Christian Gomis indította Drazsicsot, aki duplázhatott volna, de 12 méterről megküldött löketét védte Markek.

A szünetben menetrendszerűen megérkezett a vihar, és az eső ezzel együtt a Puskás Akadémia FC is nagyobb erőket mozgósított, bár néhány kísérletet eltekintve nem okoztak nehéz pillanatokat a kövesdi hátsó alakzatnak. Ettől függetlenül fokozódott a nyomás, a házigazdák ezt ellensúlyozva a kontrákra építettek, és egyszer-egyszer meg is villantak. Aztán lényegében négy perc alatt fordítottak a felcsútiak. Előbb egy bal oldali szöglet után a menteni akaró Gomis ért rosszul a labdába, és a lábáról került a labda a saját kapujába, 1-1. Alig tértek magukhoz a Kuttor-tanítványok jött a folytatás! A 76. percben a héten a klubhoz érkező, és az első NB I-es meccsét játszó Mikael Antero Soisalo lépett ki egy hosszú labdával, Beriasvili nem érte utol, és a finn támadó 10 méterről nem hibázott, 1-2. A 86. percben lezárta a mérkőzést a PAFC, Szolnoki Roland tértölelő indítása a 16-os vonalánál Gruber Zsombort találta meg, Riccardo Piscitelli a kapujából inkább a „rokonok” elé ment ki, mint a labdára, Gruber pedig simán lőhetett a hálóba, 1-3.

Jegyzőkönyv:

Mezőkövesd Zsóry FC – Puskás Akadémia FC 1-3 (1-0)

Vezette: Karakó Ferenc (Szert Balázs, Csatári Tibor)

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli – Kállai, Lukic, Beriasvili, Filip (Nahirnij, 88.) – Zahary, Gomis (D. Babunszki, 78.), Illés (Cseke, 72.) – Molnár G. (Cseri, 72.), Drazsics, Szalai J. Vezetőedző: Kuttor Attila

Puskás Akadémia FC: Markek – Szolnoki, Golla, Stronati – Brandon, Plsek, Favorov (Corbu, 46.), Batik (Soisalo, 46.), Komáromi (Gruber, 65.) – Colley, Levy (Ominger G., 85.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt

Gól: Drazsics (13.), ill. Gomis (öngól, 73.), Soiaslo (76.), Gruber (86.)

Sárga lap: Filip (16.), Beriasvili (61.), ill. Batik (30.), Komáromi (53.), Corbu (68.)